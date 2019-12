Itt a színtiszta valóság: így zuhannak mélybe a banki kamatok

Szinte minden hónapban arról szólnak a hírek, hogy átlagosan tovább estek a személyi hitelek kamatai és olcsóbban finanszírozhatjuk kölcsönből a kiadásainkat. Ezt ugyanakkor nem mindig érzik a hitelfelvevő ügyfelek, hiszen a banki kamatok megállapításában óriási szerepe van az egyedi hitelbírálatnak. Hogy egy kicsit közelebb kerüljünk az igazsághoz, megnéztük, hogyan alakult néhány bank konkrét hitelterméke esetében a kamatozás az elmúlt hónapok során, milyen változások voltak. Tényleg olcsóbbak lettek a kölcsönök?

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt hónapokban is estek a személyi kölcsön kamatok, nem más a helyzet októberben sem: a legfrissebb adat szerint 13,65 százalék volt egy átlagos személyi kölcsön éves kamata. Ehhez képest 2018. októberében drágább volt így finanszírozni, ekkor ugyanis 14,77 százalék volt az átlagkamat, azaz több mint 1 százalékponttal olcsóbb lett a személyi kölcsön az előző év azonos időszakához képest.

Ahogy azt már sokszor bebizonyítottuk, mindez nem árul el sokat azoknak, akik ténylegesen szeretnének hitelt felvenni. “A bankok döntését nagyon alapos előkészítés előzi meg, a hitelbírálat. Ekkor veszik szemügyre, hogy az igénylőnek milyen a vagyoni helyzete, elegendő-e a jövedelme a hitel törlesztéséhez" - mondja Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Bár minden vizsgálat egyedi, így a fizetendő kamat mértéke is eltérhet - közelebbi támpontot ad, ha megnézzük, hogyan változtak a gyakorlatban a konkrét banki termékek kamatlábai az elmúlt időszakban. A bankok döntése viszont nem kizárólag a jövedelemvizsgálaton múlik, nagy különbség lehet az árazási politikájukban, hogy milyen jövedelmű célcsoportoknak szeretnének kedvezőbb hitelt kínálni. Ha ezeket is számításba vesszük, már egyáltalán nem olyan biztos, hogy kizárólag csökkenésről beszélhetünk.

Éppen ezért megvizsgáltuk, hogyan módosultak a gyakorlatban a banki kamatok konkrét, bankfiókokban is igényelhető termékeknél. 5 nagybank termékeit vettük górcső alá 2018. januárjától, amiből egyértelműen kiderül: tavalyhoz képest tényleg csökkentek a kamatok, leginkább a különböző, magasabb jövedelemhez kötött termékek esetében csökkentek 2018-hoz képest a mutatók.

Az OTP Bank az elmúlt időszakban több kategóriában is változtatott a kamatokon és változtatott a hitelösszeg-sávokon is, amelyek a kedvezményes kondíciókhoz szükségesek. Ennek az lett a következménye, hogy több sávban is drágult a személyi kölcsön: 5,1 millió forint és 6,1 millió forint között most 12,99 százalékkal vehetjük fel a bank személyi kölcsönét sztenderd kamatozás mellett, ami 2018. júliusához képes 1 százalékponttal kedvezőbb, viszont a korábbi 5-7 millió forintban megállapított sávhoz képest 3 százalékponttal drágább. A legtöbb esetben viszont az OTP is csökkentett: megfigyelésünk szerint jellemzően 1 százalékpontot vágott a pénzintézet.

A CIB Bank szintén a tehetősebb ügyfelek esetében módosított a kamatokon: aktív számlahasználattal és nettó 250 000 forintos jövedelemmel a 2018. eleji 8,9 százalékról mostanra 7,77 százalékra módosult a kamat személyi kölcsönüknél.

A Raiffeisen Banknál például a sztenderd kamatok és az új ügyfelekre vonatkozó kamatok egyaránt két százalékpontot csökkentek 2018. januárjától mostanáig. Előbbi 17,95 százalékról esett 15,95 százalékra, míg utóbbi 14,95 százalékról 12,95 százalékra csökkent, de volt olyan személyi kölcsön is, amelyet lassan két éve ugyanazzal a kamattal (10,95%) érhetnek el az ügyfelek nettó 250 ezer forintos jövedelem felett.

Alacsonyabb csökkenést tapasztaltunk a K&H Bank esetében: a vizsgált termékek közül a sztenderd kamatozású személyi kölcsön kamata csökkent 13,99 százalékról 12,99 százalékra, míg a kiemelt kamatozású terméké 9,99 százalékról 9,49 százalékra csökkent idén novemberre.

A Budapest Bank érintetlenül hagyta a kamatokat, legalábbis ami a vizsgált 10 terméküket illeti, míg az Erste Bank jelentős olcsósítást hajtott végre a gyakorlatban 2018 eleje óta. A banknál akár 4 százalékpontos csökkenést is tapasztalhattak a tehetősebbek, hiszen például a 150 000 forint feletti jövedelmi kategóriában 10,99 százalékról 6,99 százalékra csökkent a kamat, ha 6 - 10 millió forint közötti hitelösszeget vettünk fel.

Az UniCredit Bank hiteligénylői is jobban járhattak, ha kivártak a felvétellel az elmúlt közel két évben: 150 ezer forintos havi jóváírás felett 13 százalékról 10,99, 10,49 és 9 százalékra csökkentek a kamatok attól függően, hogy mekkora hitelösszeget vettünk fel, míg nettó 250 000 forintos jóváírást vállalva 8,5 százalékról 10, 7,45 és 6,45 százalékra módosultak a kamatok, azaz volt olyan szint, ahol a bank kamatot emelt.

Nem tétlenkedtek tehát a bankok és reagáltak az alacsony kamatok és a növekvő verseny által megjelent fogyasztói igényekre. A kamatok többségében csökkentek a megfigyelt bankoknál, sok esetben a jegybanki átlagnál nagyobb mértékben. Persze, ahogy mindig, úgy ilyen kedvező kamatkörnyezetben is pénzt spórolhat az, aki összehasonlítja a személyi kölcsönöket, hiszen bankonként óriási lehet az eltérés, és akár több százezer forintos különbségek is adódhatnak egy-egy nagyobb hitelösszegnél.

