Elindult a magyar brexit: tömegek jönnek el Angliából, ki tudja hova mennek

Elárulta a Tesco közép-európai vezére, kivonulnak-e Magyarországról

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy hosszú távon szeretnénk jelen lenni Magyarországon, és soha nem mondtuk, hogy a vállalat eladására készülünk - szögezte le a Pénzcentrumnak adott interjújában Matt Simister. A Tesco közép-európai vezérigazgatójával a hazai hálózat drasztikus átalakításáról, a kiskereskedelmi láncok hazai versenyéről, a bérháborúról, a munkaerőhiányról, illetve arról is beszélgettünk, milyen a kapcsolata a Tescónak a magyar kormánnyal. Interjú

Aldi, Lidl, Spar: kiderült, melyik a magyarok kedvenc boltja

Mozgalmas év áll mögöttünk, rengeteg pénzt hagytunk idén is a boltokban, üzletekben - főképpen élelmiszerre mentek el a súlyos ezermilliárdok. Tagadhatatlan, vásárolni mindenki jár, csak az nem mindegy, hová: a Pénzcentrum az év elején közönségszavazást indított, hogy kiderüljön, melyik az olvasóink kedvenc FMCG boltja a 2019-es év üzletlánca! Cikkünkben összesítettük a több mint 86 ezer szavazatot, mutatjuk az eredményt!

Megkezdődött a magyar brexit: tömegek menekülnek Angliából

A brit statisztikai hivatal adatai szerint az EU8-csoportként emlegetett 2004-ben csatlakozott tagországok bevándorlási mérlege negatív, azaz többen hagyták el közülük a szigetországot, mint ahányan betelepültek. Kint élő magyarokat kérdeztünk meg, mit tapasztalnak, tényleg hazajönnek a honfitársaink? Egészen meglepő válaszokat kaptunk.

Megszólalt az Államkincstár: ezért késhet a családtámogatások kiutalása

Kiderült, miért késik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának kifizetése, legalábbis a Magyar Államkincstár a hiányos szerződésekre, és az azokból fakadó hiánypótlással indokolja, hogy nem érkezik meg időben a pénz. Pedig ameddig nincs az összeg a kereskedőnél, az nem adja át a hétszemélyes kocsit az igénylőknek, hiába érkezett már meg a gyártósorról.

Vészjósló előrejelzés: 20 éven belül összeomlik a magyar munkaerőpiac

A munkaerőhiány óriási klisé, de még mindig nem igazán értjük, mekkora probléma - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Paróczay Balázs, aki több mint tizenöt éve foglalkozik toborzással, amelyből tíz évet nemzetközi vezetői pozíciókban töltött el, és aki jelenleg globális toborzási igazgató a Cielo Talent-nél. A jövő legnagyobb kihívásai mellett beszélt még a lehetséges megoldásokról is, illetve hogy merre halad a HR digitálizációja. Interjú

Jön az új hitelkatasztrófa? A számok nem hazudnak, ilyet se láttunk még itthon

Egyre nagyobb a kintlévő személyi hitelek állománya. Ebből arra is következtethetnénk, hogy egyre több adós van Magyarországon, ez azonban nem feltétlenül igaz, ha azt is számításba vesszük, hogy az átlagos hitelösszeg is mengőtt. A kintlévő állomány viszont soha nem volt ekkora, azaz összességében soha nem nyomta ennyi személyi hitel a magyarok vállát. Jó hír ugyanakkor, hogy az átlagos kamatok csökkentek, bár az egyes ajánlatok között jelentős eltérések vannak. Ezekre is hozunk példát a kalkulátorunkból.

Itt a színtiszta valóság: így zuhannak mélybe a banki kamatok

Szinte minden hónapban arról szólnak a hírek, hogy átlagosan tovább estek a személyi hitelek kamatai és olcsóbban finanszírozhatjuk kölcsönből a kiadásainkat. Ezt ugyanakkor nem mindig érzik a hitelfelvevő ügyfelek, hiszen a banki kamatok megállapításában óriási szerepe van az egyedi hitelbírálatnak. Hogy egy kicsit közelebb kerüljünk az igazsághoz, megnéztük, hogyan alakult néhány bank konkrét hitelterméke esetében a kamatozás az elmúlt hónapok során, milyen változások voltak. Tényleg olcsóbbak lettek a kölcsönök?

