Csendes májgyilkos fenyegeti a gyerekeinket: erről minden szülőnek tudnia kell

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása komoly egészségügyi kockázatot jelent a gyerekek számára, különösen a májuk egészségére nézve. Egy friss tanulmány szerint ezek az ételek szoros összefüggésbe hozhatók a metabolikus-asszociált steatózus májbetegséggel (MASLD), az inzulinrezisztenciával és a fokozott elhízással fiatalkorúaknál. A kutatók aggasztó tendenciákat figyeltek meg, és hangsúlyozzák a táplálkozási szokások megváltoztatásának fontosságát - írja a Mercola.

A Nutrients című szaklapban megjelent tanulmány részletesen vizsgálta az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatását a gyerekek egészségére. A kutatók 149, 8 és 17 év közötti résztvevőt vontak be a vizsgálatba, és részletes étkezési naplók, valamint különböző biomarkerek segítségével elemezték táplálkozási szokásaikat és egészségi állapotukat.

A vizsgálat során a mágneses rezonancia képalkotó proton-sűrűségű zsírfrakció (MRI-PDFF) technikát alkalmazták a májzsírszázalék mérésére. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek nagyobb mértékű fogyasztása szoros összefüggésben állt a megnövekedett inzulinszintekkel és a MASLD kialakulásával.

A MASLD egy multiszisztémás betegség, amely különböző metabolikus útvonalakat érint, és szoros kapcsolatban áll az inzulinrezisztenciával és az elhízással

- magyarázták a kutatók. A tanulmány szerint azoknál a gyerekeknél és serdülőknél, akik a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztották, 1,75-ször nagyobb valószínűséggel alakult ki MASLD, mint azoknál, akik kevesebbet ettek.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy egy másik, a The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a 12-19 éves amerikai serdülők 23,77%-a küzd MASLD-vel. Ez az adat is alátámasztja, hogy sürgős lépésekre van szükség a gyerekek táplálkozási szokásainak megváltoztatása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentése érdekében a szakértők több javaslatot is tesznek. Ezek közé tartozik a magolajok kiiktatása, az ultrafeldolgozott élelmiszerek fokozatos helyettesítése teljes értékű élelmiszerekkel, valamint a gyerekek bevonása az étkezések tervezésébe és elkészítésébe.

A családi étkezési szokások megváltoztatása, a közösségi programokban való részvétel és a modern technológia előnyeinek kihasználása szintén segíthet az egészséges táplálkozási minták kialakításában. A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár a változás otthon kezdődik, a társadalomnak is lépést kell tartania a fiatalok hosszú távú egészségének védelme érdekében.