Rajtakaptuk a bankokat: így játszanak az ügyfelek jövedelmével

Gyakori szóbeszéd tárgya, hogy ugyan az MNB meghatározta a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót, de a bankok ennél szigorúbb korlátot alkalmaznak. Mi erről megkérdeztük a hazai nagybankokat, és azt látjuk, hogy ez a mendemonda valójában nem igaz, és a bankok csak különleges esetekben alkalmaznak szigorúbb korlátozást. Az egyéb fogyasztási hitelek beszámításakor például csak egy bank írta azt, hogy az MNB rendeleténél szigorúbb korlátot alkalmaz, és azt is csak akkor, ha az ügyfél tartozása és törlesztési szokásai azt indokolttá teszik. Egyébként a bankok válasza szerint nem is nagyon van szükség szigorúbb korlátok meghatározására, mert az ügyfelek csak ritkán érik el az eleve megszabott küszöböt, ha pedig elsőre bele is ütköznének abba, akkor több megoldás is van arra, hogy változatlan összegben folyósítsák az igényelt hitelt.

A Magyar Nemzeti Bank által bevezetett jövedelemarányos törlesztőrészletmutató különösen fontos, hiszen megszabja, hogy a hitelfelvevő a jövedelmének hány százalékáig terjedhet a törlesztőrészlet. A fix hiteleknél ez 50 százalék 500 ezer forint jövedelem alatt, afölött pedig 60 százalék. Így például egy nettó 250 ezres jövedelem esetén legfeljebb 125 ezer forint lehet a törlesztő - ez azonban a felső korlát, ennél lehet kisebb is. A bankok ugyanis sok esetben nem mennek el eddig a plafonig, van, hogy alacsonyabb küszöböt alkalmaznak.

A JTM-korlát azt jelenti, hogy sokak nem vehetnek fel annyi hitelt, amennyit szeretnének, és különösen érdekes ez abban az esetben, ha a lakáshitelük mellé személyi hitelt vennének fel. Ekkor ugyanis a kettő törlesztőnek együtt kell beleférnie a JTM-korlátba, ami egy átlagos jövedelem esetén már bizony necces lehet. Ismét kiemeljük, hogy noha a JTM-korlát sokszor jelenthet akadályt a nagyösszegű hitelfelvétel előtt (főleg ha azt változó kamatozású hitelként vennénk fel, ekkor ugyanis 25 százalék a JTM-korlát), de a hitelfevevők biztonsága ennél fontosabb szempont.

Mi a JTM témáját körbejárva megkérdeztük a hazai nagybankokat, hogy ők mekkora korlátot alkalmaznak. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy van-e olyan eset, amikor a JTM-korlátot át lehet lépni, és az is egy fontos kérdés, hogy a meglévő hitelkártya-tartozásokat és folyószámlahiteleket miképp számítják bele a JTM-be (az MNB eltérés a meglévő hitelek keretének 5 százalékát írja elő beszámítani. Itt tehát a kérdés az, hogy ennél szigorúbban számolnak-e a bankok ebben az esetben). Azt is tudni szerettük volna, hogy amennyiben a JTM-korlátba ütköznek az ügyfelek, akkor a bank inkább futamidő eltolást javasolnak, vagy a hitelösszeg csökkentését? Azt is megkérdeztük, hogy a személyi hitelek felvétele során mennyire jelent gondot a magas hitelösszeg, és milyen gyakran ütközik az JTM-korlátba? Alább olvashatók a banki válaszok.

Budapest Bank

A bank válasza szerint nem jellemző az, hogy kizárólag a JTM-korlát miatt kapnak kevesebb hitelösszeget a személyi kölcsönt vagy lakáshitelt igénylők, mint ahogy az sem gyakori válaszuk szerint, hogy a törlesztőrészlet egyáltalán eléri ezt a korlátot - azaz a magyarok törlesztői jellemzően a havi jövedelmük 50 százaléka alatt van. A Budapest Bank azt is elárulta, hogy náluk még ideiglenesen sem lehet átlépni a JTM-korlátot.

