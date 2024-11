Itt a törvénymódosítás: új munkaszüneti nap jöhet Magyarországon?

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 46. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Itt a törvénymódosítás: új munkaszüneti napot vezetnek be Magyarországon?

Ismét benyújtottak egy törvénymódosítást, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. Balassa Péter országgyűlési képviselő szerint az új munkaszüneti napnak már csak azért is lenne létjogosultsága, mert 2023-ban már a legnagyobb üzletláncok is beálltak a kezdeményezés mögé. Az új munkaszüneti napról évek óta vita van a törvényhozásban, immár hatodszorra nyújtották be a vonatkozó törvénymódosítást.

Országos boltbezárást hirdetett a Lidl: itt a bejelentés, minden magyar vásárló készülhet

A Lidl Magyarország tavalyi kezdeményezését folytatva ezúttal sem nyitja ki üzleteit december 24-én. A vállalat célja, hogy minden munkavállalójuk nyugodtan készülődhessen, és szeretteik körében tölthesse az egyik legnagyobb keresztény ünnepet, a szenteste napját. Az áruházlánc vásárlóiról sem feledkezik meg, őket december 23-án meghosszabbított nyitva tartással várják majd országszerte.

Kiderült a nagy gyógyszertitok: teljesen feleslegesen szedhetjük ezeket a megfázás elleni orvosságokat?

Az amerikai egészségügyi hatóságok javaslata nyomán szakértők sürgetik a fenilefrint tartalmazó megfázás és influenza elleni gyógyszerek kivonását a brit piacról is. A vita középpontjában álló hatóanyag hatékonysága régóta kérdéses, és most az amerikai döntés nyomán a brit szakemberek is lépéseket sürgetnek.

Ennyiért árulja 2024-ben a karácsonyfát az IKEA: november végén indul a roham, hamar elfogyhat

Bő két hét múlva indul az IKEA idei fenyővására: a svéd bútorlánc tavalyi áron kínálja a karácsonyfákat mérettől függetlenül, és az az akció is megmaradt, hogy a klubtagoknak az ár fele ajándékkártyán visszajár. A fenyőfákat nem lehet az interneten megvenni, és egy vásárló maximum 10-et vehet belőle.

Meglepetést okozott a magyar inflációs adat: így reagáltak a szakértők

Októberben a magyar infláció a várt 3,5% helyett 3,2%-ra gyorsult, elsősorban az élelmiszer- és üzemanyagárak emelkedése miatt, míg a szolgáltatások árai 0,9%-kal csökkentek, főként a telekommunikációs árcsökkenés következtében. Az ING, az MBH Bank és az Erste Bank elemzései alapján a következő hónapokban további inflációnövekedés várható a forint gyengülése és az év végi szezonális hatások miatt, miközben a jegybank valószínűleg óvatos monetáris politikát folytat, a kamatot pedig várhatóan 6,50%-on tartja.

Megtaláltuk az extrém dunaújvárosi erkélyt, amin röhög az internet: ez már helyi turistalátványosság

Már több mint 18 ezer lájkot kapott az egyik mémoldalon egy dunaújvárosi panelház erkélye. A kovácsoltvas korlátot valamikor 2011 és 2019 között építették. Amúgy a városban országos átlag felett drágultak a lakások az elmúlt egy évben.

Riasztó, ami kiderült sokak kedvenc nyelvtanuló appjáról: ettől sok Duolingo usernek fájhat a feje

Valaha elgondolkodtál azon, hogy miért tűnik félelmetesnek a Duolingo baglya, aki annyira aranyosnak látszik? Az alkalmazás ártalmatlannak tűnik, de sok felhasználó számára szorongást és csapdába esett érzést okozhat. Nézzük meg a Duolingo sötét oldalát és annak hatását a tanulásra - derül ki a Duolingo Guides elemzéséből.

Évtizedes várószóbák vannak egy lakásért Budapesten: ehhez egy élet munkája is kevés lesz

A jelenlegi szabályozás szerint a jelzáloghitelt igénylők többsége az ingatlan értékének minimum 20%-át kénytelenek önerőként felmutatni annak érdekében, hogy hitelképesek lehessenek. Mindez a jelenlegi lakásárak mellett azt jelenti, hogy még a fedezetként hozott ingatlan maximális „behitelezése” esetén is sok millió forintos megtakarítással kell rendelkezzen az, aki ma ingatlant szeretne vásárolni Magyarországon. De mégis mekkora összegről van szó, illetve mennyi időbe telhet mindennek az előteremtése? Rossz hírünk van - aki a nulláról indul, az akár egy évtizeden át is gyűjtögethet, mielőtt elkezdhetné a hitelfelvétellel egybekötött lakásvásárlást.

Jön a kormány 40 ezer forintos karácsonyi ajándéka a nyugdíjasoknak? Nekik járhat az extra pénz

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület javaslatot tett egy egyszeri, 40 ezer forintos karácsonyi juttatásra a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők számára. A Pénzügyminisztérium válaszában a méltányossági nyugdíjemelés lehetőségére hívta fel a figyelmet, míg a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) online konzultációt tervez a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kérdésekről.

Megszólalt Zelenszkij: Trump elnöksége közelebb hozza a háború végét

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij optimista hangvételű nyilatkozatot tett Donald Trump esetleges újbóli elnökségével kapcsolatban. Zelenszkij szerint az Oroszországgal folytatott háború hamarabb érhet véget, ha Trump kerül ismét a Fehér Házba. Az ukrán vezető konstruktív párbeszédről számolt be, miközben Trump következetesen a konfliktus mielőbbi lezárását és az amerikai erőforrások megőrzését hangsúlyozza.

Felmérés: Áldás, vagy átok a hitel?

