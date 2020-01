Ettől lesz depressziós a legtöbb magyar: fura ok áll a háttérben

A modern ember leginkább boldogságra vágyik, rossz módon keresi azonban azt - derül ki egy kutatásból. Akik extrém módon vágynak a boldogságra, azok ugyanis hajlamosabbak a depresszióra is. Egyértelműen igazolták tehát, hogy a túlzott boldogságvágy tehát depressziót okozhat.

Azok, akik a boldogságot hajszolják az életben, általában sokkal hajlamosabbak a depresszióra - ismerteti a Guardian egy brit kutatás eredményét, amelyet a University of Reading munkatársai végeztek. A kutatás vezetője szerint amennyiben a boldogságot túl nagyra értékeljük, akkor hajlamosak lehetünk túlságosan összpontosítani az érzéseinkre, és ez a visszájára is fordulhat. Azt már egy korábbi, amerikai kutatás is igazolta, hogy a boldogságot extrém módon értékelők gyakrabban mutatják depresszió jeleit is.

Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik a leginkább boldogok akarnak lenni, valójában boldogtalanok

- mondta el a kutatás vezetője. A felmérésben 151 egyetemistát kérdeztek meg egy online kérdőíven, közülük is főleg nőket. Az érzelmek elfojtása és a depresszió közötti összefüggést szintén kimutatta a kutatás. A vizsgálatot később megismételték, és ott is ki tudták mutatni az egyezőséget.

A kutatás vezetője felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálat nem tudja bizonyítani, hogy a boldogság hajszolása depresszióhoz vezet, mindenesetre azoknál, akik extrém módon vágynak a boldogságra, minden bizonnyal valószínűbb, hogy depresszió alakul ki. Továbbá azt is kiemeli, hogy a kutatás leginkább csak a nőkre koncentrált, azokon belül is a fiatal egyetemistákra, így nem feltétlenül igazolható minden társadalmi rétegben.

A kutatás során azt is kimutatták, hogy a kutatásban résztvevők nagy része leginkább a kitűzött célokra fókuszál, mint például az előléptetés, és kevés időt töltenek a családjukkal és a barátokkal. A kutatás vezetője ehhez azt fűzte hozzá, hogy az alanyoknak talán más módot kéne találniuk a boldogság kereséséhez.

