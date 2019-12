Ezt rengeteg szülő elrontja: pedig ilyen egyszerű sikeres felnőttet nevelni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a tásrsasjáték, arról nem is beszélve, hogy teszi mindezt játékos formában, miközben még szórakoznak is. Nem csoda, hogy mára milliárdos iparág épült a táblajátékok köré, népszerűségük folyamatosan nő. A Pénzcentrum annak járt utána, melyek azok a játékok, amelyek kifejezetten a pénzügyi tudatosságot erősítik kicsikben és nagyokban egyaránt.

Roskadoznak a boltok polcai a társasoktól, pláne így karácsony előtt, nem véletlenül: aranykorukat érik az izgalmasabbnál izgalmasabb játékok, melyek mint kiderült, nem csak a család szórakozását garantálják szürke téli estéken, hanem a kifejezetten jó hatással vannak a legkisebbek fejlődésére. Nem csak türelmet, kitartás tanulnak, kialakul a koncentrációs képességük, de olyan készségeket is magukba szívnak játékos formában, melyre nagy szükségük lesz későbbi életük során.

Sokan élnek még a gazdálkodós, pénzezős, nagyban a szerencsére épülő társasok bűvkörében, holott az igazán modern és korszerű játékok már rég nem direkt módon tanítanak, stratégiai gondolkodást igényelnek, és ezáltal szószerint játszva fejlesztenek.

Az, hogy egy gyerek minél hamarabb találkozik a számokkal, mindenképpen jó dolog, de siettetni nem fogjuk tudni a számfogalom kialakulását - ez életkori sajátosság, és 6-7 éves koráig várni kell rá. Viszont érdemes már óvodás korban megismertetni vele a számokat, hogy az ne legyen ismeretlen

- mondta el a Pénzcentrumnak Himer Csilla pénzpedagógus, majd hozzátette, vannak kifejezetten olyan társasjátékok, melyek már 5 éves kortól ajánlottak, és pénzügyi tematikájú, például a Zsebre megy. De nyugodtan a kezükbe is adhatjuk a pénzt, hiszen a gyerekek a maguk fizikai valójukban tanulnak, az egész testükkel, mind az öt érzékszervükkel. Ismerje meg, hogy melyik címlet miképp néz ki.

A felnőttkori sikeres pénzügyekhez nem csak az alapvető matematikai ismeretek, hanem logikai készségek, stratégiai gondolkodás is szükséges.

Ezek kialakulásához nagyban hozzájárulhatnak a társasjátékok, de még akár a kártyajátékok is. Ilyenekkel tehát érdemes minél előbb elkezdeni játszani a gyerekkorban, legjobb, ha a szülők tanítják meg nekik a szabályokat, ők magyarázzák el nekik a lényegét.

Megtanulhatja már nagyobb korban akár azt is, hogy nem árt a játékban, ahogy később az életben sem két lépéssel előre gondolkodni, de akár az együttműködést, a csapatjátékot is gyakorolhatja, mely szintén fontos képesség, szüksége lesz rá majd a jövőben. És sok játék fejleszti a nyelvi készségeket is, ami szintén jól jön majd a jövőben például egy munka, vagy éppen hitelszerződés értelmezésénél.

Pénzügyi tudatosságot a fa alá

Aranykorukat élik a társasjátékok, soha nem játszottak még ennyien, mint napjainkban, és soha nem volt még ilyen széles a paletta - már ami a játékokat illeti. Milliárdos iparág épült fel köréjük, és még rengeteg további potenciál van bennük, hiszen a világon évente közel 1500 társasjátékot adnak ki.

Győri Zoltán társasjátékos vlogger, játéktervező és előadó, a Mit Játsszunk? társasjáték ajánló Youtube csatorna szerzője szerint a játékok olyasvalamit adnak számunkra, amit a modern informatikán alapuló technika, a számítógépek nem tudnak: belsőséges, emberi kapcsolódást tesznek lehetővé. Emellett persze a társasjátékok úgy fejleszti az agyat, mint semmi más:

Az a tapasztalatom, hogy amióta társasjátékokkal foglalkozom, szinte másképp működik az agyam: sokkal könnyebben tanulok, javult az észlelésem, a lényeglátásom. Gyorsabban döntöm el, hogy mi hasznos a számomra és mi kevésbé, mi az, ami segíthet nekem és mi az, amit jobb elkerülnöm egy adott szituációban. Cél-alkotásban is rengeteget segít, illetve érzésem szerint gördülékenyebb a matekom, rengeteget számolok fejben. Mivel jobban átlátom a lényeget, könnyebben is tanítok, könnyebben értem meg hogyan gondolkodik a másik, hogyan látja a dolgokat.

A pénz miatt?

Beszélgetésünk során Zoltán öt olyan játékot mutatott be, melyek szorosabban vagy lazábban kapcsolódnak a pénzügyekhez és alkalmasaklehetnek arra is, hogy már gyermekkortól játékosan mélyítsék a gazdasági ismereteket. A kizárólag pénzmenedzsmenttel foglalkozó társasjátékok ma már jellemzően retronak számítanak, az itt bemutatott modern játékok más mechanizmusokkal ötvözik azt, így téve fogyaszthatóbbá a pénzkezelést.

