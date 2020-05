Jöhet a négynapos munkahét: az új koronavírus-járvány ezt is elintézte?

Az új koronavírus-világjárvány hatására újra fellángoltak a hangok, miszerint nem is lenne annyira ördögtől való dolog bevezetni a négynapos munkahetet, ami természetes háromnapos hétvégéket jelente a munkavállalóknak. Sok tanulmány, és kísérlet is bizonyítja, hogy a váltás igazán jól is elsülhet, a kérdés csak az, elég egy pandémia ahhoz, hogy a cégvezetők, főnökök, tulajdonosok ripsz ropsz megváltoztassák beidegződéseiket - rengetegféle téren-?!

A háromnapos hétvége egyszerűen jobb

- mondja Andrew Yang vállalkozó, CNN politológiai elemzője, korábbi amerikai elnökjelölt, aki szerint a munkáltatóknak komolyan meg kellene fontolniuk a négynapos munkahét bevezetését. Elősegítve ezzel a munkavállalók mentális egészségének maga szinten tartását, illetve további lehetőségeket kínálni azoknak, akik egyedi ütemtervvel, igényekkel rendelkeznek.

A szakember szerint tanulmányok is alátámasztják, hogy a 4 napos munkahét valójában produktívabbá, és szellemileg fittebbé teszi a munkavállalókat. A négynapos munkahét egyébként egyáltalán nem új találmány, de most újra előkerült a közbeszédben az új koronavírus-járvány miatt. Ami úgymond, akár sokkal vonzóbbá is teheti ezt a rendszert mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára.

A Washington Post egyik cikke például számos tanulmányt mutatott be a témában, amik egytől-egyig arról számolnak be, hogy ahol megvalósult a 4 napos munkahét, ott a munkavállalók hatékonyabban teljesítenek, és magasabb munkahelyi elégedettségről számolnak be. Hasonló következtetésre jutott egyébként a Microsoft egyik japán leányvállalatának a kísérlete is.

Ennek kereti között a dolgozók 4 napot dolgoztak, 3 napot pihentek és a termelékenységük 40 százalékkal növekedett. Érdekesség továbbá, hogy az új-zélandi Andrew Barnes Perpetual Garden nevezetű cége teljes egészében átállt a négynapos munkahétre, miután a vezetőség azt találta, hogy ez mind a munkáltató, mind az alkalmazottak számára előnyös.

De Andrew Yang szerint nem csak a dolgozók mentális egészsége, illetve a termelékenysége növekedése miatt lehet fontos a négynapos munkahét, hanem a szakember szerint ezzel több munkát is teremthetünk. Szerinte ugyanis, ezáltal be lehetne csatornázni olyan embereket is a munka világába, akik a megszokott 5 napos, 40 órás munkarendben nem tudnak munkát végezni.

A koncepcióval foglalkozó kutatások ráadásul arra is rávilágítanak, hogy a négynapos munkahét segíthet bizonyos egyenlőtlenségek felszámolásában. Például elősegítheti a nők egyenlőbb helyzetének megteremtését a munkahelyeken, a gyermekgondozási feladatatok egyenletesebb elosztása révén.

Érdekes egyébként, hogy a témával foglalkozó kutatások arra is rávilágítanak, hogy a négynapos munkahét ott, ahol megvalósult, első sorban munkáltatói kezdeményezésre jött létre, nem pedig, a munkavállalókban megfogant akaratként. Ezek alapján könnyen elképzelhető, hogy a jövőben önmagától is egyre több olyan cég lesz, amelyik az új koronavírus-világjárvány hatására külső nyomás nélkül is előáll majd az ötlettel, mondván a termelékenység növekedésével ő csak nyerhet. Igazi win-win szituáció.

Címlapkép: Getty Images