Pörög a házhoz szállítás a koronavírus miatt: ennyit keres egy ételfutár Budapesten

Fokozott higiéniai intézkedéseket vezettek be a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az ételkiszállító cégek, amelyek a forgalom növekedésére számítanak. A Netpincér az MTI megkeresésére közölte, hogy jelenleg a vállalat több mint kétezer futár partnerrel áll kapcsolatban, és felkészült az emelkedő forgalomra, jelenleg is tart a futárok folyamatos felvétele.

A vállalat felületén mintegy kétezer étteremből lehet rendelni, országosan több mint 800 településről, amelyek közül 23-ban üzemel már a Netpincér saját futárszolgálata is - tették hozzá. A vállalat szerint a házhoz szállítás jó lehetőség azoknak az éttermeknek is, amelyeknek esetleg a járvány hatására visszaesett a forgalmuk. A társaság a most jelentkező éttermek csatlakozását felgyorsította a rendelések mielőbbi fogadása érdekében. Megjegyezték, hogy a rendelések száma a vírust megelőzően is folyamatosan nőtt, így nehéz megállapítani, hogy az elmúlt pár hét növekedéséhez mennyiben járult hozzá a járvány.

A koronavírus-járvány miatt a Netpincér számos óvintézkedést vezetett be, amelyeket partnereinek is javasol. A fokozott higiéniás intézkedések betartása mellett javasolják a közeli fizikai kapcsolat kerülését, az eszközök, valamint a kiszolgálási területek naponta többszöri fertőtlenítését minimum 60 százalékos alkoholtartalmú tisztítószerrel, valamint a futárpartnereknek kézfertőtlenítőket is beszereztek. A rendelések bármikor - nem csak a járvány alatt - kiegyenlíthetők interneten bankkártyával és SZÉP-kártyával is, így aki szeretné, akár teljesen elkerülheti az érintkezést a futárral.

Ahogy arról korábban a Pénzcentrum beszámolt, Magyarország szinte összes nagyvárosában toboroz ételfutárokat a Netpincér Go. A hivatalos ajánlat szerint a leendő dolgozó szinte teljes mértékben magának oszthatja be az idejét, ám mindezt saját járművel kell megoldania. Az állásajánlat szerint 2 550 forint nettót is meg lehet keresni óránként, ami 40 órás munkahetekkel számolva 408 000 forintot jelentene, borravaló nélkül (!) havonta. Igaz, az embernek egyéni vállalkozónak kell lennie, azaz minden kötelező járulékot magának kellene fizetnie. Mutatjuk az összes részeltet.

A Teletál Ételfutár Kft. egyelőre nem tapasztal érdemleges változást a forgalomban. Úgy vélik, ha az emberek otthonmaradásra kényszerülnek, akkor nem szívesen járnak majd el vásárolni, és biztonságosabbnak érzik majd, hogy az ételt házhoz rendeljék. Ezért rohamra számítanak, amelyre a megerősített munkaerőállománnyal, valamint jelentős alapanyag-tartalék felhalmozásával készülnek - közölték az MTI-vel. A termelőüzemükben alapvetően nagy hangsúlyt fektetnek a higiéniára, folyamatos a szájmaszk és a gumikesztyű használata, a fertőtlenítés. Mindezek mellett folyamatos a dolgozók hőmérsékletének mérése, és fokozottan figyelik is őket - tájékoztatott a cég.