Ha mégis túl magas az igényelt hitelösszeg, akkor a bank a kisebb hitelösszeg mellett a futamidő eltolását is javasolja az ügyfeleknek, azt szem előtt tartva, hogy az ügyfél számára melyik az ideálisabb. Azt is elárulta a bank, hogy idén eddig 5 millió forint feletti személyi kölcsönök igénylése magasabb volt, mint az előző időszakokban, és ilyenkor is figyelembe kell venni a JTM-korlátot. Hogy ezeknél az igényléseknél már a rövidebb futamidő miatt gondot okoz-e a JTM-korlát, azt a bank nem árulta el. Az egyéb fogyasztási hiteleknél a bank nem tér el az 5 százalékos kerettől.

CIB

A CIB-nek nincs statisztikája arról, mennyire gyakori az, hogy a JTM-korlát miatt a hiteligénylők nem kapják meg a kért hitelösszeget, ugyanis ez már a tanácsadás fázisában kiderül, így benyújtásra sem kerül az ilyen kérelem. Az pedig nagyon ritka, hogy a törlesztőrészlet eléri a JTM-korlátot a bank válasza szerint. Az egyéb fogyasztási hiteleknél a bank az MNB rendeletet alkalmazza, azaz 5 százalékot vesz igénybe.

A CIB válaszában azt írta, hogy a JTM rendeletben foglaltaknak minden banknak maradéktalanul meg kell felelnie, így ideiglenes túllépésre sincs lehetőség. A CIB válaszából, amely szerint az átlagos személyi hitelösszeg jellemzően alacsony, arra következtethetünk, hogy a személyi hiteleknél nem okoz gondot a JTM-korlát. Ha bármilyen hitel esetén a hitelösszeg átlépné ezt az arányt, akkor a hitelösszeg csökkentése mellett szóba jöhet a futamidő eltolása is.

MKB

Az MKB szerint sem jellemző, hogy a személyi kölcsönt és a lakáshitelt igénylők JTM-korlátba ütköznek, a bank pedig belső szabályzatában nem alkalmaz szigorúbb JTM-korlátokat, mint amit az MNB meghatározott. A személyi kölcsönök jellemzően 5 millió forint alattiak, így itt nem merül fel a JTM problematikája. Az MKB tömör válasza szerint nincs mód arra, hogy a JTM-korlátot akár csak ideiglenesen is átlépjék az ügyfelek.

A folyószámlahitelek és hitelkártyák esetén sem alkalmaz szigorúbb korlátot a bank, mint az MNB, azaz a keret 5 százalékát számítja bele a havi törlesztésbe. Azt is elárulták, hogy amennyiben az igényelt hitel túl magas, és a törlesztő így átlépné a JTM-küszöböt, akkor személyre szabott módon próbálják megoldania problémát.

OTP

Az OTP-nél a lakáshitelek esetében nem jellemző, személyi kölcsönök esetében nagyobb arányban fordul elő, hogy az ügyfél a törlesztőképesség vizsgálaton nem felel meg. A törlesztőképesség vizsgálat a JTM-en túl egyéb bírálati szabályokat is magába foglal, összességében ez nagyságrendileg az elutasítások valamivel több, mint egyharmadát indokolja - írja válaszában a bank. A JTM ideiglenes átlépésére a banknál szintén nincs lehetőség.

Az OTP ugyanakkor néhány terméknél alkalmazhat a rendeletnél szigorúbb JTM-korlátot, ha az ügyfél kockázati szintje ezt indokolja. A személyi kölcsönök igénylésének negyede 5 millió forint feletti összeg, ezek sem jelentenek gondot azonban a JTM-nél, mert ezeket általában magasabb jövedelmű ügyfelek igénylik. Ha mégis beleütközik a korlátba az ügyfél, akkor alternatívaként kevesebb összeget, vagy a futamidő kitolását javasolja a bank. A folyószámlahitelek és hitelkártyák megléte azokat az 5 százalékos szinten számítja be, de ha a valós törlesztés a KHR szerint ennél magasabb, akkor a korlát is lehet szigorúbb.

