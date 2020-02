Kiakadt Zacher Gábor: súlyos dolgot árult el a magyar tinédzserekről

Rengeteget piálnak a magyar tinik, és évente több mint 30 ezren halnak meg az alkohol miatt Magyarországon. Zacher Gábor szerint ezért sem jó ötlet a pálinkafőzést beemelni a tantervbe.

Ennyi erővel akár a kábítószerek előállítását is megtaníthatnák a diákoknak, hiszen az is bemutatja a kémiai folyamatokat - így reagált Zacher Gábor az RTL Híradónak arra, hogy az új Nemzeti Alaptanterv a hetedikes és nyolcadikos diákoknak oktatófilmet mutat majd be a pálinkafőzésről. Bár az eljárást eddig is említette a tankönyv, de ilyen mélyrehatóan nem.

A toxikológus szerint a tananyag azért veszélyes, mert a 16 éves fiatalok között a magyar fiúk elsők, a lányok pedig harmadikok Európában az alkoholfogyasztásban, az alkohol miatt pedig évente 30 ezren halnak meg Magyarországon.

A Híradónak az Emberi Erőforrások Minisztériuma annyit írt, hogy a pedagógusok a mindennapi életből vett példákon keresztül mutatják be a kémiai folyamatokat. Egyetlen iskolában sem fognak pálinkát főzni, vagy fogyasztani - írták. Szerintük ez arra is jó lesz, hogy a tanárok az alkohol káros hatásáról is beszéljenek.

(Címlapfotó - MTI Fotó: Mohai Balázs)