Koronavírus: tömegeket küldhetnek fizetés nélküli szabira - így átvészelheted

Nem csak globálisan, hanem hazánkban is problémát jelent sok foglalkoztatási szektor számára az új típusú koronavírus járvány okozta helyzet - főként a turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés és kulturális területeken dolgozók számára jelent nagy érvágást a jelenlegi veszélyhelyzet. Szakemberek előrejelzése szerint kényszerszabadságolások, elbocsátások várhatók, melyek sok területen meg is kezdődtek, és rengeteg magyar dolgozónak nincs annyi tartaléka, hogy hónapokig kihúzza megtakarításaiból. A Pénzcentrum ezért összeállított egy pénzügyi akciótervet azok számára, akiket a munkáltatójuk fizetetlen szabadságra küldött, vagy más okból elestek az addig fix, tervezhető jövedelmüktől.

A koronavírus járványnak nem csak súlyos egészügyi, demográfiai, hanem jelentős gazdasági hatásai vannak, amelyek gyökeresen formálhatják át a munkaerőpiacot is akár napról napra. Sok cég, amely eddig a turizmusból élt, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtott már megkezdte a dolgozók elbocsátását, vagy kényszerszabadságolását. Akinek vannak vészhelyzeti tartalékai, az is szorongva tekint most a jövőbe, hát még azok, akiknek nincsenek megtakarításai.

A pánik viszont semmi esetben sem megoldás. Most átgondolt tervezésre, és józanságra van szükség.

Az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy számos magyar dolgozónak nincsen annyi megtakarítása, hogy hónapokig is kihúzza munka nélkül, pedig a jelenlegi veszélyhelyzetben rengeteg munkáltató döntött már most úgy, hogy például fizetetlen szabadságra küldi dolgozóit, amíg nem rendeződik a helyzet. A 30-59 éves lakosság átlagosan 8 hónapra elegendő megtakarítással rendelkezik, a megkérdezettek 57 százaléka viszont maximum 3 hónapig tudna megélni a félretett pénzéből, 36 százalékuknak pedig mindössze 1 hónapra futná. A fővárosban jobb a helyzet: itt átlagosan 10 hónapig tudnának jövedelem nélkül élni az érintettek, ezzel szemben a falvakban élők kevesebb, mint 6 hónapig bírnák. 6 hónapig 12 százalék, 1-2 évig pedig mindössze 10 százalék. A spórolt pénzből kihúzható idő összefüggésben van azzal, hogy a válaszadók 37 százalékának nincs semmilyen megtakarítása - derült ki egy korábbi kutatásból.





Az Mt.-ben meghatározott esetekben alanyi jogon jár a fizetés nélküli szabadság, tehát nem kell hozzá külön jóváhagyás a munkáltatótól. Más esetben is kérheti a dolgozó a fizetés nélkül szabadság kiadását a munkáltatótól, azonban ekkor már a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy engedélyezi-e azt. Tehát a munkáltatóval való megállapodás szükséges a fizetés nélküli szabadsághoz.



Jelen helyzetben azonban arra lehet számítani és sok szektorban meg is történt, hogy számos munkáltató, bár nem bontja fel a munkaviszonyt, hazaküldi dolgozóit, és részben vagy egészben megszünteti a bérük folyósítását. A Munka Törvénykönyvének (Mt.) 128-133. paragrafusai tartalmazzák a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó főbb szabályokat. Ezek a rendelkezések közalkalmazotti jogviszony esetén is megfelelően alkalmazandók, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben (Kjt.) foglalt eltérésekkel.

Nem kell azonban azonnal kétségbe esni! Gondos tervezéssel, szervezéssel át lehet vészelni ezt az átmeneti helyzetet. Mutatjuk pontról pontra, mit kell tenni!

Vedd elő a kockás füzetet!

