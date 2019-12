Mi történt az Ötöslottón: a számok nem hazudnak, vége a szerencseláznak?

Nem mozgatják már meg a hazai szerencsevadászokat úgy a gigászi lottómilliárdot, mint néhány évvel ezelőtt. A visszaesés még úgy is szembetűnő, hogy a várható jackpot alakulása csak egy, bár igen fontos tényezője a játékkedvnek. 5 év Ötöslottó-alapjáték értékesítése adatait elemeztük, és hát hol van ma már a 2015-ös Nagy Őrület időszaka.

Továbbra is gigászi nyeremények várják a magyar szerencsevadászokat az Ötöslottón. Az 50. héten ugyanis 2,88 milliárd forint a tét, a jackpot már 24. hete halmozódik. Az egyre nagyobbra duzzadó nyeremény kapcsán pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyarokat mennyivel mozgatja meg jobban a játékkedv akkor, ha néhányszáz millió forint helyett, brutális összegekért, súlyos milliárdokért játszhatnak. Mindezt ráadásul 5 évre visszamenőleg vizsgáltuk, annak érdekében, hogy kiderítsük esett-e vagy éppen emelkedett az alapjátékok száma az évek múlásával párhuzamban. Mielőtt azonban megnéznénk a statisztikákat fontos megjegyezni, hogy a Szerencsejáték Zrt. tapasztalatai alapján

általánosságban elmondható, hogy az értékesített darabszámok mennyiségére nagyon sok tényező hat. A halmozódás mértéke az egyik meghatározó (pozitív és negatív módon egyaránt), emellett szintén jelentős befolyásoló tényezők az akciók, vagy a kieső munkanapok.

Mindezekből tehát kiderül, hogy a halmozódás ténye bár meghatározóan befolyásolja az értékesített alapjátékok számát, azért nem csak ez érdekli a magyar játékosokat. Mint azt majd a számokból látni is fogjuk, az Ötöslottó esetében az elmúlt években van egy nagyon masszív játékos bázis, de azért manapság mégis kevesebbeket érint meg az ötösmánia, mint néhány évvel ezelőtt. De lássuk sorban az éveket:

2015

2015. némileg kiugró évnek számított az általunk vizsgált időszakban, ugyanis mindösszesen három telitalálatos szelvény született 52 hét leforgása alatt. Ezek közül az egyik azonban egy kegyetlenül brutális összeg volt. Történt ugyanis, hogy a 22. héten a várható főnyeremény több mint 5 milliárd (!) forint volt, ami az egész Ötöslottó történetében a második legnagyobb összeg volt, amit valaha elvittek. Úgy második, hogy a valaha volt legtöbbtől mindössze 50 millió forinttal maradt el, ellenben a 3. legtöbbet 100 millió forint híján egy milliárd forinttal előzte.

Ekkora összeg láttán pedig a magyar játékosok sem bírtak magukkal. Ha kronológiailag tekintjük az első héten, amikor 1,7 milliárd forint volt a főnyeremény, 4,1 millió alapjátékot értékesített a Szerencsejáték Zrt. Amikor azonban már 3 milliárd forint volt a várható főnyeremény, már 6,5 millió alapjátékot vettek a magyarok, igaz ez egy akciós héten történt. Amikor a nyeremény 4 milliárd fölé csúszott nem változott érdemben az értékesített alapjátékok száma, 6,6 milliót adta el. Ám amikor a várható főnyeremény kiverte az 5 milliárdot, újra hatalmas ugrás következett, 7,6 millió alapjátékot értékesítettek.

És ekkor meg is történt a nagy bumm, a jackpot kiesett, az értékesített játékok száma pedig drasztikusan megzuhant. A 23. héten ugyanis, amikor csupán 85 millió forint volt a várható főnyeremény, majdhogynem feleződött az alapjátékok száma, valamivel több mint 4 milliót értékesítettek, ráadásul úgy, hogy akciós hétről beszélünk. Ez a négy millió körüli alapjáték értékesítési szám aztán nagyjából stagnált is az évben, a maximum 4,6 millió volt a 46. akciós héten, amikor is 383 millió forint volt a várható főnyeremény. Persze érdemes megjegyezni, hogy amikor az év 2. legnagyobb nyereményét kiütötték, nevezetesen a majd 1,8 milliárdot a 42 héten, akkor is csupán 4,4 millió alapjátékot értékesítettek. Ez nagyjából ugyannyi volt, mint az év eleji időszakban.

2016

2016. sokkal mozgalmasabb év volt az Ötöslottó történetében, a 2015-ös 3 elvitt jackpothoz képest ugyanis 7-szer is elvitték a főnyereményt, ám ezek közül csupán 2 volt milliárd fölötti összeg. Az egyik a héten elvitt 1,5 milliárd forint, ekkor 4,5 millió alapjátékot értékesítettek, míg a 26. héten valaki 1 milliárd 66 milliót nyert, amikor is csupán 3,6 millió értékesített alapjáték volt (ennyit számít például az akciós és egyéb tényezők is!).

A nagy nyereményektől eltekintve azonban stagnált az értékesített alapjátékok száma, de azért inkább 3,5 - 4 millió körül mozogtak ebben az évben is, de azért az is igaz, hogy míg az év első felében inkább a 4 millió felé húztak a számok, az év vége felé már jóval többször estek be 3,5 millió alá is.