Raiffeisen

A bank válasza szerint jellemzően azok az igénylők ütköznek a JTM-korlátba, akik már eleve rendelkeznek hiteltartozással. A korlát átlépésére alapvetően nincs lehetőség, gyakorlatilag azonban olyan hitelkiváltások esetén lehet ettől eltérni, ahol az ügyfél nem kíván extra hitelösszeget felvenni. Ez a jogszabály szerint is így van a bank válasza szerint.

Az, hogy a bank a rendeletben meghatározott korlátnál szigorúbb arányokat alkalmazzon, akkor jellemző, amikor az igénylőnek több hitele is van. Ekkor előfordulhat, hogy a bírálat során alacsonyabb hitelezhetőségi arányt állapít meg a bank, ez minden esetben az ügyfél hitelképességének a függvénye. Ezt számtalan tényező befolyásolja, azaz nincs egy-egy kiemelhető elem, amely erre befolyással bír (attól eltekintve, hogy a jogszabályi maximum JTM 60 százalék, amennyiben az ügyfél több, mint havi 500 eFt nettó jövedelem rendelkezik) - írja a bank. Az egyéb fogyasztási hitelek esetén a Raiffeisen sem alkalmaz szigorúbb keretet az 5 százalékos rendeleti minimumnál.

Ha nagy összegben igényelnek személyi kölcsönt, az általában nem okoz problémát, mert a hitelcél ekkor legtöbbször gépkocsivásárlás vagy lakásfelújítás, és legtöbbször ilyenkor adóstárs bevonásával történik az igénylés, vagy a jövedelem kellően magas. ha mégis átlépnék azt, akkor a futamidő kitolása és a hitelösszeg csökkentése tekintetében figyelembe veszik az ügyfelek igényeit.

UniCredit

A banknál a JTM-korlát ideiglenesen sem léphető át. Az UniCredit válasza szerint az igénylések között kis számban fordul elő olyan hitelösszegre való igény, amely a rendeletben, vagy esetenként a belső szabályzatukban meghatározott JTM-szabályozás miatt nem teljesíthető - azaz az UniCredit alkalmaz bizonyos esetekben egy szigorúbb korlátot. Ilyenkor alapesetben az UniCredit a kisebb hitelösszegre tesz javaslatot, más esetben viszont szóba jöhet a futamidő növelése. Az egyéb fogyasztási hitelek keretének 5 százalékából indul ki a bank - ezeket számítja bele a JTM-korlátba.

Takarék

A bank válasza szerint az előzetes kalkuláció alkalmával kiderül, ha az igényelt hitelösszeg már túl sok lenne, ebben az esetben szükséges a háztartás helyzetének vizsgálata. Releváns lehet a hitelkiváltás, a társigénylő bevonása vagy a futamidő növelése a bank válasza szerint. Ezzel már nő is a felvehető hitelösszeg. A JTM-korlát átlépésére nincs mód semmilyen esetben.

Az egyéb fogyasztási hitelek esetében az 5 százalékos arányt veszi figyelembe a bank. A Takarék válasza szerint bizonyos esetben előfordulhat, hogy a JTM-rendelet szabályaiba az igénylő belefér, de a bank belső szabályaiban meghatározott saját korlátozásai miatt nem finanszírozza az ügyfelet. Amennyiben a krét hitelösszeg túl magas, akkor a bank adóstárs bevonását, meglévő hitelének kiváltását, a futamidő eltolását, és csak végső esetben a hitelösszeg csökkentését javasolja.

Címlapkép: Getty Images