A pénzügyi tudatosság - illetve a spórolás, vagy akár a pénzügyek rendbetételének is - első lépése, hogy tisztába jövünk vele, pontosan mennyi pénzből is élünk hónapról hónapra. Mennyi a bevételünk? Mire mennyit költünk? Nézzük végig a bankszámla kivonatainkat: mennyit költünk lakhatásra, mennyit költünk rezsire, mennyit élelmiszerre? Utána jöhetnek a kevésbé alapvető kiadások: a fizetett szolgáltatások díjai - újság előfizetéstől a tv-internet csomagunkon vagy biztosítási díjunkon át a számlavezetési költségekig. Vegyünk sorra mindent, legyünk nagyon alaposak, és olyan részletesek, amennyire csak lehet.

Ezek után - hogyha abban a helyzetben van az ember, hogy nem számíthat fizetésre belátható időn belül - rettentően fontos, hogy minden egyéb bevételi forrását alaposan megismerje. Bármilyen mellékállásból, bérleti díjból, járadékokból - mint például egy dolgozó anyánál, akinek gyermeke még nem töltötte be a 3. életévét a GYES - befolyó összegeket számba kell venni. Ezenkívül kutatni kell a további lehetőségeket: bérbe tudja-e adni lakását, ki tudja-e adni egy szobáját? Akár annak árán, hogy máshová, rokonokhoz költözik például. Bérbe tudja-e adni az autóját? Most, hogy nem ajánlott tömegközlekedni, lehet, hogy van olyan ismerőse, akinek most lesz szüksége járműre.

Ezek csak példák, mindenkinek a saját élethelyzetére, ingatlan és ingó tulajdonaira való tekintettel kell végigvennie, mi az a "tőke", amit mozgósítani tud, amiből lehet rendszeres havi jövedelme.

Ezek után az összes megtakarításunkat ellenőrizzük: mennyi van a bankszámlánkon, takarékszámlánkon, nyugdíj- és egészségpénztárban, lakástakarék számlán, a malacperselyben otthon. Azután pedig ellenőrizzük, ezekhez a megtakarításokhoz hogyan és mikor tudunk hozzáférni, mi ennek a módja. Például egy lakástakarék számlán felhalmozott összeg kifizetése, akkor is, ha lemondunk az állami támogatásról, akár több mint 3 hónap is lehet!

Összegezzünk

Csupaszítsuk le teljesen a költségeinket, és nézzük meg, mennyi ideig tudnánk csak a megtakarításainkból élni, ha csak a legszükségesebb dolgokra költünk! Aztán vegyük hozzá az esetleges bevételi forrásainkat. Hogyha nem túl biztató az eredmény, még mindig nincs veszve semmi, érdemes a Pénzcentrum pénzügyi akciótervét végigkövetni ebben a válságos helyzetben.

1. Mondj le mindent, amit nélkülözni tudsz

Miután már elkészítetted a mérleget, mennyi bevételed, megtakarításod, legszükségesebb kiadásod lehet az elkövetkező időben, akkor a "mire mennyit költök" kérdésnél már előjöhetett számos olyan költség, amelyet nélkülözni tudsz. Ráadásul a #maradjotthon kampány már eleve rengeteg lemondással jár, amely automatikusan magával hozza a kiadások csökkenését - zárva vannak a mozik és a színházak, szórakozó helyeken sem költünk, nem utazunk, nem megyünk fürdőbe, konditerembe, jógaórára, sokan már fodrászhoz sem, csak hogy néhányat említsünk. Nehéz viszont "mindenre gondolni", mert a legtöbben nem olyan tudatosak, hogy fillérre pontosan nyomon kövessék, mire mennyit költenek.

Rezsi : vágd vissza a költségeidet, ahol tudod. Aki fizetetlen szabadságon van otthon, "ráér" spórolni, ahol tud. Ne folyassuk a vizet, ne fűtsük túl a lakást (ahol elszökhet a meleg, nyílászáróknál, akadályozzuk ezt meg a meglévő eszközeinkkel), ne égessük feleslegesen a villanyt, húzzuk ki a töltőket, az olyan áramfogyasztó berendezéseket, amelyeket éppen nem használunk. Azt is érdemes átgondolni, hogy jobban járhatunk-e ha átalány fizetésről áttérunk beolvasós módszerre.

