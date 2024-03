Fontos kártya érvényességi határidő élesedett idén: most még inkább megéri kiváltani

A színe miatt kék kártyaként emlegetett Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége idén év elejétől megváltozott, a biztosítottaknál 3 év helyett már akár 10 évig is használható, így még inkább érdemes időt szánni a kiváltására. A Groupama Biztosító szakértői ugyanakkor arra hívják fel az utazók figyelmet, hogy ez a megoldás számos ok miatt csak korlátozott védelmet nyújt, amit utazás előtt egy jól megválasztott utasbiztosítással ajánlott megerősíteni.

A tavaszi szünettel és a kellemesebb idő beköszöntével sokan kelnek útra. Ebben a szezonban is vonzók az európai nagyvárosok. Külföldi utazás előtt mindenképpen érdemes kiváltani a kék kártyát, ami mostantól már 10 évre érvényes, amennyiben a biztosítotti jogviszony folyamatos.

A nemzeti egészségbiztosítási pénztáraknál igényelhető okmánnyal rendelkezők az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban ideiglenesen tartózkodva, ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat, mint az adott ország állampolgárai, ám ez nem jelent minden esetben ingyenességet.

EU kártyával sem minden ingyenes

A kék kártyát elfogadó európai államokban eltérőek az egészségügyi rendszerek, a finanszírozási, fizetési megoldások, ezért a Groupama Biztosító szakértői azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az adott országban érvényes szabályokról. Belgiumban és Luxemburgban például visszatérítéses rendszer működik1, vagyis a legtöbb esetben a beteggel kifizettetik az ellátás költségeit, amit utólag kap vissza, másutt előre vagy utólag önrészt is felszámítanak, ami egyes államokban a gyógyszerekre is kiterjed. A magyarok körében népszerű Ausztriában például az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem fedezi a hegyi mentés, a helikopteres szállítás és az orvosi szolgáltatások költségeit, ez a helyieknek is térítésköteles.

A kék kártya vitathatatlanul hasznos útitárs, de nem váltja ki a sokkal erősebb védelmet nyújtó utasbiztosítást. Ha egy népszerű üdülőhelyen csak magánorvosi ellátást lehet igénybe venni, ha az adott országban szűkebb az államilag támogatott egészségügyi szolgáltatások köre, mint Magyarországon, baj esetén akár komoly kiadásokkal is szembe kell néznie az utazónak, ezért indulás előtt a kék kártya mellé mindenképpen ajánlott utasbiztosítást is kötni

– mondja Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Kik jogosultak az Európai Egészségbiztosítási Kártyára? Magyarországon minden állampolgár kiválthatja a kék kártyát, ha biztosított, vagyis a munkáltatója vagy ő maga folyamatosan fizeti a TB-jét, saját jogú nyugdíjas, óvodás vagy nappali képzésben tanuló diák. A kártya személyesen és online is igényelhető. Fontos tudni, hogy 2023 végén változott az okmány érvényességi ideje, a korábbi három év helyett az új szabály szerint az érvényesség folyamatos egészségügyi szolgáltatásra jogosultság esetén 10, külszolgálatban pedig 4 évre nőtt.



Forrás: www.neak.gov.hu

Az utasbiztosítás azért is nélkülözhetetlen kiegészítője a kék kártyának, mert azokra a káreseményekre is kiterjed, amelyekre ez a megoldás egyáltalán nem nyújt fedezetet. A poggyászok elkeveredése, sérülése, késedelme és más, előre nem látott események a bosszúság mellett komoly anyagi károkat is okozhatnak, amit egy jól megválasztott biztosítással kivédhetnek az utazók