Nem hitted volna: ők kaszálnak igazán nagyot a gyenge forinton

Rengetegen járnak rosszul a gyengülő forinttal, de azért akadnak olyanok is, akik örülhetnek a magyar fizetőeszköz botladozásának. A 339,71 forintos euróárfolyam drágulást hozhat szinte mindenütt, és a nyaralás is többe kerül a magyaroknak, ha addig nem stabilizálódik a helyzet. Mutatjuk, hogy érinti a magyar családokat a harmatgyenge forint.

Szerdán újabb történelmi, 339,71-es mélypontra zuhant a forint, sosem volt még ilyen drága egy euró. Rossz hír ez szinte mindenkinek, és itt most nem csak a magyar büszkeségről van szó: a családok pénztárcája is megérezheti a bukdácsoló nemzeti valutát. De akadnak olyan magyarok is, akik jól járnak a történelmi mélypont közelében táncoló forinttal. Alább pár pontban összeszedtük, miképpen érinti a gyenge forint a magyar családokat.

BREAKING: Idő közben mégrosszabbra fordult a forint sorsa, átléptük a 340-es árfolyamot

Ezek a termékek tuti drágulnak

A gyenge forint folyományaként a boltokban előbb-utóbb minden olyan termék drágulni fog, amelyért te ugyan forinttal foizetsz a kasszánál, de a boltos más valutában (pl. euróban) vásárolja azt meg külföldről. Ha tartósan ilyen gyenge marad a forint, akkor hozzá kell szokni a drágább kakaóhoz, banánhoz, kávéhoz, narancshoz - egy szóval minden olyan termékhez, amit nem tudnak nagy mennyiségben előállítani vagy megtermelni Magyarországon, és külföldről kell behozni. Öröm az ürömben, hogy a hazai termelők által sokat szidott szlovák import tej ára is felmehet.

Ha már import: azok is rosszul járnak, akik nem közvetlenül a vevőknek adják el a külföldről behozott termékeiket, hanem mondjuk valamilyen gyárnak. Az ő bevételük a most keveset érő forintban keletkezik, ám az áruért nekik is valutában kell fizetni. Aki külföldre, például az EU-ba exportálja az áruját az örülhet a mélypontnak, hiszen nála ez pont fordítva van: a hazai forintjaiból állítja elő Magyarországon a termékét, és euróért, dollárért adja azt tovább.

Az a kevés áru, amit 100 százalékban Magyarországon termelnek, megúszhatja az árváltozást még hosszabb ideig gyenge forint mellett is. Bár kevés ilyen magyar termék van, hiszen a gyártáshoz szükséges eszközök, csomagolóanyagok vagy számítástechnikai eszközök közül valami szinte biztosan külföldről származik.

Rendelgetünk, rendelgetünk?

Manapság már bárki bárhonnan rendelhet a világ másik pontján lévő boltból is az interneten. Igen ám, de a forintot elég kevés külföldi webshop fogadja el fizetőeszközként - konkrétan mi egyről sem tudunk, de ha te igen, akkor írd meg levélben. Így hát kénytelenek vagyunk euróra vagy dollárra átváltani forintjainkat a rendeléskor, és nem mindegy, hogy milyen árfolyamon.

Vegyünk egy egyszerű példát: ha szeretnél rendelni egy 100 eurós mezt a Bayern München webáruázából, azért mostani árfolyamon 33 971 forintot kell fizetned, de ha például a tavaly augusztusi mélypontot jelentő, 331,5-ös árfolyamon vetted volna, akkor ugyanez a termék csak 33 150 forintba kerülne. Nyilván így elsőre ez nem tűnik nagy különbségnek, de minél többet szoktál külföldről rendelni, annál inkább megérzi a pénztárcád a gyenge forintot.

Megint a devizások járnak rosszul

A devizahitelesek törlesztőrészlete az árfolyam függvényében azonnal változik. Ez azt jelenti, hogy forintban magasabb törlesztőt kell fizetniük azoknak, akiknek euró hitele van. A frankhitelesek is hasonló cipőben járnak, hiszen a forint jelenleg minden nagyobb devizához képest zuhan. Sokan nem tudják, de még mindig nagy állomány van kihelyezve ilyen kölcsönökből.

Utazni se lesz olcsóbb

Az utazás szerelmesei is megsínylik a gyenge hazai valutát: a repülőjegyek árára szinte azonnal lehet hatása a forint gyengülésének, de a saját szervezésben történő utazás is drágább lehet. Az utazási irodák jó előre megkötik szerződéseiket, így náluk a gyakorlatban az csak később jelentkezik a gyenge forint hatása, de akkor az irodai árak is megugranak. Költőpénzből szinte biztos, hogy többet kell majd átváltani, és a külföldi tankolás is drágább lesz, meg úgy általánosságban minden, amiért euróban kell fizetni. A síelőket ez már most fájdalmasan érintheti, és csak reménykedni tudunk, hogy nyárig észhez tér valamennyire a forint.

A külföldieknek azonban még vonzóbb lehet Magyarország, hiszen mégtöbbet fog érni a pénzük: általában ha gyenge a forint, fellendül a határ menti üzletek, éttermek, fürdőhelyek forgalma - gondoljunk csak a szlovák határra például, ahol a forint gyengélkedésekor méginkább fellendül a bevásárlóturizmus. Ebből kifolyólag örülhetnek a határmenti boltosok, éttermek és a többi szolgáltató, vállalkozó is, hiszen még többen jönnek át Magyarországra elkölteni az értékes eurót.

Az autósok is rosszul járnak



Ha már említettük a tankolást: az nem csak külföldön, hanem itthon is drágább lehet, ha huzamosabb ideig a mélypont körül pattog a forint. Ugyanaz a helyzet az üzemanyaggal is, mint a többi termékkel: bár te forintban fizeted ki a tankolást a kúton, a kőolajat dollárban mérik, így az árakat nagyban befolyásolja a forint-dollár árfolyam. A dollár jelenleg 310-311 forint között ingadozik, janiár elsején még 295 volt az árfolyam.

Más módon is megszívják az autósok: aki például kintről hozna be kocsit Magyarországra, annak többe lesz ez az ügylet, hiszen nyugaton - jellemzően Németországból jönnek be Magyarországra import autók - sem fogadnak el forintot a vételár fejében, csak a zsenge eurót. A Bayern mez példájából kiindulva egy drágább gépjárműnél már százezres tétel lenne csak az árfolyam miatti veszteség.

Többet utalnak haza a külföldi magyarok

Azok mindenképpen jobban járnak a gyenge forinttal, akik euróban kapják a fizetést, vagy van olyan a családban, aki külföldről szokott hazautalni pénzt euróban. Pont ma jelent meg egy hosszabb elemzés arról, hogy mennyi pénz érkezik hazánkba a kint dolgozó magyarok hazautalásai által: 2018-ban több mint 113 milliárd forint érkezett ilyen formában Magyarországra. Ekkora összegnél már egy minimális forintgyengülés is rengeteget számít.

Nyilván családokra lebontva kisebb összegekről van szó, de a magyarországi családtagok érezhetik a botladozó magyar valuta jótékony hatását. Annak tükrében hogy több százezer honfitársunk él és dolgozik külföldön, vagy ingázik Magyarországról a kinti munkahelyére, nem kevés család érezheti meg az árfolyamváltozást.