: vágd vissza a költségeidet, ahol tudod. Aki fizetetlen szabadságon van otthon, "ráér" spórolni, ahol tud. Ne folyassuk a vizet, ne fűtsük túl a lakást (ahol elszökhet a meleg, nyílászáróknál, akadályozzuk ezt meg a meglévő eszközeinkkel), ne égessük feleslegesen a villanyt, húzzuk ki a töltőket, az olyan áramfogyasztó berendezéseket, amelyeket éppen nem használunk. Azt is érdemes átgondolni, hogy jobban járhatunk-e ha átalány fizetésről áttérunk beolvasós módszerre. Digitális rezsi: időről időre egyébként is érdemes felülvizsgálni, hogy a megfelelő tv-internetcsomagban vagyunk-e nem érne meg jobban lefelé módosítani. Kell-e annyi tv-csatorna? Az egyre népszerűbb streamingeket is érdemes felülvizsgálni: szükségünk van-e rájuk a túléléshez? Ha nem, mondjuk le, ahogy a különböző zenemegosztó szolgáltatásokat, online magazin előfizetéseket, stb. stb.

Minden banki ,vagy hitelkártya szerződést is érdemes átfésülni, hol úszik el rejtett költség: külön SMS díjakon, plusz felesleges szolgáltatásokon. Hívjuk fel a bankunkat, módosíthatunk-e kedvezőbb csomagra .

,vagy is érdemes átfésülni, hol úszik el rejtett költség: külön SMS díjakon, plusz felesleges szolgáltatásokon. Hívjuk fel a bankunkat, módosíthatunk-e . Érdemes átgondolni a közlekedésünkre fordított kiadásokat is: hogyha a #maradjotthon kampánynak teszünk eleget, nincs benzin vagy tömegközlekedési költség. Ha mégis muszáj eljutni helyekre, akkor érdemes ezt nem nagy távolságokban gyalog vagy biciklivel megtenni.

A fentiek még mindig csak a felszínt súrolják az önkorlátozásban: ezután jön minden olyan költség, amely az ember alapszükségleteit érinti, a tisztálkodást, ivást-evést. Az eddig megszokottaktól az élet gyökeresen el fog térni, így könnyebb is lehet mondani az olyan "luxusról" - hangsúlyozzuk, ezek eddig megszokott, alapvető dolgok, de vannak helyzetek, amikor minden forint számíthat - mint a háromrétegű WC-papír, a nassolás, prémium termékek.

2. Használd (el) a tartalékokat

Az elmúlt időszakban rengeteg magyar kezdett felhalmozni tartalékokat egy esetleges karantén vagy áruhiány esetére. Ezek a tartalékok nem csak akkor jöhetnek jól, ha valóban áruhiány lesz - viszont egyelőre az élelmiszerboltokra nem vonatkoznak a bezárások, korlátozások -, hanem akkor is jól jön, ha egy időre megszűnik a bevételünk.

Akár bevásárolt valaki, akár nem, ugyanúgy ahogy a pénzügyi tartalékokat, az élelmiszer és tisztálkodó szer, WC-papír készleteket is fel kell mérni, ez a spórolásban alapvető lépés.

Kerüljön elő ismét a kockás füzet. Miből mennyi van, az meddig elég, hogyan és meddig tudom felhasználni?

Át kell kutatni a mélyhűtőt - pincét és padlást is, ha van -, számba venni, felírni minden tartalékot. Ugyanez vonatkozik a tisztítószerekre, tisztálkodó szerekre, szappanokra, fogkrémre, mindenre, ami nem nélkülözhető - most már járványügyi szempontokat is figyelembe véve.

3. Okosan vásárolj

Korábbi felmérések szerint a magyarok átlagosan a fizetésünk egyharmadát élelmiszerre költik: ezek közt gyakran olyan termékekre, amik nagy részére feltehetően nincs is szükségük, vagy olcsóbban is beszerezhetnék. Hogyha nem járványhelyzet idején írnánk ezt az ajánlást, akkor természetesen olyan javaslatokat tennénk a vásárlási kiadások csökkentésével, költséghatékonnyá tételével kapcsolatban, minthogy vásároljunk szezonális gyümölcsöket, válassz sajátmárkás terméket, nézd meg olcsóbb-e nagyobb kiszerelésben vásárolni, stb.

