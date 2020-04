Operatív Törzs: itt vannak a friss részletek a 2020-as érettségi vizsgákról

Mai napon is megtartotta az Operatív Törzs szokásos sajtótájékoztatóját, amelyen ezúttal Maruzsa Zoltán is részt vett. Az államtitkár kiemelte, hogy a szokásos ballagási ünnepélyek idén elmaradnak.

Lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába



1763 fertőzöttről tudunk, az elhunytak száma 156 főre emelkedett ma reggelre - kezdte tájékoztatóját Dr. Müller Cecília. Felgyorsult kissé a járvány terjedése, lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába. A tesztek száma is növekszik, 41590 vizsgálatra került sor eddig laborban. Jelenleg 847 főt ápolnak kórházban, 63 fő van lélegeztetőgépen, az ő állapotuk súlyos, de nem reménytelen.

A járványgörbe amennyire lehet, lapos, de napról napra észreveszünk egy emelkedő tendenciát. Ez nem egy különleges helyzet, hiszen a több fertőzött több embernek tudja átadni a fertőzést, de erre oda kell figyelnünk. A legrosszabb forgatókönyvre készülve fel kell szabadítanunk olyan ágyakat, ahol a súlyos állapotban lévő fertőző betegeket tudják majd ápolni - mondta el Müller Cecília.

Mintegy 60 ezer ágy áll rendelkezésre, hogy gyógyítsuk a betegeket. A kórházi ágyak 65-70 százaléka van általában kihasználva, a foglalt ágyakból mintegy 15 százalékot kell szabaddá tenniük még az egészségügyi szolgáltatóknak. Ez törtéhet úgy, hogy áthelyezik egy másik intézménybe, vagy hazabocsátják, ha az egészségi állapota engedi.

A hétvégére is szabad kezet kapnak az önkormányzatok



Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy értékelték a húsvéti hétvégét, a rendelkezések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ezért a következő hétvégén is engedélyt kapnak az önkormányzatok arra, hogy szigorúbb kijárási korlátozásokat vezessenek be. Időbeli hatálya április 18. 00:00 és április 19. 24:00 óra.

21 093 szabálysértés ügyében intézkedtek a rendőrök, a fővárosban némileg emelkedtek a rendőri intézkedések, itt 128 fő kapott helyszíni bírságot.

Tegnap Pekingből 5 Wizz Air-gép érkezett, összesen 53,4 tonna védőfelszerelést hoztak Magyarországra. Az eszközök kiszállítását a Waberer's végzi a kórházakba, intézményekbe.

Teljes értékű érettségik lesznek az idei vizsgák is

Megjelent tegnap este a rendelet az érettségik lebonyolításáról - mondta a tájékoztatón Maruzsa Zoltán. Speciális szabályok születnek az olyan tantárgyakból, amire szóbeli érettségi lenne szükséges, például testnevelésből. A szintemelő vizsgákra is úgy járnak el, hogy akik idén felvételiznek, annak meg lehet tartani.

Eltérő módon kerül sor az érettségikre, de teljes értékű érettségik lesznek ezek is

Nagyjából 6000 tanárra lesz szükség az érettségihez, bízom abban, hogy lesz elég felügyelő, jómagam is fogom kérni a beosztásom az érettségin való felügyelethez - mondta el Maruzsa Zoltán.

A nyelvi tantárgyaknak is csak írásbeli része lesz, a nyelvvizsga-átváltásban komplexként számítják be őket. Érettségizni senkinek sem kötelező, meglesz a lehetőség a visszalépésre, április 20-ig, elektronikus felületen meg lehet tenni ezt a kérelmet. A jelentkezések módosítására is van lehetőség (például emelt szint helyett középszintű teljesítésre átjelentkezni). A nyelvvizsgáztatást a következő napokban el tudják kezdeni az akkreditációs központok.

Az írásbeli vizsgák lebonyolításával kapcsolatban kiemelte, hogy legfeljebb 10 fő lehet egy teremben a vizsgák során és legalább másfél métert kell tartani. Új helyszíneket vonnak be a lebonyolításába, bármely köznevelési intézmény tanterme bevonható lesz, ha szükséges.

Ballagásokat nem lehet majd tartani



A külföldön tartózkodók érettségijével kapcsolatban Maruzsa Zoltán elmondta, hogy akiknél államhatár átlépése szükséges az érettségihez, azoknak lehetővé fogják tenni, akár kollégiumi elhelyezést is kaphatnak, karanténintézkedést nem fognak velük szemben alkalmazni. A következő hét folyamán fogják ezt menedzselni.

A jellemzően nagy tömegeket megmozgató ballagásokat nem lehet majd megtartani a Magyarországon hatályban lévő korlátozások értelmében.

Rendőrök lesznek jelen az érettséginél a folyosókon



Az érettségi során rendőri jelenlét lesz, akik többek között a csoportosulások megakadályozását biztosítják majd, ezzel minimalizálni lehet a kockázatokat - mondta el Maruzsa Zoltán. Az érettségik kezdésének időpontja is módosul, 8 helyett 9 órakor, hogy ne essen egybe a 8 órás munkakezdéssel, ami a tömegközlekedés miatt lehet kockázatos. Ha szükséges, akkor maszkot biztosítanak a felügyelőknek és diákoknak. Kollégiumi elhelyezést biztosítanak, azoknak, akiknek szükséges.

Tesztelni nem fogják koronavírusra az érettségire érkező diákokat.

