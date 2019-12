Megszólalt az Államkincstár: ezért késhet a családtámogatások kiutalása

Kiderült, miért késik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának kifizetése, legalábbis a Magyar Államkincstár a hiányos szerződésekre, és az azokból fakadó hiánypótlással indokolja, hogy nem érkezik meg időben a pénz. Pedig ameddig nincs az összeg a kereskedőnél, az nem adja át a hétszemélyes kocsit az igénylőknek, hiába érkezett már meg a gyártósorról.

Nem elég, hogy a gyártókat is felkészületlenül érte, hogy Magyarországon megnövekedett a kereslet a hétszemélyes autók iránt, még a Magyar Államkincstár kifizetéseire is hosszú heteket kell várniuk a 2,5 milliós támogatást igénylő családoknak. A Pénzcentrum több Facebook-csoportban is találkozott olyan nagycsaládosokkal, akik már hosszú hónapok óta várják, hogy végre megkapják a megrendelt autót: ám sokan arról számolnak be, hogy ugyan megjött már a kocsi, ott áll a kereskedőnél a telepen, de mégsem kaphatják meg a kulcsokat, mert a MÁK még nem utalta el az eladó számlájára a támogatást.

Május 13-án rendeltük, és tegnap (december 2-án - a szerk.) végre megérkezett.... bár a MÁK utalásra még várni kell sajnos... Azt mondta az értékesìtőnk, hogy nála mi vagyunk rekord, eddig mi vártunk a legtöbbet az autóra... hát köszi...

- panaszkodott például egy nő, de mások is írták, hogy elég nagy csúszásban van az Államkincstár a kiutalásokkal. Egy másik, elkeseredett jogosult azt írta, hogy beszélt már az Államkincstárral, és tájékoztatták a csúszásról:

Most olyan 30 napos utalási idővel kell számolni, most utalják a november elején beérkezetteket. És december 23-án lesz idén az utolsó utalási nap. Emiatt lesz csak jövőre autónk... Hiába áll a kereskedésben és hiába van kifizetve

- tájékoztatta egy másik hölgy a többieket, mire valaki megkérdezte, hogy nem 15 napon belül kellene-e utalnia a MÁK-nak. Jött is a válasz: de, csak ekkora csúszásban vannak.

MIt mond a rendelet?



A vonatkozó rendelet két határidőt is megszab a MÁK-nak, egyfelől a szervezetnek 30 napja van elbírálnia a nagycsaládosok támogatási igénylését - csak a pozitív visszajelzést követően lehet megkötni a szerződést a hétszemélyes autóra. Majd, miután az aláírt papírokat a kereskedő visszaküldte az Államkincstárnak, a szervezetnek 15 napja van elutalni a pénzt az értékesítő számlájára. Az pedig már kereskedő függvénye, hogy kiadja-e az autót a visszaigazolás megérkezésekor, vagy megvárja, ameddig ténylegesen nála lesz a 2,5 millió forint (vagy a hétüléses kocsi vételárának 50 százaléka). Ahogy a kommentekből, illetve iparági forrásainktól megtudtuk

az értékesítők jellemzően mindaddig nem adják át a gépjárműveket, ameddig nem érkezik meg a pénz a MÁK-tól.

A Pénzcentrum megkereste az ügyben az Államkincstárt, amely közölte:

A szerzési támogatások kiutalása folyamatosan történik. Több esetben tapasztalható azonban, hogy a beküldött szerződések nem tartalmaznak minden olyan adatot, amely igazolja a megvásárolt gépjármű vonatkozó Kormányrendeletnek való megfelelőségét, ami miatt hiánypótlásra kerül sor. Ezekben az esetekben csak a hiánypótlást követően teljesíthető a kifizetés

- tehát a hivatalos álláspont szerint sokszor hiányosan érkeznek be a szerződések, az adatokat pedig pótolni kell, ezért csúsznak sok esetben az utalások, így pedig végső soron a gépjárműátadások is.

Arra is rákérdeztünk, hogy eddig hány kérelmet nyújtottak be, pénteki (december 6.) állás szerint 21 800 nagycsaládos igényelte a legfeljebb 2,5 millió forintos állami támogatást. Az Államkincstár szerint ezek 80 százalékában már megszületett a döntés (90 százalékban pozitív), ami durván 17 400 igénylést, tehát ugyanennyi új hétszemélyest, és szerződést jelent - további kb. 4400 család pedig még mindig vár a bírálatra.

Mindez azért is érdekes, mert a támogatás statisztikáit rendre a Facebook-oldalán közlő Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbbi, novemberi adatai szerint nagyjából 3000 hétszemélyes állt forgalomba - miközben a MÁK szerint több mint 17 ezer kérelmet bíráltak el pozitívan.

Kíváncsiak voltunk, hogy jellemzően miért utasítják vissza az igényléseket: az Államkincstár tájékoztatása szerint az eljárás megszüntetésére a legtöbb esetben azért kerül sor, mert a kérelem benyújtását követően úgy döntenek a házastársak, hogy az eredetileg igénylőként megjelölt fél helyett a házastársuk lesz az igénylő, és így a kérelmüket visszavonják.

Az elutasítások egy része a kezdeti időszakban azért történt, mert az irányadó Kormányrendelet 2019. július 1-jei hatályba lépése előtt töltötték ki a kérelmet az ügyfelek. Emellett elutasították azoknak a kérelmét is, akik nem vérszerinti vagy örökbefogadó szülőként jogosultak legalább három gyermek után családi pótlékra

- ismertette a Pénzcentrummal a MÁK.

A gyártók sem bírják

A hazai támogatási program az egész európai autógyártást felbolygatta: a gyártók aligha voltak felkészülve rá, hogy hazánkban ekkora igény leg a hétszemélyesekre, amelyek egyébként nem fogynak olyan meghatározó darabszámban.

Látjuk, hogy minden márka küzd azzal, hogy - akár más európai országoktól is - átkérjen kapacitást. Folyamatosan egyeztetnek a központjukkal, hogy kapjanak ellátást. (...) Nem készleten lévő autókról, hanem gyártási kapacitásról fogunk alkudozni az ügyfelekkel. Nehéz lesz határidőt ígérni, mert mi sem tudjuk, mikorra lesznek autók. Már konkrétan nem is gyártási hónapokról beszélünk, hanem arról, hogy 2019-be, vagy 2020-ba fog beférni a megrendelt autó

- jósolta még júniusban a Pénzcentrumnak adott interjújában Markó Zoltán. A Duna Autó kereskedelmi igazgatója nem tévedett sokat: a különböző Facebook-csoportokban arról számolnak be az igényló nagycsaládosok, hogy csak több hónapra ígértek nekik szállítást a kereskedők.

Ráadásul a kommentek és posztok alapján sok esetben végül nem is olyan felszereltségű kocsit kaptak az igénylők, mint amilyet rendeltek: volt, aki azt írta, a kereskedő tájékoztatta, hogy a beszállítók sem bírják az iramot, így nem került vonóhorog az autójára - majd utólag beszerelik. Más arra panaszkodott, hogy a hátsó ülések nem úgy dönthetőek, ahogyan azt ő megrendelte.