Azonban jelenleg a járványhelyzetet és a javallott korlátozott kijárást is figyelembe kell venni. Ezért elengedhetetlen a jelenlegi vásárlások előtt, hogy napról napra megtervezzük az életünket. Tervet kell készíteni mindenkinek egy ilyen helyzetben: mit fog enni az elkövetkezendő egy-két hónapban? Mi az az otthoni készletből, amit ehhez fel tud használni? Mi az, amit muszáj megvásárolni.

Lista. Lista. Lista.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bevásárló lista fontosságát. Aki elesett a bevételétől és be akar vásárolni az elkövetkező pár hétre, szánjon rá akár órákat, hogy összeállítsa a listát, mit KELL vennie. Nem viccelünk, órákat. Mit akar főzni, mit akar enni, hogyan lehet ezeket a hónapokat minél olcsóbb alapanyagokból kihozni, mit lehet nagy adagban főzni, egy részét lefagyasztani, hogyan lehet a maradékokat felhasználni. Ez nem egy fél órás tervezés során fog tényleg hatékonyan kijönni.

Online rendelés

Egyes esetekben az online rendeléssel is tudsz spórolni, bár jelenleg rettenetesen leterhelt a szállítási rendszere azoknak a nagy élelmiszerláncoknak, amelyek biztosítják a webes bevásárlás lehetőségét. Viszont nézd meg, hogy állnak a rendelési naptárak, mielőtt erre a lehetőségre apellálnál. Az online bevásárlási rendszereket tervezésre, az árak ellenőrzésekre is használhatod: állítsd össze a kosaradat online, így tudod, nagyjából mekkora lesz a kiadásod, utána ha sürgős, menj le csak vásárolni.

4. Mondj le a (káros) szenvedélyekről

Ez a jelenlegi helyzet motiváló lehet arra, hogy káros szenvedélyektől szabaduljon meg az ember. A dohányzás például nem csak viszi a pénzt, hanem a koronavírus-fertőzés kockázatát is növeli. Érdemes elgondolkodni így több szempontból is a leszokáson.

Más káros szenvedélyek, túlzott alkoholfogyasztás, evéskényszer esetén ugyanez a helyzet. Aki nehéz anyagi helyzetbe jut, könnyebben rabjává válik néhány dolognak, például elcsábul, és ha addig nem is játszott, vesz néhány kaparós sorsjegyet. Ez azonban kiadás, pont a legrosszabbkor. Az a pár száz forint is számít, érdemes tudatosan ellenállni az ilyen késztetéseknek és nem engedni a pillanatnyi döntéskényszernek - pl. a postai ajánlgatásnak. Mondjunk nemet minden ilyen költséges, káros szokásra.

5. Kutasd fel a rejtett tartalékokat

Mire eddig a pontig eljut valaki a cselekvésben, már az összes megtakarítását leírta a kockás füzetbe, azt is tudja, mennyi időn belül tud hozzájuk jutni, és hogyan kell intéznie, ha így dönt. Vannak viszont olyan kisebb összegű rejtett tartalékok, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni: ilyenek például az egészségkártyákon, szép-kártyákon maradt kisebb összegek, vagy a boltos pontgyűjtő kártyák, amelyek akár le is vásárolhatók. Itt az ideje ezek egyenlegét megnézni, megtervezni, mire lenne érdemes elkölteni.

Ott van továbbá a beváltatlan valuta is a fiókok mélyén: nem valószínű, hogy a közeljövőben euróra, kunára, dollárra, stb. lesz szükségünk. Itt az ideje beváltani, mielőtt a pénzváltók is bezárnak. Filléres tételek, de ha már a valutát, az üvegeket is érdemes visszaváltani, ha vannak. Minden lehetséges beváltási, visszaváltási lehetőséget - legyen az multipont vagy sörösüveg - tegyük meg most! Sok kicsi, sokra megy.

