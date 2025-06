Rosszabb a helyzet, mint gondoltuk: ennyi embert szabadíthat meg a munkájától az AI, közel a fordulat

A brit Tudományos, Innovációs és Technológiai Minisztérium (DSIT) elemzése szerint a legalacsonyabb beosztású köztisztviselők munkaidejük közel kétharmadát olyan rutinfeladatokkal töltik, amelyek automatizálhatók lennének, míg a legmagasabb rangú tisztviselők munkája egyáltalán nem automatizálható - tudósított a civilserviceworld.com.

A DSIT becslése szerint a közszférában a rutinfeladatok automatizálása akár 36 milliárd font megtakarítást is eredményezhetne. A Politico által kikért közérdekű adatigénylés dokumentumai részletesen bemutatják, hogy a különböző beosztási szinteken milyen arányban végeznek automatizálható rutinfeladatokat a köztisztviselők.

Az elemzés szerint az adminisztratív asszisztensek (a legalacsonyabb beosztás) feladatainak 62%-a, a végrehajtó tisztviselők munkájának 48%-a, a vezető végrehajtó tisztviselők tevékenységeinek 43%-a, a magasabb végrehajtó tisztviselők feladatainak 23%-a rutinjellegű. Ezzel szemben a legmagasabb rangú köztisztviselők egyáltalán nem végeznek rutinfeladatokat.

A minisztérium módszertani megjegyzése hangsúlyozza, hogy az elemzés kizárólag a feladatok rutinjellegét vizsgálja, és nem értékeli, hogy a jelenlegi mesterséges intelligencia képességekkel ténylegesen megvalósítható-e az automatizálásuk. A potenciális megtakarítások várhatóan hosszú távon realizálódnának.

A 36 milliárd fontos megtakarítási becslés, amelyet a DSIT "konzervatívnak" nevezett, a köztisztviselői adatok elemzésén alapul, és a rutinfeladatok automatizálásából vagy kiegészítéséből származó becsült termelékenységi megtakarításokat vetíti ki a szélesebb közszféra munkaerőállományára.

Keir Starmer miniszterelnök márciusban ígéretet tett a mesterséges intelligencia és az automatizálás alkalmazására a közszolgálat "felesleges zsírjának" lefaragása érdekében, de hozzátette, hogy a miniszterek nem határoznak meg "önkényes" célszámokat. Rachel Reeves pénzügyminiszter később kijelentette, hogy "biztos benne", hogy a kormány "10 000 fővel csökkentheti a köztisztviselők számát".

A Financial Times beszámolója szerint a kormány a jövő havi költségvetési felülvizsgálat előtt akár 50 000 munkahely megszüntetését is célba veheti az évtized végéig. A lap szerint magas rangú whitehalli tisztviselők úgy vélik, hogy a közszolgálat méretének 10%-os csökkentése kezelhető lenne kényszerű elbocsátások nélkül is, ha az ország "a relatív politikai és gazdasági nyugalom új időszakába lépne".