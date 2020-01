Ennyit keres egy futár a Netpincérnél: rengeteg embert keresnek a nagyvárosokban

Magyarország szinte összes nagyvárosában toboroz ételfutárokat a Netpincér Go. A hivatalos ajánlat szerint a leendő dolgozó szinte teljes mértékben magának oszthatja be az idejét, ám mindezt saját járművel kell megoldania. Az állásajánlat szerint 2 550 forint nettót is meg lehet keresni óránként, ami 40 órás munkahetekkel számolva 408 000 forintot jelentene, borravaló nélkül (!) havonta. Igaz, az embernek egyéni vállalkozónak kell lennie, azaz minden kötelező járulékot magának kellene fizetnie. Mutatjuk az összes részeltet.

Folyamatosan toborozzák az embereket a Netpincér Go-nál. Az ételfutár cég hivatalos oldalának tanulsága szerint összesen 17 hazai nagyvárosban várnak jelentkezőket. Ezek között természetesen ott van Budapest, de olyan nagyvárosok is, mint Győr, Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, egyszóval az összes nagy megyeszékhely.

A jelentkezőknek a felületen lehetőségük van kiválasztaniuk, milyen járművel tudnák végezni a munkájukat. Ez alapján választhatnak a robogó, az autó és a bicikli közül is. Ezen felül - igaz csak Budapest esetén van külön kiemelve - az ember akkor dolgozhat, amikor csak szeretne, a beosztását mindenki magának készítheti el.

Na, és mindezt mennyiért? Hivatalos oldalán a Netpincér akár (!) nettó 2 550 forintot is ad óránként. Ezt a bérezést persze kezeljük egyelőre egy csipet sóval, ugyanis ennél többet hivatalosan nem osztanak meg a jelentkezőkkel. Ami könnyen jelentheti azt is, hogy a kezdetekben azért az illető nem számolhatna ennyivel, de azt is, hogy idővel ennél többet is lehet keresni.

Azt viszont fontos kiemelni, hogy a leendő futárok a borravalót is teljes mértékben eltehetik, ami egy adott órában simán megközelítheti vagy akár meg is haladhatja a hivatalos órabérüket. Nyílván attól függően, hogy egy adott alkalmazott, hány helyre tud kézbesíteni egy órában.

És ami még kell!

A jelentkezéshez, mint ahogy fentebb is említettük a három jármű közül legalább egyel rendelkezni kell. Tehát vagy autóval, kerékpárral, robogóval vagy motorral. Ezen felül minden jelentkezőnek 18 éven felülinek kell lennie, és ami talán a legfontosabb, hogy egyéni vállalkozói engedéllyel kell rendelkezni. Ja, és még okostelefon is szükséges.

Mit ér mindez?

Jelentkezés során a leendő futár 3 lehetőség közül választhat azt illetően, hogy hány órát tud vállalni egy adott héten. Így például lehetőség van 0-12; 13-20; és 21+ órát vállalni. Lássuk, mit jelentenek ezekben az esetekben a legmagasabb óraszámhoz tartozó bérek.

Ha valaki heti 12 órát tudna dolgozni, az egy hónapban 48 órát jelentene, ami 2 550 forintos nettó bérrel számolva 122 400 forintot jelentene havonta. Ami ha egy 5 napos munkahetet veszünk alapul, napi 2,4 órás elfoglaltsággal a hónapban nem rossz kereset kiegészítés.

Lássuk mennyit érne az, ha valaki heti 20 órában tudna futárkodni. Az egy hónapban 80 órányi elfoglaltság lenne, ami a 2 550 forintos nettó bérrel számolva 204 000 forintot jelentene.

Természetesen végeztünk példaszámítást 40 órás munkahéttel is, amivel egy hónapban egy futár, borravaló nélkül összesen

408 000 forintot tudna megkeresni.

Ha azonban valaki akár 52 órát is tudna vállalni egy héten - és erre lehetősége is lenne -, máris 530 400 forint ütné a markát egy hónap leforgása alatt. És így tovább...

A fekete leves?

A keresetek elnézve, azt biztosan nem lehet mondani, hogy pénzt ne lehetne keresni futárkodással. Azzal viszont minden potenciális jelentkezőnek számolnia kell, hogy csak egyéni vállalkozóként foglalkoztatnák. Azaz minden járulékát magának kellene fizetnie az SZJA-tól, a nyugdíjhozzájáruláson át a TB-ig. Ez tehát mind a saját pénzéből menne.

És akkor még azzal is számolnia kell az embernek, hogyha motorral vagy autóval végezné a futárkodást bizony a benzinköltségei is megugranának, amiket szintén a saját keresetéből kellene kiperkálnia.

Mindezekkel együtt tehát mindenkinek mérlegelnie kell a saját lehetőségeit, de azért borravalóval számolva, elég szép kis summát is leakaszthat az ember, ha kellően sokat dolgozik, és jó abban amit csinál. A leendő alkalmazottak a fizetésen felül még kiemelkedő biztosítási lehetőségekkel is számolhatnak a hirdetménye szerint, ami tekintve, mennyi időt töltenének aktívan forgalomban a futárok, biztosan nem jönne rosszul senkinek.

