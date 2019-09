Borul a családi kassza: a magyar szülők gatyája is rámegy szeptembertől erre

Attól függően, milyen magánórákra, felkészítőkre, délutáni foglalkozásokra jár a diák, kell felkészülnie a szülőnek ezekre a plusz kiadásokra. Viszont nem csak a különböző tantárgyak, érdeklődési körök szerint lehet eltérés az árban, hanem például tanároktól függően is nagy lehet az eltérés, hiába oktatják ugyanazt. Ha csoportos foglalkozásra jár a gyermek, akár 1400 forint/óra költséggel is meg lehet úszni, viszont az egyéni, és keresettebb magánórák esetén 15 ezer forintos havi kiadást is jelenthet a rendszeres elfoglaltság.

Az iskolakezdést követően sok diáknak, és szülőnek döntenie kell arról is, hogy milyen különórára járjon a gyermek. Alsó tagozatban a legtöbb helyen az egésznapos iskola miatt, ha a szülő nem akarja az iskola által biztosított délutáni foglalkozásokra járatni a gyermekét, gondoskodnia kell külön elfoglaltságról. A felső tagozatosok, akik már készülnek 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba, szeptember megkezdik a felvételi előkészítőket. A középiskolások pedig a sikeres érettségi, vagy csak a jobb jegyek érdekében magánórákra járnak, matematikából, történelemből, és magyarból, vagy választott tárgyaikból. Ráadásul 2020-tól minimum egy B2-es nyelvvizsga és legalább egy emelt szintű érettségi kell majd az egyetemi vagy főiskolai továbbtanuláshoz, így sokan keresnek nyelvtanárt is ebben az időszakban. A sportokat, és különféle hobbikat érintő magánórákról sem szabad megfeledkezni.

Korábbi cikkünkben azt jártuk körbe, hogy a nyelvi különórák mennyire terhelik a szülők pénztárcáját, most különféle tantárgyak, előkészítők, akár hobbiból, egyéni érdeklődés szerint választott magánórákkal foglalkozunk. Az árak mellett azt is bemutatjuk, milyen szabályozás érvényes az iskolákra, és hogy a magánóráknak milyen bejelentési, adózási vonzatai vannak.

Kötelező "különórák" az iskolákban

Az általános iskolák kötelesek egy-három fős foglalkozásokat szervezni az iskolán túl a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók, SNI-sek felzárkóztatására, továbbá az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító foglalkozásokat.

Az iskola szervezhet ezeken a kötelező fejlesztőórákon túl további, tanórán kívüli foglalkozásokat (szakkört, sportfoglalkozást, énekkart, stb.). A napközis és tanulószabi foglalkozás is ebbe a kategóriába sorolható, mely a tanórákon kívül biztosít lehetőséget a tanulásra, felkészülésre. Erre a célra az első négy évfolyamon napi négy és fél óra, az ötödik-nyolcadik évfolyamon napi három óra áll az intézmények rendelkezésére. Általános iskolában a foglalkozásoknak legalább 16 óráig kell tartaniuk, és 17 óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - kell gondoskodni a tanulók felügyeletéről. Különösen az 1-4. évfolyamon jellemző, hogy a tanórák befejeztével az iskola - az azt igénylő családok gyermekei számára napköziotthonos foglalkozást szervez, amelyben a részvétel önkéntes.

(Kivétel azonban az úgynevezett iskolaotthonos rendszerben, vagy egész napos iskola keretein belül tanulók számára az intézménynek úgy kell megszerveznie a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis foglalkozásokat és a mindennapos testedzés foglalkozásait a délelőtti és délutáni tanítási időszakban, hogy figyelembe veszi a tanulók arányos terhelését.)

Azt, hogy milyen összetételűek és színvonalúak ezek a foglalkozások, iskolája válogatja - néhány helyen a napközi célja inkább a gyermekmegőrzés, mint a fejlesztés, felkészülés segítése, máshol viszont izgalmasabbnál izgalmasabb választható szakkörök tárházából válogathatnak a tanulók. Mindenesetre, amennyiben a tanuló egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a délutáni szervezett foglalkozásokon, a szülőnek az igazgató felé benyújtott kérvényben kell (indoklással együtt) kérnie a felmentést.

Így oldható meg, ha a gyermek különórákra jár.