"Ugyan nem direkt módon, de ezek a társasok masszívan a számolgatásról szólnak, az általuk megszerezhető készségek pedig szinte nélkülözhetetlenek."

Stone Age Junior

Ez a játék az egészen kicsikre céloz úgy, hogy közben a felnőttek számára is élvezhető, családi élményt ad: "resource menedzsmentre" (erőforrás gazdálkodásra) tanít. Ahhoz, hogy a gyermek megépítse a győzelemhez szükséges házikókat, szüksége van termékekre, ezek beszerzéséhez pedig rengeteg mindent el kell döntenie. Zseniális játék, ami ráadásul a döntéshozatalon és számolgatáson túl a kicsik memóriáját is fejleszti - mindezt negyed órában.

Photosynthesis

Ebben a játékban egy csodaszép, fákkal teli erdőben járunk, a játékosok célja pedig, hogy minél gyorsabban, minél magasabbra növesszék a fáikat fény (akció pontok) segítségével. Itt csak az győzedelmeskedhet, aki a legtöbb pontot gyűjti be azáltal, hogy a megfelelő stratégiai pillanatban veszi le fáit a tábláról. Zoltán szerint a Photosynthesis-nek van egy mélyebb értelmezési lehetősége is: ezek a fák tulajdonképpen cégek, amelyek folyton beárnyékolják egymást. A fénypont a pénz: minél nagyobb egy cég, annál több pénzt gyűjt be, kivéve, ha vannak előtte még nagyobbak, azaz ha erős a konkurencia. Persze egy fa megnövesztése döbbenetesen sok fénypontba kerül, így ebben a briliáns játékban a pozícionáláson és az időzítésen múlik minden és elképesztő számolgatás megy a háttérben.

Patchwork

A Patchwork stratégiai szempontból minden idők egyik legjobb társasjátéka, habár ez sem teszi a kirakatba, hogy a játékmenet közben éppen "gazdálkodunk". Pedig a könnyed és elmés játék közben háromszoros menedzsmentet hajtunk végre: figyelni kell az időre, a vásárlás ütemére, emellett pedig térbeli kreativitást is igényel. Így bár inkább gondolkodtató, mint gazdasági társasjátékként hirdeti magát, a Patchwork mégis ügyesen mélyíti pénzkezelési ismereteinket.

Agricola

Az Agricola, ha úgy nézzük, egy cég felépítésről szól: termelünk, gazdálkodunk, fejlődünk, majd a körök végén meg kell etetnünk az embereinket, azaz fizetést kell adnunk nekik a munkájukért. Szigorú, komoly, felnőtt játék, amiből komoly világbajnokságokat is tartanak, nem a kezdőknek ajánlott szórakozás. A legjobb mégis az, hogy Agricolát játszva mindegyik parti más, hihetetlenül komplex élményt nyújt, amiért cserébe türelmet és figyelmet kér befektetésként.

EladLak

A Mit Játsszunk? vlog szakértője a kezdőkre gondolva ajánl egy "beavató típusú" kapu játékot is: az EladLak az ingatlankereskedelem szeszélyes oldalát mutatja meg tökéletesen. A gyors, pénztárcabarát, könnyen tanulható játék egyetlen hátránya, hogy nem játszható ketten, de három főtől már tökéletesen működik.

Az első fázisban ingatlanokat veszünk, a másodikban pedig eladjuk ezeket. Azt, hogy melyik ház mennyibe kerül, licit dönti el: a licitjátékok lényege pedig az, hogy az ár a játékosokon múlik. A piac ebben a játékban is változékony lehet, pont ahogyan a valós életben. A "licit", tehát valaminek a relatív értékét meghatározni már érett gondolkodást igényel, de az EladLak játszható akár már egy 8 éves gyerekkel is. Izgalmas eleme még a játéknak, hogy az elején a játékosok között kiosztott pénz nem lesz több, a tartalékunkat ügyesen be kell osztanunk.

Alhambra

Sokan nem ismerik, de messze az egyik legjobb, pénzhasználatot ügyesen mélyítő, zseniális játék, alapmű. Érdekessége, hogy négy különféle pénznemet használva játszunk, és mind a néggyel tudnunk kell gazdálkodni benne, így hozva minden egyes lépés előtt komoly döntést: vagy pénzt veszünk fel, vagy épületet vásárolunk. A játékosok azonban nem pusztán pakolgatják a pénzüket, megépül előttük egy teljes palota. Könnyen tanulható családi játék, az alapjátékot sok izgalmas kiegészítő fűszerezi.



Hiszek abban, hogy ezek a játékok olyan gondolkodás alakítanak ki, melyek aztán sokat fognak segíteni az életben. Emellett a társasjátékok olyan önbizalom erősítő, és fejlesztő flow élményt adnak, amelyre aztán bármikor vissza tudunk emlékezni, vagy utalni: Mi az, hogy nem vagy jó matekból? Úgy számoltad a fénypontokat, mint egy isten!

Címlapkép: Getty Images