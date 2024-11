Betesz a forintnak a 2025-ös állami pénzeső? Százmilliárdokat vihet külföldre a magyar lakosság

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nagyjából 1800 milliárd forintnyi kamatkötelezettsége lesz jövőre a magyar államnak csak a Prémium Magyar Állampapírok kapcsán, és nagy kérdés, mit kezd a lakosság a keletkező jövedelmével - főképp, mert manapság már nincs olyan jól fizető konstrukció, mint a PMÁP volt. Sokan attól tartanak, hogy ha a befektetők csak az összeg egy részét fogyasztásra költik, az újabb lökést adhat a hazai inflációnak. Ennek kapcsán Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója a Pénzcentrumnak azt mondta, ettől nem kell tartani, várakozásaik szerint a kifizetések döntő többségét újra befektetik - ugyanakkor kisebb rész áramlik vissza lakossági állampapírokba. Kérdésünkre Molnár László, a GKI vezérigazgatója azt mondta, az inflációval ellentétben a forintgyengülés valós veszély a kifizetések után, hiszen már most is jobban megéri amerikai állampapírt venni, mint magyart, de az eurós állampapírok között is lehet válogatni. Kiss Péter ezzel ellentétben azt mondta, nagy gyengülésre nem számít, mert ha baj van, a kormány és az MNB közbelép.

Címlapkép: Getty Images