Különóra, magántanár, előkészítő foglalkozás - van miből válogatni

A diákok ma már rengeteg lehetőség közül választhatnak, mivel töltsék a szabadidejüket. Akiknek valamilyen fejlesztésre van szüksége, válogathat a magántanárok között: akár a reáltárgyakból, matematikából, fizikából, kémiából, akár a humántárgyakból, magyarból vagy történelemből van szükség fejlesztésre. Nem ritka már, hogy informatikából, biológiából vagy földrajzból jár valaki magánórákra, hiszen ezek kedvelt szabadon választott érettségi vizsgatárgyak, de azoknak, akik emelt érettségire készülnek, sem árt a felkészítés. Rengetegen keresnek nyelvvizsgára, nyelvi érettségire felkészítő magántanárt is.

Számos sportfoglalkozásra is beírathatják gyermeküket a szülők - tornára, úszásra, különböző küzdősportokra, tömegsportokra, gyógytornára, és akár olyan sport és tánc közti átmentet képező órákra is, mint pl. a zumba. A sportfoglalkozások áraival egy külön cikkben fogunk foglalkozni. Könnyen lehet találni ma már különböző művészeti magánórákat is, akár zenei - ének, hangszertanulás, zeneelmélet területen is -, tánc, vagy rajz- és képzőművészet foglalkozásokat. Főként kisebbek, alsó tagozatosok számára szerveznek gyakran kézműves szakköröket, mint az agyagozás, gyöngyfűzés, stb. ezek jellemzően inkább kisebb csoportokban zajlanak.

Alkalmazkodva a digitalizálódó világ új kihívásaihoz már számos iskola szervez programozás és robotika szakkört is - nem csak a fővárosban és megyeszékhelyeken, hanem kisebb településeken is. A fejlesztő és az érdeklődési köröket megcélzó különórákon túl a felvételire, illetve az érettségire felkészítő foglalkozások is még az ősszel a legtöbb helyen elkezdődnek.

Mennyibe kerülnek a különórák?

A középiskolai matematikai és magyar felkészítő órákat általában gimnáziumokban tartják, és csoportosan készülhetnek a 6 vagy 8 osztályosok. A Kosztolányi Dezső Gimnáziumban, vagy a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági És Kereskedelmi Szakgimnáziumban heti rendszerességű (2 óra 50 perces foglalkozáson) 12 alkalmas felkészítő 40 ezer forintba kerül. (Tehát az óradíj 3333 forint.)

Szintén 12 hetes felvételi felkészítő különórára online is bejelentkezhetnek a diákok: a díj magában foglalja magyar nyelvi, matematika oktatóvideókat és feladatlapokat, a korábbi felvételi feladatlapok videós megoldásait, interaktív tesztfeladatokat, és az online próbafelvételit és a tanárok is tudnak bármiben segítséget nyújtani online. Ennek ára 16900 forint, tehát ha hetente egy órát foglalkozik a gyermek a felkészüléssel, nagyjából 1400 forintot jelent alkalmanként.

Találtunk a világhálón hirdetett "szuperintenzív" gimnáziumi központi felvételi előkészítőt (POD-IT) is, amely 8 alkalmat foglal magában és 43800 forint a díja, azaz 5475 forint alkalmanként. Az eTalonSchool is hirdet külön matematika és magyar előkészítőt, 16 hetes időtartamra. A magyar előkészítő díja 36 ezer forint (alkalmanként 2250), a mateké 4-szer 16 ezer forint, vagyis alkalmanként 4000 forint. Bár nem határozták meg, hogy egy alkalom hány óra, de általában a felvételi előkészítők 2-3 órát vesznek igénybe.

Reáltárgyak, informatika

Matematikából sok diáknak van szüksége magántanárra, akárcsak a jó jegyek, akár a jó érettségi eredmény érdekében. Az internetes hirdetésekből az tűnik ki, hogy nagy a szórás az óradíjakban: 2500 forint/órától 7200 forint/óráig is találhatunk különórát. Természetesen az óradíj függ attól, hogy milyen végzettséggel, gyakorlattal rendelkezik az oktató. Egy egyetemista pár év magántanítási gyakorlattal 3-4 ezer forintot kér el óránként, míg egy matematikatanár 15 éves tanítási gyakorlattal már 5-6 ezer forintot is elkér. Illetve attól is függ, általános iskolás gyermek korrepetálásáról, érettségi előtt álló gimnazista felkészítéséről vagy egyetemi diszkrétmatek vizsgafelkészítésről van-e szó. A matematika magánórák átlagos díja 4000 forint körül van. Érdekes, hogy a fizika különórák díja inkább alacsonyabb: 3500 forint körül mozognak, míg kémia magántanárt biztosabb nehezebb találni, mert 4100 forint/óra az átlagos áruk.

