Itt a bizonyíték: ugyanezért a melóért ötszörös bért fizetnek a németeknél

Miközben egyre égetőbb a rendőrhiány Magyarországon, nemrégiben az egyenruhások a saját fizetési értesítőjükkel bizonyították, hogy 150-240 ezer forintnál nemigen keresnek többet. Ehhez képest Németországban a legrosszabbul fizetett, pályakezdő zsaruk csaknem négyszer annyit keresnek, mint a legrosszabbul fizetett magyar kollégáik - juttatások nélkül. A legbőkezűbb tartományokban még ennél is nagyobb a különbség.

Még a legrosszabbul kereső berlini rendőrök is havonta 699 ezer forintnak megfelelő eurót visznek haza bruttóban, és ez csak a kezdőfizetés - derült ki az Orange by Handesblatt összegzéséből, amely a német tartományokban dolgozó egyenruhások béreit hasonlította össze. A legjobban Észak-Rajna-Vesztfáliában keresnek: a düsseldorfi székhelyű tartományban ugyanis egy évre bruttó 31146 euró a kezdőfizu, ami 12-vel leosztva havonta 2595,5 eurót (845 ezer forintot) jelent.

A portál kiemeli, hogy bár ez a kezdőfizetés nem mondható annyira magasnak Németországban, de a köztisztviselők kedvezőbben adóznak a többi munkavállalónál. Így például az észak-rajna-vesztfáliai kezdő zsaruk zsebében nettó 26914 euró (8,76 millió forint) marad egy évben, kb. 730 ezer forint havonta. Ha egy "normál munkavállalónak" lenne annyi az éves bruttója, mint nekik, akkor csak 20694 eurója (6,73 millió forint) lenne nettóban egy év alatt - 12-vel leoszva kijön, hogy így egy hónapban 1724,5 euró, hozzávetőleg 560 ezer forint a nettó fizetése az "egyszerű halandóknak".

És ez még nem minden: az alap rendőrfizetéshez jönnek rá a vasárnapi és az éjszakai pótlékok, amelyek a portál szerint nagyjából 300-400 euró (97 ezer - 130 ezer forint) pluszt jelentenek havi szinten. Emellett az egészségügyi ellátás is plusz juttatás a legtöbb szövetségi államban, ahogy a nyugdíjbiztosítás is. Ugyanakkor a portál is megjegyzi, hogy olykor a szakmán belül is komoly ellentéteket szül, hogy tartományonként eltérnek a keresetek - például egy G20-as csúcstalálkozó biztosításakor simán egymás mellett állhat egy düsseldorfi és egy berlini rendőr, akik ugyanazt a munkát végzik, az egyik mégis kevesebb pénzt kap - jegyzi meg példaként az Orange.

Prágában is gigafizut kapnak

Korábban egy olvasónk küldött fotót arról, hogy milyen ajánlattal toboroz a cseh rendőrség. A plakátról kideült, hogy a havi bér bruttó 39 ezer cseh korona, ami nagyjából 496 ezer forintnak felel meg, ez számtásaink szerint nettó 368 ezer forintnyi cseh korona. Ezen felül jár még 100 korona értékben ebédjegy, nyugdíj- és életbiztosítási juttatás, lakás- és közlekedési hozzájárulás, és 100 ezer korona egyszeri belépési bónusz (1 millió 272 ezer forint).

Itthon mi a helyzet?

Nálunk eközben alig találni járőröket a megyeszékhelyekre: 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene, éppen ezért rendőrfőkapitányságok és a megyei kapitányságok járőrei, járőrvezetői és járőrparancsnokai mellett a körzeti megbízottak, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vesznek a közrend biztosításában.

Korábban a Pénzcentrum már foglalkozott a rendőrök keresetével, tavaly azt írtuk, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint 2016-ban egy rendőr átlagos keresete 188 035 forint volt, de azért lehet ennél sokkal jobban is keresni. A kifogasikvilaga.hu cikke szerint a legrosszabb keresetű tiszt is megkeres 286 010 forintot, egy tábornok vagy ezredes, aki egy területi szerv vezetője, már bruttó 773 ezer és 850 ezer forint közötti összegből adózik.

Egy januári cikk szerint, ami a rendőrök valós fizetéseit, a banki utalás SMS-eit mutatt meg, 150 ezer és 244 ezer forint között fizetik itthon a zsarukat.