6. Találj új bevételi forrást, mellékállást

A jelenlegi helyzethez hasonlót a legtöbb munkavállaló soha sem tapasztalhatott - aki fizetés nélküli szabadságon van, vagy elvesztette bevételeit, jelenleg nem csak anyagi helyzete, hanem a járványhelyzet miatt is aggódhat. Ilyen szituációban még nehezebb bevételi forrást találni.

Aki például a színházi szférából érkezik, nem fog tudni elmenni mosogatni se az átmeneti időszakban, mert a vendéglátás munkaerő-elszívó hatása gyakorlatilag megszűnt a járvány kirobbanásával. Pánikra viszont egyelőre nincs ok! Valószínűleg nem kell sokat várni, és számos alkalmi munkalehetőség fog létrejönni éppen a járványhelyzet hatására.

Az oktatás, gyermekfelvigyázás, árukiszállítás jelenlegi kihívásai azt fogják eredményezni, hogy sok helyen elkél majd egy segítő kéz.

Ezzel senki sem akarunk áltatni, nem valószínű, hogy a teljes kieső bevételt tudja majd a nehéz anyagi helyzetbe került dolgozó így pótolni, de egy részét legalább igen. És valószínűleg más területeken is nőni fog a kereslet a munkaerőre hamarosan - attól hogy végzettség szerint valaki jelenleg nem tud állást vállalni, az nem jelenti, hogy ne tudna még ilyen helyzetben is átmeneti megoldást találni.

Jelen helyzetben, amikor a végzettség nem nyújt mentőövet érdemes akár a hobbik, érdeklődés irányából megközelíteni a mellékállás keresését. Ahhoz, hogy valaki például hobbiblogolásból, vlogolásból, videózás, fotózásból meg tudjon élni, jelen körülmények között nehéz a feltételeit megteremteni, ha valaki most kezdene hozzá. Viszont például online oktatással, tutorálással akár elkezdhet az foglalkozni, aki nehéz anyagi helyzetbe és négy fal közé kényszerült. Az, hogy a végzettsége most nem nyújt álláslehetőséget, nem jelenti azt, hogy a tudása ne lenne értékes, akár olyanok számára, akik most tanulják a szakmát.

Egy idegenvezető például adhat szaknyelv órákat, egy színész tarthat online beszédfejlesztést, egy esküvőszervező webes kurzust az esküvőszervezésről. Nyilvánvalóan ez egy merőben új helyzet mindenkinek, csodát nem lehet várni, de megpróbálni "nem kerül semmibe" és ez egy jó jelmondat lehet a jelen helyzetben. Ami nem kerül semmibe, de pénzt takaríthat meg vagy hozhat a házhoz, arra érdemes időt szánni, hiszen az most jelenleg felszabadult.

7. Add ki a házad, add bérbe a kocsid, add el a cuccaid

A legtöbben idegenkednek attól, hogy ingatlanukból, amelyben jelenleg élnek, "csikarjanak ki" forintokat, pedig most ez egy rendkívüli helyzet. Már korábban is javasoltuk, de felhívjuk még egyszer a figyelmet, hogy érdemes számításba venni a lakás-szobakiadás, autó bérbe adás lehetőségét. Ezen túl az ingóságaink, amelyek értéket képviselnek, szintén olyan tartalékot képeznek, amelyekre nem feltétlen van most szükség.

8. Legyen eggyel kevesebb éhes száj

Amikor az anyagi helyzet válságba jut, akár egy szobában élő kutya, macska etetése is olyan kiadást jelenthet, amit nem engedhet meg magának hosszú távon a gazdi. Célszerű még akkor, amikor ez nem jelent gondot, elgondolkodni a lehetőségen, hogy - szigorúan átmeneti időre! - új otthon találjunk a kedvencünknek, ahol addig etetik, amíg a gazdája egyenesbe jön anyagilag.

