Hooligans: A kormány döntése miatt elmarad az Endi & Csipa 50! koncertshow

A kormány rendezvényekre vonatkozó döntésével kapcsolatban írt rajongóinaktájékoztató üzenetet a Hooligans. "A jelenlegi szabályozások miatt teljes újratervezést vesz a koncertszezon, ami sajnos érinti az augusztus 16-ra tervezett Endi & Csipa 50! elnevezésű nagyszabásúra tervezett koncertshowt is" - írták.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, maradnak a járványügyi intézkedések Magyarországon, azaz többek között a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is. A döntéssel kapcsolatban nemrég tájékozttást tett közzé közösségi oldalán a Hooligans is.

Mint írták, "A helyzet az, hogy arra kényszerülünk jelen pillanatban, hogy a megváltott belépőjegyeket a mennyiségük miatt minimum két koncertre bontsuk. A tervezett dupla szülinap így biztosan nem ezeken a koncerteken lesznek megtartva, mivel annak sokkal méltóbb, ünnepi bulit tervezünk."

