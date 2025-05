Újabb csontvázak bubkanak elő: most derülnek ki súlyos mellékhatások a Covid-vakcinák miatt

Új kutatás szerint a COVID-19 elleni védőoltások csak minimális és átmeneti hatással vannak a menstruációs ciklus hosszára, ami a szakértők szerint nem jelent valós kockázatot- írta meg a Portfolio.

A PLOS One folyóiratban publikált átfogó tanulmány közel kétmillió nő adatait elemezte 17 különböző vizsgálatból, és arra a következtetésre jutott, hogy az oltást követően enyhe, ideiglenes növekedés figyelhető meg a menstruációs ciklus hosszában.

Az eredmények szerint az oltott nőknél 19%-kal nagyobb valószínűséggel fordult elő hosszabb menstruációs ciklus az oltatlan nőkhöz vagy saját, oltás előtti időszakukhoz viszonyítva. A különböző vakcinák eltérő mértékben befolyásolták a ciklust: a Moderna és Pfizer mRNS-alapú oltásai 15%-kal, míg az AstraZeneca 27%-kal, a Johnson & Johnson pedig 69%-kal növelte a hosszabb ciklus kockázatát.

A vizsgálat kimutatta, hogy az első oltás után a menstruációs ciklus átlagosan kevesebb mint fél nappal, a második dózist követően pedig 0,62 nappal hosszabbodott meg. A kutatók fontosnak tartják kiemelni, hogy ezek a változások kizárólag az oltást követő első ciklusban jelentkeztek, a második ciklusra már helyreállt a normális állapot.

A Minnesotai Egyetem által is ismertetett kutatás hangsúlyozza, hogy a COVID-19 elleni oltásokkal összefüggésbe hozható menstruációs zavarok kockázata minimális és rövid ideig tartó. A megfigyelt változások olyan mértékűek, amelyeket a nők egy éves időszak alatt oltás nélkül is megtapasztalhatnak a normál ciklusvariációk részeként. "A menstruációs zavar miatti félelem nem kellene, hogy bárkit is eltántorítson a COVID-19 elleni oltástól" - zárják tanulmányukat a szerzők.