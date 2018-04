Kiakaszt a főnököd? Ebben az öt dologban mondj neki nemet!

A munkahelyén mindenki meg szeretne felelni az elvárásoknak, ezért sokszor az alkalmazottak túlvállalják magukat, minden rájuk bízott feladatot megcsinálnak, cserébe viszont hamar ki is égnek. Néha az a legjobb megoldás, ha nemet mondunk. A főnökünknek.



Otthon a legtöbb ember játszi könnyedséggel mondja azt egy elvégzendő házimunka vagy egyéb feladat kapcsán a másiknak, hogy nem, bocs, most nem érek rá, vagy most nem, de később, ha lesz időm megcsinálom. Még egy ilyen szituáció is könnyen konfliktusokhoz vezethet, nem csoda, ha a legtöbb alkalmazott a munkahelyén már nem mer nemet mondani.

A dolgozók szeretnének megfelelni a velük szemben támasztott elvárásoknak, és a legtöbb alkalmazottban fel sem merül annak a lehetősége hogy egy felettesi kérésre, utasításra azt mondja, most Nem. nem meglepő: tartunk a következményektől. Pedig néha a saját jóllétünk és produktivitásunk érdekében muszáj nemet mondani, ugyanis ha nem tesszük, és túlvállajuk magunkat, az állandó stressz, túlóra, a végeláthatatlan feladatok könnyen kiégéshez vezethetnek. Persze annak is megvan a módja, milyen esetekben hogyan tudassuk a főnökünkkel, hogy amit kér, azt nem tudjuk vállalni.

1. Nem érsz rá meetingelni



Sok munkahelyen rendszeresek a napi/heti/havi értekezletek. Van, hogy ezek hasznosak és hozzájárulnak a hatékonyabb munkavégzéshez, viszont több kutatás is rámutat, hogy ez a ritkább eset. A Harvard Business Review felmérésében részt vevők 65 százaléka szerint például a meetingek, megbeszélések elveszik az időt attól, hogy a munkavállalók haladhassanak feladataikkal. Ráadásul a válaszadók 71 százaléka szerint a legtöbb meeting nem produktív, eredménytelen, egyszerű időpocsékolás.

2. Nem tudsz mindig válaszolni az üzenetekre

Ma már, az okotelefonok világában nem kifogás, ha valaki szabadságon van, hiszen könnyen elérhető: fel lehet hívni,k de a munkavállaló is bárhonnan eléri a levelezését, megkapja az sms-eket. Viszont kell, hogy legyen egy határ, ameddig még válaszolsz a főnököd kérdéseire, és készséggel állsz rendelkezésére és ami után azt mondod, ennyi volt, ne zaklassanak munkaügyben.

Ezt érdemes tisztázni a főnököddel is, mert ha jelzed, hogy te nem szeretnél vasárnap este fél 9-kor válaszolgatni az üzeneteire, azt nagy valószínűsséggel meg fogja érteni és odafigyel majd, hogy akkor keressen, amikor az számodra is megfelelő. Viszont ha nem szólsz, ha nem jelzed a problémát, esélye sincs változtatni a felettesednek, ráadásul te is egyre keserűbb szájízzel mész majd be dolgozni.

3. Ennek a folyamatnak semmi értelme, lehetne ezt hatékonyabban is csinálni

"Mindig is így csináltuk" - noha ez nem érv, mégis gyakran elhangzik egy munkahelyen. Ha van egy munkafolyamat, ami szerinted nem hatékony, azt jelezheted a főnöködnek, persze a megfelelő időben, a megfelelő módon. Annak nincs értelme, hogy a barátaidnak, kollégáidnak panaszkodsz, mennyire rosszul működnek a dolgok, és meg sem próbálsz tenni ellene. Finoman jelezheted viszont, hogy örömmel elvégzed a rád bízott feladatot, de lehet, hogy mérlegelni kellene, nem lehetne-e máshogyan, nem az eddig megszokott módon megcsinálni, amit rád bíztak.

4. Nem tudsz megbirkózni még több munkával

Magyarországon a munkaerőhiány szinte minden iparágat érint, nagyon sok helyen küzdenek azzal, hogy nehezen találnak új embert. Amíg viszont létszámhiány van, a többieknek kell elvégezni minden feladatot, vagyis az új dolgozó érkezéséig sokaknak jóval több munkájuk van, mint amikor teljes létszámmal működik a cég.

Rendszeresek lehetnek a túlórák, ezzel együtt stresszesebbek a mindennapok. Viszont van az a pont, amikor jelezni kell, hogy nem megy tovább, ezt a tempót nem bírjuk, ugyanis idővel mindez a munkánk minőségén is meglátszik. Vagyis ahelyett, hogy mindent szó nélkül elvállalunk, és szépen lassan maga alá temet minket a munka, érdemes szólni, hogy el vagyunk havazva, és kérni, találjunk együtt valamilyen megoldást.

5. Nem vagyok otthon a témában, valaki más hamarabb megoldaná a problémát

Előfordul, hogy olyan feladatot bíznak ránk, ami nekünk kihívást jelent, vagyis nem tudjuk gyorsan és hatékonyan elvégezni a munkát. Viszont van a kollégák között olyan, aki mestere a dolognak. Ilyen esetben érdemes jelezni a felettesünknek, hogy szívesen segítünk, de lehet, hogy a cég jobban jár, ha a másik munkatársunkat bízná meg a tennivalóval, mert ő jobban ért hozzá, és mi azt az időt, amit a feladat megoldására fordítanánk, sokkal hatékonyabban tudnánk eltölteni.

(via Business Insider)