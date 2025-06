Berobbant a grillszezon: mutatjuk, mik lesznek az idei újdonságok

Ahogy beköszönt a nyár, egyre többen gyújtják be a grillsütőt a kertben vagy a teraszon: a grillezés ma már nemcsak gasztronómiai élmény, hanem tudatos életmódválasztás is. Az idei szezonban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészséges, fehérjében gazdag alapanyagok, az egzotikus ízek és a húsmentes alternatívák is​.​ ​A ​bolti kínálat folyamatos bővülésével, a vásárlók ​könnyedén beszerezhetnek mindent, ami egy változatos és ízletes nyári sütögetéshez szükséges.

A grillezés a magyar háztartások egyik kedvenc nyári időtöltése: egy 2024-es felmérés szerint a magyarok közel 70%-a évente legalább egyszer, minden harmadik válaszadó pedig havonta többször is sütöget a szabadban.

A grillételek népszerűsége nemcsak az élményben rejlik, hanem abban is, hogy a megfelelő alapanyagokkal és elkészítési módokkal rendkívül egészséges fogások készíthetők. A grillezés során kevesebb zsiradék szükséges, a zöldségek és húsfélék pedig megőrzik természetes ízüket és tápanyagtartalmukat. A halak, csirkemellek, zöldségek és grillsajtok alacsonyabb kalória- és zsírtartalmuk mellett kiváló fehérjeforrások is, így a grillételek remekül beilleszthetők a tudatos, egészséges étrendbe.

Az egészséges étkezés szempontjából sem mindegy, hogy milyen sütési technikát alkalmazunk: bár a grillezés és a barbecue kifejezéseket sokan szinonimaként használják, valójában eltérő módszerekről van szó, amelyek különböző hatással vannak az ételek állagára és tápanyagtartalmára is.

A barbecue a karibi térségből származik, és lényege a hosszú ideig, alacsony hőmérsékleten, füstön való sütés, amely különleges, karakteres ízvilágot eredményez. Ezzel szemben a grillezés gyorsabb, magas hőmérsékleten történő sütés közvetlen hőforráson, amelynek előnye, hogy kevesebb zsiradék felhasználásával is ízletes, tápanyagokban gazdag fogásokat készíthetünk. Ez a módszer kifejezetten előnyös a tudatos táplálkozás szempontjából, hiszen megőrzi az alapanyagok természetes ízét és beltartalmát.

Fontos azonban, hogy a húsokat ne süssük túl, mert a megégett, elszenesedett részekben káros vegyületek keletkezhetnek. Ezért érdemes zöldségeket, halat vagy sovány húsokat választani, és azokat alacsonyabb hőmérsékleten, lassabban sütni. A pácokkal sem árt óvatosan bánni: kerüljük a cukorral és adalékanyagokkal teli szószokat, helyette használjunk friss fűszereket, citromlevet, olívaolajat, joghurtot vagy joghurtos alapú pácokat, amelyek nemcsak finomak, de egészségesebbek is.

Új grilltermékek a magyarok egyik kedvenc üzletláncának kínálatában

A PENNY arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy 2025-ös grillszezonjában az egészség jegyében rendkívül széles választékkal készül: összesen 32-féle grilltermék közül válogathatnak a vásárlók a halak, grillkolbászok és húsfélék kategóriájában.

A kínálatban helyet kaptak az olyan klasszikus kedvencek is, mint a sütnivaló kolbász, a marhahúspogácsa vagy a tavalyi szezon egyik legkedveltebb terméke, a balkáni ízvilágot megidéző csevapcsicsa. A növekvő igényekre reagálva az üzletlánc azonban egyre több különleges ízvilágú terméket is kínál: az idei szezon újdonságai között megtalálható a távol-keleti, tandoori és olaszos fűszerezésű csirkemellfilé, valamint a thai fűszeres garnéla nyárs.

Az állandó kínálatban háromféle friss hal is elérhető, amit a szezonban további tengeri különlegességek egészítenek ki. Ezek a fehérjében és omega-3 zsírsavakban gazdag ételek jó alternatívát jelentenek a zsírosabb húsfélék helyett, hozzájárulva az egészséges és változatos étrend kialakításához.

