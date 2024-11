Ezekbe az országokba menekülnek a magyar diákok a jobb élet reményében: egyre többen vannak

Az Engame Akakdémia sajtó reggelije keretében, melyen a Pénzcentrum is részt vett beszámolt az eredményeikről, valamint az akadémián tanuló diákok szüleivel és a diákokkal egy kerekasztal bezsélgetés keretében beszéltünk a külföldi továbbtanulásról.

Az Engame Akadémia sajtóreggelijén, amelyen a Pénzcentrum is jelen volt, az akadémia beszámolt eredményeiről, és egy kerekasztal-beszélgetés keretében a diákokkal és szüleikkel közösen vitatták meg a külföldi továbbtanulás lehetőségeit. Az eseményt Bíró Ágota, CEO rövid köszöntője és bevezetője indította el.

"Azok az emberek, akik tudják mit szeretnének,[...] ők magabiztosabban fogják leélni az életüket"- nyitotta meg az eseményt Bíró Ágota.

Külföldi továbbtanulási trendek

Ezt követte Nádas Rita, Oktatási Vezető prezentációja az eredményekről.

Hol vannak a magyar diákok külföldön?

2022/23-ban tovább nőtt a külföldön tanuló diákok aránya, tavaly 16 500 körül lehetett, az idei becslések szerint 17 500 körüli lehet ez a szám (mivel nem minden országban kötelező az regisztráció az oktatási rendszerben, így ezért becslés). Ahogy a kutatásokból jól látszik itthon a minimum ponthatár eltörlése pozitív hatással volt a hazai jelentkezésekre is.

Top 5 ország, ahova mennek tanulni a diákok: Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia, Anglia. Ugyan a top5 ország nem változott, a sorrend igen, mivel lassan Hollandia beéri Németországot. Ami érdekesség, hogy a német nyelvterületeken viszonylag kevesebb az angol oktatás, így jellemzően, akik oda járnak németül végzik a képzéseket. De az első két helyen azért lehet mégis Ausztria és Németország, mert közel van, sok képzési lehetőség és megfizethetőbb is.

Hollandia azért nagyon népszerű, mert nagyon sok az elérhető angol nyelvű képzést, ebben az évben az itt tanuló magyar diákok száma elérte a Brexit előtti Angliában tanuló magyar diákok számát. Azonban Hollandiában súlyos lakhatási válságok vannak, azért várható, hogy csökkeni fog ez a szám. Valószínűleg 2025-től kevesebb lesz az angol nyelvű és több holland nyelvű szak fog indulni. Ami még várhatóan visszaveti az ide jelentkezők számát az a nyelvi szigorítás (lehet kötelező lesz a holland nyelvtanulás), valamint az is, hogy változtatnak az egyetemi vizsgarendszeren és már a képzések elején több szigorúbb vizsgák várhatóak (több szinten szűrnek).

Dániában az EU-s tanulóknak tandíjmentesen lehet tanulni. 2021/22-ben megfigyelhető egy enyhe bezuhanás a dán szakokra való jelentkezésben. de azóta felívelő ágban van, mert egyre több angol szakot indítanak. Ami azonban hátrány, hogy Dániában magának a kint élésnek a költsége aránylag magas.

Írországba is egyre többen jelentkeznek 2023/24-ra 53%-kal nőtt az ide jelentkezettek száma. Rugalmas képzések és angol nyelvű képzések elérhetőek. Valamint megfizethető is, 3000 éves adminisztrációs díjat kell fizetni, de bizonyos körülmények között ingyenes is lehet. A problémák között azonban fontos megemlíteni, hogy viszonylag kevesebb az elérhető intézmény, és szigorítottak a felvételi követelményeken (pontszámítási rendszer).

2023/24-ben 78-an végeztek az Engame Akadémián, átlagosan egy diák 6 helyre jelentkeztek, és ebből 4-5 sikeres felvételit nyertek el, tehát a diákok 99%-a sikeresen nyert felvételit. A mostani évben a diákok 30%-a Hollandiába ment, a második helyen Írországban. De sokan döntöttek magyar egyetem mellett is. A legnépszerűbb szakok pénzügy, marketing, de ezek mellet azok, melyek interdiszciplináris tudást biztosítanak, mivel ezek nagyon jól időállóak és az AI sem tud keresztbe tenni az elhelyezkedés során.

Tavaly végzett diákok tanácsai alapján a legfontosabb szempontok az alapos felkészülés, a kellő önismeret (olyan szakot válasszunk, ami hozzánk illik). Ezek mellett, ha lehetőség van érdemes meglátogatni az adott országot és egyetemet, hogy mennyire érzi magát ott komfortosan az ember. Soha ne az ország, a szak legyen a vezető szempont a választás során. Ami előny a külföldi szakokon, hogy sokkal több extrát ajánlanak a diákoknak, ezért fontos, hogy legyen proaktív hozzáállás. AZ Engame egyetem független, és 18 országba segítenek jelentkezni a diákoknak.

Arról, hogy hogyan épül fel egy Engame-es diákok napja, hogyan épülnek fel a tanórák és egyéb fontos és reálisan felmerülő kérdésekről (mint például az anyagiak) egy korábbi interjúnk során részletesen foglalkoztunk. Ezt ebben a cikkünkben olvasható:

Majd az eseményen egy kerekasztalbeszékgetés is megvalósult, melyen a jelenlegi diákok és külföldön tanuló diákok szülőjének bevonásával volt lehetőség beszélgetni. A diákok elmondták, hogy a kulturális sokszínűség és az interdiszciplináris szakok bővebb választéka az, ami elsősorban vonzó a külföldi egyetemeken.