Rengeteg dolgos ember kerül utcára Trump miatt: tényleg jól jártunk az új elnökkel?

Az ír kormány figyelmeztető jelzést adott ki: akár 80 ezer munkahely is veszélybe kerülhet, ha Donald Trump kereskedelmi háborút indít az EU ellen. Az ország visszautasította az USA vádját, miszerint Írország 'adócsalást' folytatna- számolt be a The Guardian.

Címlapkép: Getty Images

