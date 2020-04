Pedagógusok: csak negatív koronavírus-teszt birtokában lehessen érettségizni

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a megjelent kormányrendelet alapján nem tartja elégségesnek az érettségiben részt vevő személyek (diákok, pedagógusok, technikai személyzethez tartozók) élet- és egészségvédelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket.

Ha a kormány ragaszkodik az írásbeli érettségi május 4-i kezdési időpontjához, a PSZ követeli, hogy minden olyan személyt teszteljenek, aki a középiskolai érettségiben részt vesz. Csak azok vizsgázhassanak, illetve vehessenek részt, működhessenek közre a folyamatban, akiknek vírusteszt-eredménye negatív - fogalmaznak a Pénzcentrumhoz eljuttatott közleményben. Hozzátették:

A fiatalok (életkoruk miatt is) akár teljesen tünetmentesen hordozhatják a vírust. Az idősotthonokban elharapózó járvány kapcsán számos esetben kiderült, hogy a vírust kórházi tartózkodást követően hurcolta be a lakó. Az elmúlt napok kórházi ágyfelszabadítása miatt sok fertőzött kerülhetett haza családjához, így az érettségiző diákok családjához is.

A szervezet véleménye szerint minden kockázatcsökkentő intézkedésre szükség van annak érdekében, hogy megakadályozzuk az érettségik járványos góccá alakulását. "Követelésünk azért is megalapozott, mert március 16-ától éppen azért szünetel a hagyományos tanítás, mert a tanulók kiemelten vírushordozók!" - írták. Hozzátették:

Azok a diákok, akik a teszt eredményeként vírushordozók, még a nyár végi, őszi felsőoktatási pótfelvételi előtt kapjanak lehetőséget arra, hogy érettségi vizsgát tudjanak tenni felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez!

"A PSZ egyértelműen jelzi: ha a kormány nem teszteli az érettségi folyamatában részt vevő személyeket, minden esetleges megbetegedésért vállalnia kell a felelősséget!" - olvasható a közleményben. Mint írják, a Pedagógusok Szakszervezete határozottan felszólítja a pedagógusokat és az érettségiben részt vevő személyeket,

vegyék komolyan az államtitkár kérését, hogy amennyiben krónikus betegségben szenvednek, vagy más okból veszélyeztetve érzik magukat, semmiképpen se vállaljanak munkát, beosztást az érettségik alatt!

"A PSZ elvárja a kormánytól, továbbá a fenntartóktól és a munkáltatóktól, hogy semmilyen hátrányos munkajogi következmény ne érje azt, aki nem vállal munkát érettségi idején! Javasolja humánerőforrás-terv készítését iskolai szinten, hogy az egészségügyi vagy egyéb veszélyeztetettségi ok miatt kieső kollégák pótlásának megszervezésére legyen elegendő idő!" - teszik hozzá a közleményben.

