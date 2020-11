Itt az önkormányzatok 100 ezres ajándéka: nekik jár, így kell igényelni

A budapesti önkormányzatok különböző formában és eltérő összegekkel támogatják a helyi újszülöttek családjait. A szerencséseknek akár 100 ezer forintnál is több ütheti a markát, de fontos, hogy résen legyünk és ne maradjunk le az igénylési határidőkről sem.

Egy új gyerek érkezése a családba mindig nagy kiadásokkal is jár. Éppen ezért is számíthatunk ilyenkor különféle születési támogatásokra és babacsomagokra az önkormányzatoktól. Azonban egyáltalán nem mindegy, melyik kerületbe érkezik az újszülött, hiszen nagy különbségek lehetnek a támogatás mértéke és formái között. Ez alkalommal a fővárosban kapható támogatásokat vizsgáltuk meg közelebbről.

Ne csússzunk le az igénylési határidőkről

Fontos, hogy mindig legyünk kellően körültekintőek. Hiszen míg az önkormányzatok által nyújtott babacsomagokat általában nem kell külön kérni, addig a pénzbeli vagy más egyéb támogatásokat sokszor nekünk kell igényelni. Ráadásul az is könnyen előfordulhat, hogy a születés után erre csak pár hónap áll majd a rendelkezésünkre, pedig sokszor nem is kevés pénzről van szó.

100 ezernél is többet kaphatunk

Az I. kerületben (Budavár) igazán bőkezű az önkormányzat, hiszen az ide érkező kisbabák családjának

100 ezer forint születési támogatás jár.

Persze csak abban az esetben, ha a gyerek az I. kerületben bejelentett lakcímen él, és ha a szülők közül legalább az egyik a gyerek születése előtti 6 hónapban is életvitelszerűen ott lakott. Ezt a támogatást a Védőnői Szolgálat kezdeményezni, de a kiutalásra csak 90 nap áll rendelkezésre, ezért ha éppen aktuális nekünk ez a támogatás, akkor azért még időben kérdezzünk rá a védőnőnknél.

Ezen felül külön formanyomtatványon igényelhető az önkormányzattól támogatás: védőoltásra, mosható pelenkára és kérhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is azoknak a családoknak, akik önhibájukon kívül küzdenek létfenntartási gondokkal. Nehéz anyagi helyzetben pedig még karácsony és húsvét előtt is jogosultak lehetünk 8-8 ezer forintra.

Az oltási támogatást egyébként a rotavírus-fertőzés elleni 2. és 3. vakcinára kérhetjük. Ennek darabja pedig általában 20 ezer forint körül mozog, így aki ezt kéri, annak közel 40 ezer forint maradhat a zsebében. Míg a mosható pelenka támogatás összege egyszeri 30-60 ezer forint között mozog és például akkor is kérhetjük, ha az orvosilag indokolt a gyermekünknek.

Utalvány a drogériába

A kisbaba érkezése után a friss szülők a pénzük jelentős részét képesek otthagyni a drogériákban. A III. kerületi (Óbuda-Békásmegyer) önkormányzat éppen ezért üdvözlőlappal és DM utalvánnyal köszönti a kerületben az újszülötteket.

Az utalvány jelenlegi összege (a 2018. december 31. napját követően világra jött újszülöttek esetében) 25 000 forint.

- válaszolta megkeresésünkre III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kommunikációs osztálya.

Ha megfelelünk a követelményeknek, akkor ehhez nem kell külön kérelmet benyújtanunk, a védőnőn keresztül kaphatjuk meg. Abban az esetben pedig, ha a családnak az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 65 500 forintot, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 74 100 forintot, akkor évente maximum 7 alkalommal rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is kérhető a kerületben.

Mi lehet a babacsomagban?

XIV. kerület (Zugló) lakosai is a szerencsések közé tartoznak, hiszen nekik is jár születési támogatás, melynek összege 40 ezer forint. Az igénylés feltételei közé tartozik például, hogy a gyermek születése előtt az egyik szülőnek már több mint 1 éve Zuglóban kell laknia. Fontos tovább az is, hogy itt is határidőhöz vagyunk kötve: a születés után 6 hónapig adhatjuk be a kérelmünket.

Ezen felül az önkormányzat egy babacsomaggal is kedveskedik a helyi újszülöttek, ennek az igénylésre is 6 hónap áll a rendelkezésünkre. Hasonló babacsomag jár a XII. kerületi (Hegyvidék) babáknak is, ezt azonban nem kell külön igényelni, a védőnő viszi házhoz az egyik látogatás alkalmával. A két csomag tartalmából szemezgetve elmondható, hogy általában ilyen jellegű termékekre számíthatnak a szülők:

Kapucnis fürdés utáni törölköző

Mintás textil pelenka

Nedves törlőkendő

Pelenkakiütés elleni krém

Fürdőjáték

Cumis lázmérő

Nyálkendő

Egy ilyen csomag pedig nemcsak nagyon hasznos, de jó pár ezer forint spórolást is jelenthet az újszülött családjának. A csomag pontos tartalmának pedig érdemes előre utána járni, hiszen akkor lehet vele tervezni a babakelengye vásárlásakor.

Kórházban is járhat csomag Van olyan korház, ahol a szülés után egy egész szponzorcsomaggal együtt mehetünk haza. Ebben általában különböző márkák kisebb kiszerelésű termékeivel találkozhatunk. Olyanokkal, mint például: pelenkakiütés elleni krém, bébiétel vagy épp egy-egy próba pelenka, ami nem is jön rosszul, amikor azt se tudjuk, melyik márkát vegyük majd le a polcokról.

Nem mindegy, hogy állunk anyagilag

Hegyvidéken a babacsomag mellett szintén jár születési támogatás, melynek összege egyszeri 60 ezer forint. Ehhez azonban már legalább 2 éve a kerületben kell lakunk és a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladhatja meg a 63 500 forintot és fontos mellette, hogy a család vagyonnal ne rendelkezzen.

Hasonló elven működik a XI. kerületi (Újbuda) támogatási forma is. A kerületben élő és gyermeket vállalók családjai életkezdési támogatásban részesülhetnek. Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 71 250 forintot, akkor gyermekenként 99 750 forint jár. Egyéb esetben pedig 28 500 forintot kaphat az újszülött családja, ehhez persze meg kell felelni a feltétlenek is: már 2 éve életvitelszerűen a kerületben kell lakni és fontos az is, hogy a támogatásra való jogosultságunk csak a gyermek születését követő 6 hónapban áll fent. Emellett a XI. kerületi babáknak is jár babaköszöntő csomag, amit a védőnőn keresztül kaphatnak meg és a rászorulóknak is járnak még más egyéb tám

Címlapkép: Getty Images