A home office a megoldás, mégsem bíznak dolgozóikban a magyar cégvezetők

A legtöbb munkahelynek a gyors változások közepette is sikerült felkészülnie a home office kialakítására, infrastrukturálisan nincsenek lényeges akadályok. A legnagyobb kihívást a munkavállalók teljesítményével kapcsolatos bizalmi problémák okozzák a cégek vezetői szerint.

Azoknál a szolgáltató cégeknél, ahol többnyire irodai munka folyik, a munkáltatók 90 százaléka távmunkára fogja küldeni munkatársait, amennyiben ezt a vírus megköveteli. Csaknem kétharmaduknál minden munkavállaló rendelkezik már most is otthoni szerver hozzáféréssel, tízből nyolcuknak van videókonferenciára is alkalmas biztonságos programja, minden harmadik pedig projektmenedzsment szoftvert is használ a mindennapi munkavégzéshez. A home office-hoz szükséges infrastruktúra tehát legtöbbjüknél már adott, a bizalom azonban részben hiányzik: a megkérdezettek csaknem egyharmada vallott úgy, hogy nem bízik a kollégákban, vagy legalábbis vannak kétségeik afelől, hogy otthonról is biztosan elvégzik a rájuk bízott munkát - derül ki a Dreamjo.bs és Az Év Irodája friss közös kutatásából.

Reális alternatíva a home office

Az elsősorban irodai munkát végző munkatársakat foglalkoztató vállalatok nagy részénél nem kérdés, hogy a home office megoldás-e: tízből kilenc cég nyilatkozott úgy, hogy az otthoni munkavégzést választja, amennyiben a vírus miatt kollégáit haza kell küldeni. Csupán a cégek 10 százaléka küldené el táppénzre vagy szabadsága a munkavállalókat. Erre pedig legtöbbjük fel van készülve: a válaszadók több mint 80 százalékánál a teljes cég, vagy legalábbis a munkavállalók nagy része egyébként is szokott otthonról dolgozni, így nem lenne számukra újdonság a távmunka. Közülük a mikrovállalatok járnak az élen, náluk ez az arány több, mint 90 százalék.

Megvan az infrastruktúra

A felmérés válaszadói közül kevesen, csak 6 százalékuk válaszolt úgy, hogy egyáltalán nincs a munkavállalóknak otthoni szerver hozzáférése, videókonferenciára alkalmas szoftverrel tízből nyolc cég rendelkezik, projektmenedzsment szoftverrel pedig minden harmadik vállalat dolgozik. A kimondottan állásinterjúra fejlesztett program (azaz videóinterjú platform) azonban hiányzik a cégek palettájáról: 84 százalékuk még egyáltalán nem találkozott ilyen eszközzel, így előfordulhat, hogy a HR-eseknek kihívás lesz a következő időszak a toborzás szempontjából.

Bizalmi kérdések



Persze a bizalom már más kérdés, hiszen ahhoz, hogy a cégek huzamosabb ideig engedjék beosztottjaikat otthonról dolgozni, arra is szükség van, hogy ne legyen kétségük afelől, hogy mindenki lelkiismeretesen végzi a feladatát. A megkérdezett cégvezetőknek, HR-vezetőknek csaknem egyharmada vallott úgy, hogy nem bízik a kollégákban, vagy legalábbis vannak kétségeik, hogy a kiadott feladatokat maradéktalanul el fogják-e otthonról végezni. Érdekes, hogy ez a vélekedés leginkább a pénzügyi és a kommunikációs szektorra jellemző a felmérés alapján.

Gazdasági változások



A vállalatok egyelőre bizakodóak, ami abból is látszik, hogy saját bevallásuk szerint tízből nyolc egyáltalán nem vett vissza kommunikációs keretéből sem. Az új munkatársak felvételével kapcsolatban azonban már óvatosabban járnak el: a megkérdezettek harmada részben vagy teljesen leállította álláshirdetéseit az elmúlt napokban. Ez utóbbi saját bevallásuk szerint elsősorban a szoftverfejlesztés és e-commerce területeken mozgó cégeket érinti. A válaszadók 94 százalékánál még egyáltalán nem merült fel az elbocsátások kérdése a cégen belül.

Legnagyobb kihívások



Arra a kérdésre, hogy HR-szempontból mi a legnagyobb kihívás a járványügyi helyzetben, legtöbben a folyamatos változások kezelését, a változásmenedzsmentet emelték ki 46 százalékban. A második legfontosabb kérdés a cégek szerint a dolgozói elégedettség fenntartása és a pánik eloszlatása 32 százalékkal, míg a harmadik legfontosabb feladatként pedig az otthoni munkavégzés körülményeinek biztosítását, kialakítását nevezték meg 17 százalékkal.

Címlapkép: Getty Images