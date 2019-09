Kiderült a rezsititok: így spórolj egy szakajtónyi pénzt a fűtésen

Sokan ódzkodnak tőle, de a szakik szerint megfelelő kivitelezéssel és anyaghasználattal akár télen is teljesen rendben ki lehet cserélni a nyílászárókat, nem kell attól tartani, hogy esetleg teljesen kihűl a ház. Mindez nem csak abból a szempontból előnyös, mert a fűtési szezonban nem sokan végeztetik el ezt a munkálatot, így nem lesz nagy várakozási idő a szakiknál, hanem azért is, mert télen a gyártók is hatalmas akciókat hirdetnek. Így súlyos tíz- vagy akár százezreket spórolhatsz az új nyílászárókon. Emellett természetesen a rezsicsekken is meglátszik a korszerűsítés: kevésbé, vagy egyáltalán nem fogod az utcát fűteni, amivel sokat foghatsz a számlákon.

Közeleg a tél, és beindult a szezonális fázás-para is: van is min izgulni, hiszen a kutatások szerint minden hetedik magyar épület igen komoly renoválásra szorulna. Több százezer ingatlanon kellene energetikai fejlesztést eszközölni. Egy korábbi felmérés résztvevői is leginkább hőszigeteléssel kapcsolatos problémákat fogalmaztak meg.

Bbár egy komplett ház, vagy lakás hőszigetelése igen drága mulatság, azoknak a tulajdonosoknak sem kell aggódni, akiknek kevesebb tartalékuk van. Ugyanis már a nyílászárók cseréjével is rengeteget lehet fogni a rezsin - már, ha van szaki, aki elvégzi a munkát még a nagy hidegek beállta előtt.

Mi idén őszre nem nagyon tudunk vállalni, már a múlt hónapban beteltünk munkával. Rengetegen kapnak észbe, hogy hát akkor jaj, le kellene cserélni az ablakot, meg kéne csinálni végre a szigetelést. Hagyományosan ilyenkor van a dömping a szakmában, és mindenkinek minden azonnal kell nyilván...

- mondta egy vállalkozó, akinél nyílászárócsere után érdeklődtünk. És másutt sem jártunk sokkal több sikerrel, bár egyvalaki azt mondta, hogy ha időben befejeznek egy családi házat, akkor még a hidegek beállta előtt tudna vállalni munkát.

Apróság, de rengeteget számít a nyílászárók cseréje



Nem csoda, hogy rengetegen csináltatnák meg a régi ablakokat: a fűtésre energia 20, mások szerint 30 százaléka folyik el a rosszul záródó, vagy nem megfelelően szigetelt nyílászárókon keresztül. Magyarra fordítva: gyakorlatilag az utcát fűti az, akinek rossz állapotban vannak az ablakai, ajtói, és ez bizoy elég súlyos tízezrekbe kerül a fűtési szezonban - arról nem is beszélve, hogy nyáron is könnyebben melegszik fel a lakás, vagy szökik ki a klíma által kinyomott hűvös levegő.

Ám a nyílászárók cseréjét nem szabad elsietni: hiszen Horváth Miklós szerint egy rosszul kiválasztott termék nem szigetel annyira jól, vagy nem szűri annyira a zajokat. A vállalkozó a Pénzcentrumnak arról beszélt, tapasztalatai szerint nem feltétlenül kell drágának lennie például egy ablaknak ahhoz, hogy ellássa a feladatát, ám a túl olcsó termékek sem feltétlenül a legmefelelőbbek:

Márkát nem mondanék, de egyes kisebb cégek is csinálnak ugyanolyan jó nyílászárókat, mint amilyeneket a csúcskategóriás világvállalatok. A szakik tudják miről van szó. Fontos szempont ugye a hangszigetelő képesség, és az is, hogy hány rétegből, hány kamrából áll az üveg. Emellett érdemes több ponton záródó nyílászárókat venni - ezeket lehet bukóra, vagy középen felnyílva is nyitni

- adta át intelmeit a nyílászárók cseréjével foglalkozó szakember, aki egy rendre felmerülő tévhitet is megcáfolt az ablakcserékkel kapcsolatban.