Bár nem reáltárgy, hanem inkább informatikai terület, de programozást, robotikát, videózást is választhatnak már egész sok városban a gyerekek délutáni elfoglaltságként. A Logiscool például 40 helyszínen - ebből 12 Budapesten, 28 vidéki városokban - biztosít ilyen kurzusokat kisebb csoportokban. Az árak helyszínenként változóak, de általánosságban 14-15 forint körül mozognak havi szinten, ami heti egy 1,5 órás alkalmat jelent. Tehát egy alkalom nagyjából 3600 forint. A Funside School szintén hirdet heti rendszerességű programozás és robotika foglalkozásokat, náluk 3750 forintba kerül heti egyszer 90 perc.

Az informatika tantárgyból sem ritka, hogy valaki magántanárt keres, melynek legfőbb oka általában az érettségi felkészülés. Ezeknek a magánóráknak 4500 forint/óra az átlagdíja, viszont van olyan hirdető is, aki óránként 9000 forintot is elkér, tehát nagy lehet az eltérés egyes magántanárok tarifái között, mint a matematikánál.

Humántárgyak, művészeti magánórák

A magyar magántanárok úgy tűnik keresettebbek, mint a töritanárok, mert nyelv és irodalom magánórák 2500-5000 forint között mozognak. A töritanárok inkább 2500-4000 forint közé árazzák magukat, a hirdetések árainak módusza viszont 3000 forint.

Gyakori délutáni elfoglaltság a diákok számára valamilyen hangszeres oktatás, esetleg ének, még akkor is, ha nem ebből szeretnének később karriert csinálni. A muzikális gyerekek, hacsak nem valamilyen különleges hangszert választanak, mint mondjuk a hárfa, akkor átlagban 4500 forint/órás áron járhatnak például zongora-, gitár-, fuvola-, vagy csellótanárhoz.

A magán énekórákkal hasonló a helyzet, mint a matematikával: a legtöbben 4000 forintért hirdetnek egy 60 perces órát, de az átlag picit magasabb 4350 forint, mivel a legtöbb hirdetés kezdő és haladó szinten oktat, aki profikat is vállal, annak valamivel magasabb az óradíja.

Sok gyermek mutat tehetséget a rajzolás, festés, és más képzőművészetek iránt, és ha nem is művész lesz belőle, ezt a tehetséget a mai világban érdemes ápolni, hiszen a digitalizáció miatt egyre több grafikusra, designerre van, és lesz is szükség. Az egyéni rajzoktatás átlagosan nagyjából 3000 forintra jön ki (60 perc), viszont a hirdetett órák nagy része 90 perces, tehát egy alkalomra több mint 3000 forintot kell számolni. A csoportos oktatás ára már barátibb, nagyjából 1800 forint/óra.

Kinek kell adóznia a magánórák után?

Amennyiben a magántanár vállalkozóként tanít, a helyzet egyértelmű: a szülő a kapott számlán lévő összeget fizeti meg, a tanár pedig a választott adózási formája szerint fizet utána. Viszont ha a tanár nem vállalkozó, akkor a házi oktatás az háztartási munkának minősül és a NAV felé bejelentésköteles. Háztartási munka törvény szerint, amikor a természetes személy és annak háztartásában folytatott takarítási, gondozási, mosási, főzési, házi oktatási, gyermekfelügyeleti tevékenységek, amelyek az ott élő személyek és hozzátartozók mindennapjait szolgálja. A háztartási alkalmazott ez(eke)t a tevékenysége(ke)t elvégzi és nem vállalkozó.

A foglalkoztatást a NAV-hoz csak ügyfélkapun vagy telefonon lehet bejelenteni, papír alapon vagy személyesen nem. A bejelentést meg lehet tenni havonta,vagy előre több hónapra is, a lényeg, hogy az még a foglalkoztatás megkezdése előtt megtörténjen. Aki a háztartási alkalmazottat foglalkoztatja - tehát a magánórák esetében a szülőnek - kell közölnie mindkét fél adóazonosítóját, az alkalmazott TB számát és a foglalkoztatás kezdő időpontját is a NAV-val. A bejelentésen felül a foglalkoztatónak regisztrációs díjat is fizetnie kell a háztartási alkalmazottja után, ami 1000 forint havonta, függetlenül attól, hogy havi egy órát, vagy heti kettőt ad a gyereknek.