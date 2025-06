Mikrovállalkozás feltételei: így lehetséges a mikrovállalkozás indítása

A magyarországi kis- és középvállalkozásokat (röviden csak KKV-kat) három csoportra osztjuk: ezek a mikrovállalkozás, a kisvállalkozás és a középvállalkozás. Cikkünkben ismertetjük, mit jelentenek ezek a fogalmak, milyen szempontok alapján különböztetjük meg őket egymástól, illetve megvizsgáljuk, mik a mikrovállalkozás feltételei. Hogyan történik a mikrovállalkozás indítása, mi mindent szükséges elintéznünk? Milyen nyilatkozatot kell leadnunk (MVM nyilatkozat mikrovállalkozás esetén)?

Cikkünkben a mikrovállalkozás indítása kapcsán megvizsgáltuk, melyek a mikrovállalkozás feltételei a mikrovállalkozás alkalmazottainak száma, illetve a mikrovállalkozás nettó árbevétele és mérlegfőösszege szerint. Nézzük, mi mindent érdemes tudni a középvállalkozás, a kisvállalkozás, illetve a mikrovállalkozás feltételeivel kapcsolatban, mi mindenre van szükség a mikrovállalkozás bejelentése és a nyilatkozatok (ilyen például az MVM nyilatkozat mikrovállalkozás indítás esetén) tekintetében?

A KKV-k csoportosítása

A magyar jog a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásunk során átvette a vállalkozások méret szerinti vagylagos csoportosításának uniós szabályrendszerét, melynek értelmében ma három csoportot különböztetünk meg. A KKV-k a foglalkoztatottak létszáma és bevételük alapján elkülönülnek mind az egyéni vállalkozóktól, mint a nagyvállalatoktól, multinacionális vállalatoktól. A KKV-k és a nagyvállalat fogalmát a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) határozza meg - és bár a vállalkozások számos szempontból csoportosíthatók - ezeket a vállalkozásokat leggyakrabban méretük alapján szokás megkülönböztetni, az alábbi feltételek szerint:

A mikrovállalkozás feltételei

A mikrovállalkozás foglalkoztatottjainak létszáma kevesebb, mint 10 fő és

az éves nettó árbevétele vagy a mikrovállalkozás mérlegfőösszege pedig legfeljebb 2 millió euró lehet.

A kisvállalkozás feltételei

A kisvállalkozás foglalkoztatottjainak létszáma kevesebb, mint 50 fő és

a kisvállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege pedig legfeljebb 10 millió euró lehet.

A középvállalkozás feltételei

A középvállalkozás foglalkoztatottjainak létszáma kevesebb, mint 250 fő és

éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró vagy

a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró lehet.

A KKV 2 éves szabály szerint egy mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás akkor veszítheti el meglévő KKV besorolását, ha 2 egymást követő évben alulmarad az adott értékhatárhoz képest, vagy túllépi azt.

Kis-, közép- és mikrovállalkozás indítása: mire ügyeljünk?

Abban az esetben, ha egy vállalkozás a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be, nagyvállalatnak minősül. A KKV-k (mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás) jogi szempontból önálló termelő-, vagy szolgáltató egységek, amelyek különböző erőforrásaikat vállalkozói tevékenységük során piacképes termékké vagy szolgáltatássá alakítják. Egy KKV tevékenysége többféle üzleti modellt is követhet: lehet termelő, kereskedelmi, bérbeadó szolgáltató, vagy közvetítő szolgáltató vállalkozás.

Szintén fontos szempont, hogy a jogszabályok alapján az állam vagy az önkormányzat tulajdonjoga közvetlenül vagy közvetetten, külön vagy együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot. A TAO és a KKV törvények a kapcsolt vállalkozásokat, partnervállalkozásokat is figyelembe veszik: a közép-, kis- és mikrovállalkozás feltételei szerint a kapcsolódó vállalkozás létszámát, nettó árbevételét és mérlegfőösszegének adatait teljes mértékben, a partnervállalkozások adatait pedig arányosan veszik figyelembe a KKV besorolás meghatározásánál.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

MVM nyilatkozat mikrovállalkozás minősítésről

Amennyiben valaki egy mikrovállalkozás indítása mellett dönt, fontos tudnia a mikrovállalkozás feltételei kapcsán azt is, hogy az energiaellátás szempontjából KKV nyilatkozatot kell tennie. A „mikrovállalkozás nyilatkozat” alatt leggyakrabban az MVM nyilatkozat mikrovállalkozásnak minősülésről c. dokumentum leadását értik, ugyanis az MVM Next, mint egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-től nem köteles a KKV-k energiaellátását biztosítani. A mikrovállalkozás nyilatkozatban a felhasználó arról nyilatkozik, hogy nem jogosult az egyetemes szolgáltatásra (lakossági áram, lakossági gáz) és végső menedékes szolgáltatás keretében szeretné biztosítani az energiaellátását.

A végső menedékes szolgáltatás egy olyan szolgáltatás, amelyet az MVM Next nyújt az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak abban az esetben, ha az adott mikrovállalkozás nem tud más szolgáltatótól (pl. E.ON) energiaellátást biztosítani. A fenti MVM mikrovállalkozás nyilatkozatot, amelyben a felhasználóknak meg kell adniuk az érintett felhasználási helyeiket, az érintett felhasználóknak kell beküldeniük az MVM Nextnek, az MVM honlapján található e-mail címre (kileponyilatkozat@mvm.hu).