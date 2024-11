Kiderült a nagy gyógyszertitok: teljesen feleslegesen szedhetjük ezeket a megfázás elleni orvosságokat?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az amerikai egészségügyi hatóságok javaslata nyomán szakértők sürgetik a fenilefrint tartalmazó megfázás és influenza elleni gyógyszerek kivonását a brit piacról is. A vita középpontjában álló hatóanyag hatékonysága régóta kérdéses, és most az amerikai döntés nyomán a brit szakemberek is lépéseket sürgetnek - írja a Daily Mail.

Az Egyesült Államokban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azt javasolja, hogy a fenilefrint tartalmazó, szájon át szedhető, nyákoldó hatású gyógyszereket vonják ki a forgalomból, mivel azok "nem hatékonyak". Ez a döntés sokkhatást válthat ki a több millió fontos iparágban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Brit szakértők most hasonló lépéseket tesznek az Egyesült Királyságban is. Dr. Leyla Hannbeck, a Független Gyógyszertárak Szövetségének vezérigazgatója a MailOnline-nak nyilatkozva kijelentette: Itt az ideje, hogy a szabályozó hatóságaink beavatkozzanak és iránymutatást adjanak, hogy minden gyógyszerésznek segítsenek a helyes szakmai döntés meghozatalában. Ron Eccles professzor, a Cardiffi Egyetem Közös Megfázás Központjának korábbi vezetője is határozott véleményt fogalmazott meg: Véleményem szerint a [szájon át szedhető] fenilefrin termékeket el kellene tüntetni az Egyesült Királyságból, mivel nem nyújtanak semmiféle nyákoldó hatást. A brit szabályozó hatóságok azonban egyelőre nem terveznek lépéseket. A Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) közleménye szerint "nem merültek fel új biztonsági aggályok" a fenilefrinnel kapcsolatban. Dr. Alison Cave, az MHRA biztonsági főbiztosa hangsúlyozta: "A fenilefrint tartalmazó termékekkel kapcsolatban nem merültek fel új biztonsági aggályok, és az emberek továbbra is az előírásoknak megfelelően használhatják azokat." A Nagy-Britanniai Gyógyszergyártók Szövetsége (PAGB) is igyekszik megnyugtatni a fogyasztókat. Michelle Riddalls, a szövetség vezérigazgatója kiemelte: "Szeretnénk megnyugtatni a fogyasztókat, hogy az FDA konzultációja nem biztonsági kérdéssel kapcsolatos." Az FDA döntése egyelőre csak javaslat, és nem lesz azonnali hatása a gyógyszerekre. A hatóság most a közvéleményt szeretné feltérképezni, mielőtt végleges döntést hozna.

Címlapkép: Getty Images