Ebben egészen nyugodtan lehet támaszkodni a család és barátok segítségére. Mérlegeljük a döntés előtt, hogy megválunk egy időre az állatunktól: mi jelent nagyobb pszichés terhet, ha lehetséges, hogy hamarosan nem fogjuk tudni etetni a cicát, kutyát, vagy ha elválunk tőle. Hogy mi a válasz, aszerint döntsünk ebben a kérdésben.

9. Kérj kölcsön, de csak ésszel

Akinek nincs jövedelme az már nincs könnyű helyzetben a bankoknál: legtöbb esetben a jövedelem befolyásolja a kapható kölcsön összegét, törlesztőrészletet. Ha nincs jövedelem, van rá esély, hogy kölcsön sincs.

Azt senkinek se ajánljuk, hogy éppen ebben a helyzetben gyorshitelezőkhöz forduljon, hitelkártya vagy folyószámla adósságot halmozzon fel! Ez nem megoldás.

Akkor már inkább támaszkodjuk rokonokra, barátokra, akikben megbízunk, és állapodjunk meg velünk - amelyről készítsünk hivatalos kölcsönszerződést a tiszta viszonyok érdekében. Óvakodjunk a felelőtlen pénzügyi döntésektől ebben az időszakban.

10. Ne törleszd tovább a hiteled, ne fizesd a megtakarításod

Amikor valaki elveszíti jövedelmét és rendszeresen vonják tőle a hitel törlesztő részleteit, pláne akkor, ha megtakarítása sincs, jobb rögtön bemenni a bankba és szólni, illetve tájékozódni a lehetőségekről. Jelen helyzetben azt javasoljuk, hogy hívja a bank ügyfélszolgálatát, aki ilyen helyzetben van. Tájékozódjon, mit tud intézni online, és mit kell mindenképpen személyesen (hitelszerződés módosítást pl.). Általában lehet kérni hitelek esetén fizetési haladékot, sokszor akár egy évet is, ez attól függ, mi áll a hitelszerződésben, de egyedi bírálatról is lehet szó.

Bár a koronavírus járványra való tekintettel sok országban már elrendelték központilag, hogy szüneteltessék a bankok a törlesztőrészletek beszedését, nálunk egyelőre ilyen intézkedés nem történt. Kérdésünkre, mire lehet számítani ezen a téren, az MNB és a Bankszövetség még nem válaszolt, mindenesetre az MNB már javasolta a hiteltörlesztési moratórium kiterjesztését.

Továbbá érdemes konzultálni azokkal a megtakarítási szolgáltatókkal, amelyek inkasszózzák a bankszámlánkat. Minden ilyen kiadást, ha nem életbevágó, akkor most fogjunk vissza.

Mit tehet az, aki a munkáját is elvesztette?

Eddig a fizetés nélkül szabadságra küldöttek, illetve bevételeiktől elesők helyzetét vettük figyelembe, de előállhat olyan helyzet is, amikor a munkáltató elküldi dolgozóit, mert munkát nem tud nekik adni, de a bért, járulékokat sem tudja fizetni utánuk. Ilyen esetben az első dolog, amit érdemes elintézni az az álláskeresési járadék igénylése.

Erre a juttatásra az jogosult, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik.

Továbbá kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és vállalkozói tevékenységet sem folytat, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Mindezt az illetékes Munkaügyi hivatalban lehet igényelni, amelyhez szükség lesz a személyi igazolványra, TAJ- és adókártyára, iskolai végzettséget igazoló papírokra, és a többi munkaügyi iratra. Emellett kell még az OEP igazolvány, bankszámlaszám (ha van), egy igazolólap a járadék megállapításához és egy jövedelemadó adatlap - utóbbi kettőt a munkáltató az utolsó napodon állítja ki.

Nem csak az álláskeresési járadék jelenthet némi segítséget, van még pár olyan juttatás, amit igényelhetnek az állástalanok. Ilyen például a lakhatási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Ezekről a helyi önkormányzatoknál érdemes tájékozódni, mivel mindenhol más és más lehetőségek vannak.