Megtudtuk: így játsszák ki a rafkós hitelesek az MNB szabályait

A megtakarítással nem rendelkező magyar hiteligénylők eddig kijátszhatták az önrészre vonatkozó szabályt azzal, hogy személyi hitellel fedezték azt. Egy piaci forrásunk szerint ez a jelenség gyakori volt, és megvoltak rá a módszerek. Az MNB nyári ajánlásában azonban kifejezetten elvárja a bankoktól, hogy így ne hitelezzenek, és tartalmi szempontból is vizsgálják az önrészt. Az ajánlás ugyanakkor eszközöket nem ad arra, hogy a veszélyes (és a hitelfedezeti mutató szabályába ütköző) gyakorlatot kiszűrjék a bankok, így mi most megkérdeztük őket, hogy mit tudnak tenni azért, hogy kizárják a személyi hitelekből fedezett önrész lehetőségét. Röviden és tömören: semmit.

Fordul a kocka karácsonykor? Erre a streamingre fizet elő a legtöbb magyar

Az olvasóink közül, ha streaming szolgáltatót kell választani, több mint egyharmad teszi le a voksát az HBO GO mellett, és a Netflix egyelőre lemaradással küzd. Viszonylag sokan több előfizetést is fenntartanak, de vannak olyanok is, akik továbbra is a kábelre esküsznek. Hová tart a streaming Magyarországon, és mit hoz a karácsony a két nagy ellenfélnek? Mutatjuk, a Pénzcentrum olvasóinak válaszait, valamit az ízelítőt a karácsonyi kínálatokból.

Rajtakaptuk a bankokat: így játszanak az ügyfelek jövedelmével

Gyakori szóbeszéd tárgya, hogy ugyan az MNB meghatározta a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót, de a bankok ennél szigorúbb korlátot alkalmaznak. Mi erről megkérdeztük a hazai nagybankokat, és azt látjuk, hogy ez a mendemonda valójában nem igaz, és a bankok csak különleges esetekben alkalmaznak szigorúbb korlátozást. Az egyéb fogyasztási hitelek beszámításakor például csak egy bank írta azt, hogy az MNB rendeleténél szigorúbb korlátot alkalmaz, és azt is csak akkor, ha az ügyfél tartozása és törlesztési szokásai azt indokolttá teszik. Egyébként a bankok válasza szerint nem is nagyon van szükség szigorúbb korlátok meghatározására, mert az ügyfelek csak ritkán érik el az eleve megszabott küszöböt, ha pedig elsőre bele is ütköznének abba, akkor több megoldás is van arra, hogy változatlan összegben folyósítsák az igényelt hitelt.

Mi történt az Ötöslottón: a számok nem hazudnak, vége a szerencseláznak?

Nem mozgatják már meg a hazai szerencsevadászokat úgy a gigászi lottómilliárdot, mint néhány évvel ezelőtt. A visszaesés még úgy is szembetűnő, hogy a várható jackpot alakulása csak egy, bár igen fontos tényezője a játékkedvnek. 5 év Ötöslottó-alapjáték értékesítése adatait elemeztük, és hát hol van ma már a 2015-ös Nagy Őrület időszaka.

Ezt rengeteg szülő elrontja: pedig ilyen egyszerű sikeres felnőttet nevelni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a tásrsasjáték, arról nem is beszélve, hogy teszi mindezt játékos formában, miközben még szórakoznak is. Nem csoda, hogy mára milliárdos iparág épült a táblajátékok köré, népszerűségük folyamatosan nő. A Pénzcentrum annak járt utána, melyek azok a játékok, amelyek kifejezetten a pénzügyi tudatosságot erősítik kicsikben és nagyokban egyaránt.

Nem várt számlát kaphatnak a vízművektől háztulajdonosok: nincs mese, fizetni kell!

Tombol a tél Magyarországon: az előrejelzések szerint bár még mostanában fagypont fölött lehet napközben a hőmérséklet, éjjelente már kemény mínuszok lesznek jó ideig. Azon felül, hogy fázni sosem jó, a téli időjárás miatt az ingatlantulajdonosokra is plusz feladatok vár(hat)nak. Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és erős az áramlás.