A vegetáriánus és könnyedebb fogások kedvelői is megtalálhatják a számításukat: a kereskedelmi lánc ​PY’s ​Grill&Chill nevű, sajátmárkás grillsajtjai több ízben elérhetők. A klasszikus grillhamburger vegetáriánus változata is könnyen összeállítható a diszkontlánc alapanyagaival: a sajátmárkás hamburgerzsömlébe grillsajt, friss zöldségek és joghurtos vagy fetás öntet kerülhet, így egy friss, laktató és húsmentes alternatíva készülhet a kerti sütögetéshez.

A fűszerek, szószok és pácok kínálata is bőséges: idén 30-féle változat közül válogathatnak a vásárlók, így mindenki könnyen megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő ízkombinációt.

A grillszezon azonban nem csupán a húsokról szól: a diszkontlánc évről évre az elsők között hozza forgalomba a magyar termést, így a vásárlók már a tavasz kezdetétől friss, hazai gyümölcsökből és zöldségekből válogathatnak. A szezonális kínálatban megtalálható például cukkini, paprika, paradicsom, lilahagyma és dinnye is, amelyekből friss saláták, grillezett köretek vagy gyümölcssaláták készíthetők.

A dinnyeszezon beköszöntével pedig akár a grillrácson is érdemes kipróbálni a grillezett dinnyét vagy ananászt, melyek különleges, karamellizált ízvilágot adnak a nyári fogásoknak.

Sütögetés során fontos a folyadékpótlásra is figyelni: az üzletlánc alkoholmentes radler kínálata idén egy új körtés ízzel bővül a meglévő három ízvariáns (bodza-citrom-menta, citrom, meggy) mellett. Emellett a szezon alatt több mint 100-féle jégkrém is elérhető, többek között sajátmárkás sorbetek több ízben, amelyek könnyű állaguknak köszönhetően az emésztést is segítik.

A kínálatban az ételek mellett faszén, grillolaj, fogók, grillező tálcák és fóliák is elérhetők, így könnyedén egy üzletben beszerezhető minden, ami egy jól sikerült kerti sütögetéshez kell.

Többlépcsős teszten mennek át a sajátmárkás termékek

A PENNY-nél kiemelten fontos, hogy sajátmárkás termékei minden szempontból megbízható minőséget képviseljenek, így a polcokra kerülést minden esetben alapos, több lépcsős tesztelési folyamat előzi meg. A fejlesztések során évente átlagosan 400 terméket vizsgálnak, ezek között új bevezetéseket és meglévő termékek receptúrafrissítéseit is megtaláljuk.

A tesztfolyamat első lépése az érzékszervi vakteszt, ahol szakértői csapat pontozásos rendszerben bírál, amit az összetétel elemzése és kiértékelése követ. Minden sajátmárkás terméket évente legalább egyszer újratesztelünk érzékszervi vizsgálatokkal és független laboratóriumi analízissel is”

- mondta el a Pénzcentrumnak Kazatsay Eszter, az üzletlánc kommunikációs vezetője.

A szakember kiemelte, a vállalat elkötelezett a tudatos vásárlás és a fenntarthatóság iránt, különös tekintettel a hazai termékek népszerűsítésére, valamint a magyar beszállítók előtérbe helyezésére.

Ennek jegyében az üzletlánc kínálatának mintegy kétharmada magyar beszállítóktól érkezik és több mint 600 sajátmárkás terméke rendelkezik Magyar Termék védjeggyel. Ezek a termékek kizárólag hazai gazdaságokból származnak, így nemcsak a minőséget garantálják, hanem a helyi termelőket is támogatják.

Az élelmiszerpazarlás elkerülésére létrehívott Girbe-gurba projekt keretében a kereskedelmi lánc a nem szabványos méretű és formájú zöldségeket, gyümölcsöket is átveszi a hazai termelőktől, amelyek ugyan esztétikailag eltérhetnek a megszokottól, azonban minőségük kifogástalan, a fogyasztók pedig kedvezőbb áron juthatnak hozzájuk, miközben a magyar gazdákat is támogatják a vásárláson keresztül.

A PENNY szezonális grillkínálata április közepétől egészen augusztus végéig elérhető lesz az üzletekben. A kínálat folyamatosan frissül, így a vásárlók a szezon elején, közepén és a nyári hónapok végén is felfedezhetnek új ízeket és különleges ajánlatokat: a szezonban heti rendszerességgel jelennek meg extra grilltermékeket​,​ nyári frissítő italokat és jégkrémeket érintő kedvezmények a diszkontlánc akciós újságjában.