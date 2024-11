Különleges ösztöndíjprogram indult Magyarországon: minden diáknak járhat a havi 50 ezer forint

Hogyan indítsd be a karriered? – erre e kérdésre kereste a választ előadásában Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója a Portfolio Gen Z Fest konferenciájának egyik előadásában, majd az azt követő panelbeszélgetésben a vállalkozói és az alkalmazotti lét előnyeit, hátrányait taglalták a résztvevők.

Hogy miért érdemes a vállalkozói léten elgondolkodni, mint egy reális alternatíva a Z generáció számára, arra válaszolt Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója a Portfolio Gen Z Fest konferenciájának egyik előadásában.

A 18-20 éves generáció tagjainak egy kutatás szerint a legfontosabb egy munkahelyen elsőként a munka magánélet egyensúlya, második, hogy a munkának legyen értelme és haszna, de továbbra is fontos tényező a pénz.

De ha belegondolunk, mindenki olyan helyen szeretne dolgozni, ahol ez mind megvalósulhat.

- tette hozzá Kutni Mátyás.

És ugyan Magyarországon vannak munkahelyek, ahol alkalmazottként ezeket megkaphatjuk, de vállalkozóként mi magunk építhetjük fel a saját munkahelyünket.

Továbbá a vállalkozásfejlesztési készségekről is beszélt Kutni Mátys, ami már minden magyar egyetemen ingyenesen felvehető tantárgy. A Hungarian Startup University Program, azaz a HSUP egy online elérhető tananyag, melynek során az első félév lexikális tudást ad, gazdasági alapismereteket nyújt, a kimeneti követelmény pedig egy saját projektötlet. A második félév gyakorlati szempontból sokkal izgalmasabb: a 200 legjobb ötletet megvalósítják a hallgatók diverz csoportokban. A legjobb 15 csapat befektetők előtt adja elő az ötleteit. Emellett havi 50 ezer forintos ösztöndíjat is kapnak a csapattagok - ismertette a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója, majd hozzátette:

aki próbálkozott már vállalkozási tevékenységgel, az tudja, hogy az első próbálkozások általában kudarcra vannak ítélve, érdemes éppenezért ezt védett keretek közt, saját pénzünk kockáztatása nélkül megpróbálni.

Karrierutak: vállalkozó vagy alkalmazott?

A kétféle, a vállalkozói és az alkalmazotti lét előnyeit, hátrányait beszélték át az előadást követő kerekasztalbeszélgetésen a résztvevők Papp Nóra, a Deloitte toborzás és Employer Brand vezetőjének moderálása mellett. Trunk Tamás, DABLTY újgenerációs-márka szakértő, Gen Z tanácsadó szerint a klasszikus sztereotípiákon kívül is lehet gondolkodnia annak, aki vállalkozónak áll. Gyakran az érdeklődésből és a szenvedélyből alakul ki egy egyéni karrierút – hívta fel a figyelmet. Ehhez csatlakozott Belayane Najoua a Munch Global PR & CRM Menedzsere is, aki szerint még csak el sem kell dönteni, hogy valaki vállalkozó lesz-e vagy pedig alkalmazott, szerinte akár a hibrid modell is működhet.

Feil Liza, az Apex Ventures ipari formatervezője szerint aki alkalmazott és vállalkozó is, annak fontos, hogy több lábon álljon. De ma már multinacionális létben sincsenek akkora különbségek vezető és beosztott között, elmosódnak a korábbi éles határok. A multi taskingra lett trenírozva ez a generáció, főleg a pandémia alatt, ennek előnyét a vállalkozói világban is fel tudják használni. Az alkalmazott lét ad biztonságot, ad keretrendszert, amibe lehet kapaszkodni, ennek ellenére ma már egyre kevesebben döntjük el konkrétan, melyik úton indulunk el.

A veszélyekre is felhívta a figyelmet Trunk Tamás: nagyon nagy álmokról könnyen beszélünk, de a kis lépések, amik elvezetnek odáig, elvesznek, elfelejtődnek.

Az utat nem látjuk, ami elvezet az óriási árbevételig, pedig érdemes lenne inkább stratégiában gondolkodni.

Trunk Tamás abban hisz, hogy a sikeres vállalkozás kulcsa az egyszerűsítés, nem kell feltalálni a spanyolviaszt. Szerinte

nem kell túl komplex rendszereket létrehozni, abba sokkal könnyebb belebukni.

A munka- magánélet egyensúlyát válallakozóként is meg kell teremteni, ebben fontos a szervezettség, az idő helyes beosztása a panelbeszélgetés résztvevői szerint. Ebben segíthet a mentális zsilipelés, azaz egy adott helyzetben érdemes csak az adott konkrét feladatra koncentrálni.