750 ezres fizetés, érettségi is elég: rengeteg magyar légiutas-kísérőt keresnek

A Pénzcentrum értesülései szerint október 9-én ismét légiutas-kísérőket toboroz, ezúttal Budapesten az Emirates nemzetközi légitársaság. Ez nem az első alkalom idén, viszont a juttatási csomag most még erősebb.

Néhány hónappal ezelőtt írtunk arról először, hogy légiutas-kísérőket toboroz Magyarországon az Emirates légitársaság. A cég májusi közleményében azt írta, sokszínű juttatási csomagot kínálnak. A hirdetésre kattintva például kiderült, hogy a kezdő fizetés adómentes, és átváltva átlagosan 700 ezer forintra rúg havonta.

Emellett az év elején feladott álláshirdetés azt ígérte, színvonalas, térítésmentes szállást (Dubajban), ingyenes munkahelyi transzfert, orvosi és fogorvosi ellátást, valamint kedvezményes vásárlási és szabadidős programlehetőségeket is igénybe vehetnek a munkavállalók.

Mivel igencsak csábító csomagról van szó, így örülhetnek, akik az év eleji ajánlatról, illetve a szeptemberben Budapesten és Pécsett megtartott nyílt napról is lemaradtak. A Pénzcentrum értesülései szerint ugyanis október 9-én ismét légiutas-kísérőket toboroz, ezúttal Budapesten a nemzetközi légitársaság.

Ismét lecsekkoltuk a cég állásportálját, és kiderült: a csomag most még erősebb, az átlagos havi fizetés ugyanis 9770 AED (Arab Emirátusi Dirham), azaz átváltva bő 750 ezer forint. Fontos persze tudni, hogy bár a jelentkezésnek ezúttal sem feltétele előképzettség, vannak azért komoly kritériumok.

Mint azt a cég korábbi közleménye alapján írtuk, a jelentkezés feltétele a betöltött 21 éves életkor, valamint a 212 cm-es magasság kinyújtott karral, lábujjhegyen állva. A honlapon azért megadtak minimum magasságot is, ez 160 centiméter, és persze a folyékony angol nyelvtudás is elengdhetetlen.

Ennyit keresnek a légiutas-kísérők a Wizz Airnél

Még tavaly októberben számoltunk be arról, hogy a Wizz Air is keres új embereket: akkor arról számolt be a cég, 1300 új munkavállalót keres, pilóták és első tisztek mellett légiutas-kísérőket is.

A felhívásuk szerint a légiutas-kísérőnek jelentkezők felvétel esetén kiváló képzésben részesülnek, ingyen kapnak egyenruhát és lehetőségük van szülőhelyükön dolgozni, ráadásul a dolgozói utazási lehetőségeket is igénybe vehetik a Wizz hálózatában a kontinensen és azon túl is.

Nem hivatalos forrásból még tavaly úgy értesültünk, a Wizz Air légiutas-kísérőinek a kezdő fizetése nettó 200 ezer forint körül alakul, ezt azonban nagyban befolyásolja a repült órák száma, így akár a 250 ezres nettó is elérhető. Ha azonban nem repül, akkor csak a minimálbért kapja. Idővel persze emelkednek a fizetések, és a senior légiutas-kísérők 300-400 ezret is megkereshetnek.

Csábító lehet, de veszélyekkel jár a munka

Nemrég írtunk arról, hogy az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának adatbázisa alapján a légiutas-kísérő az egyiki legveszélyesebb munka a világon. Hogy miért? A légiutas-kísérők nap mint nap rengeteg utassal kerülnek kapcsolatba a világ minden tájáról.

Ráadásul sokszor huzamosabb ideig vannak összezárva egy zárt térben, mindennapos a fertőzésveszély. Az is kiderült, hogy az Egyesült Államokban a légiutas-kísérők évente átlagosan 12 millió 830 ezer forintnak megfelelő összeget keresnek.