2017

2017. ismét visszafogottabb év volt a játék történetében, összesen mindösszesen 3 főnyereményt ütöttek ki, kevesebb mint a 2016-os elvitt jackpotok felét. Az értékesítési csúcs két éve a 10. héten történt, természetesen ez is akciós hét volt, összesen 4,8 millió alapjátékot értékesítettek, miközben a várható főnyeremény 1,9 milliárd forint volt. Érdekes megjegyezni, hogy a 34. héten a várható főnyeremény 23 hét halmozódás után 3 milliárd forint fölé csúszott, ám alapjátékból csupán 4,2 millió fogyott, 600 ezerrel kevesebb, mint amikor potenciálisan 1 milliárd forinttal kevesebbet lehetet nyerni. Igaz a 34. héten nem is volt akció.

Amikor azonban már 1,4 milliárd forint volt a várható nyeremény a 46. akciós héten már csak 3,9 millió alapjátékot értékesítettek. Ám ezen a héten kívül, a 35. héttől csak hétszer ment az értékesített alapjátékok száma 3,5 millió forint fölé, és ebből 3 hét akciós is volt. És hát persze a várható főnyeremények sem voltak túl nagyok. 4 hét kivételével azonban egész évben nem ment 4 millió forint fölé az eladott alapjátékok száma, összehasonlításképp 2016-ban csupán háromszor, ám 2015-ben 33-szor, igaz ekkor volt esedékes az 5 milliárd forintig való halmozódás, ami a kiütés után is húzta meg felfelé a játékkedvet.

2018

2018. pont ugyanolyan visszafogott év volt, mint 2017, mindössze 3 főnyereményt ütöttek ki, ezek sorrendben, 900 milliót, 1, 6 milliárdot, illetve 1,8 milliárdost nyereményt jelentettek. A legtöbb alapjátékot azonban koránt sem ezekben a hetekben adták el. 4 millió eladott alapjátékról ugyanis csupán egyetlen egy alkalommal beszélhettünk a tavalyi évből, ez is egy akciós héten jött össze, nevezetesen a 17.-en, amikor is 1 milliárd forint volt a várható főnyeremény.

Érdemes ezt összevetni 2015-el, akkor ugyanis amikor majd 1,8 milliárd forint volt a főnyeremény (42. hét) majd 4,5 millió alapjátékot adtak el, igaz akciós héten. Ezzel szemben 3 évvel később, 1 millióval kevesebbet, amikor is az akciós 37. játékhéten csupán 3,6 millió alapjátékot értékesítettek. 2018-ban tehát már inkább 3 millióhoz közelített inkább az étékesített alapjátékok száma, néhány alkalommal ráadásul majdnem be is esett ez alá a bűvös szám alá. Mindez 2018-ban már akkor is megtörtént, amikor 1 milliárd (!) forint felett volt a várható főnyeremény.

2019 eddig

Az idei, eddig legalábbis nem a magyar szerencsevadászok éve, az 50. hétig ugyanis még csak 2 főnyereményt robbantottak ki, ami ha így marad az elmúlt évek legkietlenebbike lesz. Ezzel persze az is együtt járt, hogy a 16. héten egy több mint 4 milliárd forintos jackpot került kifizetésre, ami a játék történetének a 3. legnagyobb nyereménye volt. Ez természetesen megmozgatta a magyarok fantáziáját is, és a 10. héttől kezdve, amikor is 3 milliárd fölé került a várható főnyeremény, az eladott alapjátékok száma is 5 millió fölé emelkedett. Amire utoljára 2015-ben volt példa.

A csúcs idén is egy akciós héten jött el, 5,9 millió eladatott alapjáték történt a 15. héten. Ekkor 3,9 milliárd forint volt a tét. Összehasonlításképpen 2015-be a 16. héten volt 3,9 milliárd forint a várható főnyeremény, ami akkor 6,6 millió eladott alapjátékot eredményezett, akciós hét nélkül (!), ami több mint 700 ezerrel több, mint idén. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy alig néhány hete, a 46., akciós héten a várható főnyeremény, valamivel több mint 2,3 milliárd forintnál, csupán majd 3,8 millió értékesített alapjátékra volt elég.

Összehasonlításképpen 2015-ben az 5. játékhéten 2,2 milliárd forint volt a várható főnyeremény, és nem akciós hétről lévén szó, a hazai szerencsevadászok mégis vettek 4,4 millió alapjátékot, ami 600 ezerrel több, mint az idei adat. Ha pedig az egész 2019-es évet nézzük az értékesített alapjátékok száma 2 milliárd forint várható főnyeremény környékén merészkedett csak 3,5 millió fölé, ami más tényezőkkel is számolva, azért jócskán elmaradt több, 2015-ben tapasztalható adattól.

Verdikt

Összességében tehát kijelenthető, hogy hasonló, várható főnyeremények ellenére is, idén jóval kevesebben hajlandók szelvényt kitölteni, mint 4 évvel ezelőtt. De azt is tudjuk persze, hogy a várható főnyeremény bár meghatározza a játékkedvet, nem mindig perdöntő. Az adatokból láttuk azt is, hogy egy-egy akciós héten is nagyon felpöröghet a játékértékesítés. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a rekordértékesítést idén például egy olyan, meglehetősen babonás hét hozta (37.) amikor is volt péntek 13-a. Úgyhogy ennyit a potenciális gigászi milliárdokról...

Annyi azonban bizonyos hogy a 2015-ös gigászi halmozódáskor bekövetkezett értékesítési bummot eddig semmi nem tudta meghaladni, de még csak megközelíteni sem. Az is figyelemfelkeltő lehet továbbá, hogy az értékesített alapjátékok száma mostanság sokkal inkább a 3 millió darab alja, semmint a 3,5 - 4 millió közötti mezsgye. De azért most már nem vagyunk messze a 3 milliárdos lélektani lottóhatártól sem, ami simán újra kilőheti a hazai játékkedvet.

