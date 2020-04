Akkor ez eldőlt: bizony jöhetnek a teljesen online levezényelt nyelvvizsgák

Az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát. Az elektronikus vizsga lehetősége az egészségügyi kockázatok növelése nélkül segíti elő, hogy a tanulók többletpontokhoz juthassanak a felvételi eljárásban.

A számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok az országos veszélyhelyzet idejére akkreditációjuk online vizsgáztatással való kiegészítését kérelmezhetik az Oktatási Hivatalnál (OH) annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány idején is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára a rendelkezéssel kapcsolatban hangsúlyozta: A legfontosabb, hogy a kialakult járványhelyzetben ne érje hátrány a továbbtanulni szándékozó tanulókat, akik otthonról, közvetlen kontaktus nélkül letehetik a nyelvvizsgát. Emlékeztetett, hogy a vonatkozó rendelet értelmében, akár az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsga teljesítése - amennyiben az ebben a tanévben történik - a pontszámításnál komplexnek számít, így az online vizsgázók az idei felsőoktatási felvételi eljárás során jogosulttá válnak a többletpontra.

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton nyújthatják be az akkreditációs kérelmet, amelyet az OH soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárás során elbírál. A központnak az akkreditációs szabályozáson túl biztosítania kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához, a vizsgázók biztonságos beazonosításához szükséges technikai feltételeket is. A nyelvvizsgaközpontok az OH honlapján tájékozódhatnak a szabályozás részleteiről. A lehetőség első körben a legszélesebb kört kiszolgálva, várhatóan angol és német nyelvből lesz elérhető.