Gyakran hallani, hogy a nyílászárók kicserélése után elkezdtek penészedni a falak, mert 'túl jól szigetelnek a műanyag ablakok'. Na, hát ez úgy ahogy van marhaság: nem az a lényeg, hogy jól szigeteljenek? A valóság az, hogy a falak rossz szigetelése miatt alakulhat ki penészedés ilyenkor, hiszen a pára lecsapódik a hideg falakon, kiváló táptalajt biztosítva a penésznek. Ilyen esetekben a külső hőszigetelés ellenőrzését szoktam javasolni.

Emellett szerinte az is gyakori tévhit, hogy télen nem lehet nyílászárókat cseréltetni: szakszerű kivitelezéssel egyáltalán nem fenyeget a kihűlés, hiszen kevés ideig lesz ablak nélkül a helyiség, "kb egy nagyobb szellőztetés idejére". Külön jó, ha a szobák ajtóval csukhatók, hiszen akkor csak az a helyiség hűl ki, ahol épp cserélik az ablakot.

Szóval nem érdemes halogatni, télen is ugyanolyan jól szigetelnek az új nyílászárók, és egyből kevesebb lesz a fűtési díj. Sőt, akár téli akciókba is belefuthatunk: a gyártók ugyanis ilyenkor komoly leárazásokat szoktak hirdetni, mert szinte pang a piac. Akár 20-30 százalékkal olcsóbban is lehet ajtókat, ablakokat venni, mint egyébként, így spórolni is lehet, vagy adott esetben jobb minőségű nyílászárókat venni

- hívta fel a figyelmet a vállalkozó.

Nem olcsó, de megéri korszerűsíteni!

A szakitól azt is megtudtuk, hogy a nyílászárók cseréjének díja két tényezőből tevődik össze: egyfelől uye magukat a nyílászárokat kell megvenni, másrészt pedig azokat be is kell szerelni. Általában az anyagok árát előre szokták elkérni, hiszen a legtöbb esetben a kivitelezők veszik meg.

Általában egy panellakásnál 500-700 ezer forintra kell számolni, egy 90-100 négyzetméteres családi házon pedig 800 ezer és 1 millió forint között van durván a nyílászárók cseréje - anyaggal és munkadíjjal együtt, de ez nyilván sok mindentől függ, például, hogy hány nyílászárót kell cserélni.

Tehát, ha mondjuk a családi házadon 800 ezerért kicserélteted a nyílászárókat, és ezzel hozzávetőleg negyedével kevesebb lesz a fűtésszámlád, akkor havi szinten súlyos ezreket spórolhatsz! Ha például a csere előtt az említett ház éves fűtésköltsége 400 ezer forint körül van, az az új nyílászárókkal akár 300 ezerre is levihető - ez havi eloszlásban csak 8333 forintot jelent, de emlékezzünk, hogy nem egész évben megy a kazán, így a spórolás a téli hónapokban mégnagyobb mértékű lehet. Tehát, ha úgy vesszük, a teljes művelet 8 év alatt megtérül.

Nem muszáj kicsengetni egyben a költségeket



Rendben, nincs mindenkinek talomban például 800 ezer forintja a nyílászárók cseréjére, de van más út is. A kispénzűek malmára hajtja még a vizet az alacsony kamatkörnyezet is, a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével megnéztük, megéri-e például egy személyi hitelbe beforgatni a megspórolt összeget. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy egy jól megválasztott hitelkonstrukcióval akár tízezreket is spórolhatunk a futamidő teljes ideje alatt, úgyhogy érdemes mindig a lehető legkörültekintőbben utánajárni a lehetőségeknek, és csak ezek után választani. Egy képzeletbeli korszerűsítést alapul véve mi is elvégeztünk egy próbaszámítást, amiben 800 000 forinttal számoltunk 72 hónapos futamidőre.

A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb ajánlata a CIB Banknak van, ahol havonta 13 979 forint kell visszafizetni, a THM 8,17 százalék. Az MKB ajánlata szerint havonta 14 419 forintot kellene fizetni a hitelért, míg a Budapest Bank hitele esetén ez az összeg 15 676 foint lenne, a THM-ek sorrendben 10,72 és 12,8 százalék. Érdemes még megnézni a többi pénzintézet ajánlatát is: a Pénzcentrum kalkulátorában mindent megtalálsz egy helyen!