Őrület: ennyit keresnek a cseh rendőrök, a magyar zsaruknak ez csak álom

Nem csak itthon, de a környező országokban is komoly gondot okoz a munkaerőhiány: ma már nem informatikusból, orvosból, ápolóból van kevés Közép-Európában, de rendőrből is. Prágán például utcai plakátokon toborozzák a járőröket, amiről az is kiderül, mennyit lehet keresni.

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt, hogy nincs elég rendőrjárőr a megyeszékhelyeken, tizennégy városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene, éppen ezért rendőrfőkapitányságok és a megyei kapitányságok járőrei, járőrvezetői és járőrparancsnokai mellett a körzeti megbízottak, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vesznek a közrend biztosításában.

De úgy tűnik, nem csak itthon, de a környező országokban is gondot okoz az állományi létszám feltöltése, egy olvasónk Prágából küldött nekünk egy fényképet, amit a cseh főváros egyik forgalmas csomópontján lőtt:

Jössz Prágába rendőrnek?

A havi bér bruttó 39 ezer cseh korona, ez mi árfolyamon (12,72) 496 ezer forintnak felel meg, ez számtásaink szerint nettó 368 ezer forintnyi cseh korona. Ezen felül jár még 100 korona értékben ebédjegy, nyugdíj- és életbiztosítási juttatás, lakás- és közlekedési hozzájárulás, és 100 ezer korona egyszeri belépési bónusz (1 millió 272 ezer forint).

Itthon mi a helyzet?

Korábban a Pénzcentrum már foglalkozott a rendőrök keresetével, tavaly azt írtuk, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint 2016-ban egy rendőr átlagos keresete 188 035 forint volt, de azért lehet ennél sokkal jobban is keresni. A kifogasikvilaga.hu cikke szerint a legrosszabb keresetű tiszt is megkeres 286 010 forintot, egy tábornok vagy ezredes, aki egy területi szerv vezetője, már bruttó 773 ezer és 850 ezer forint közötti összegből adózik.

Egy januári cikk szerint, ami a rendőrök valós fizetéseit, a banki utalás SMS-eit mutatt meg, 150 ezer és 244 ezer forint között fizetik itthon a rend őreit.