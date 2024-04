Így csökkenhetne 4 naposra a munkahét Magyarországon: rajta vannak az ügyön, ez tényleg nagyot szólhat

A technológiai fejlődés (digitalizáció, automatizáció stb.) jelentős mértékben megkönnyíti egyes munkavállalók munkáját, így tér nyílik a heti munkaidő csökkentésére a korábbival megegyező hatékonyság fenntartása mellett. A négynapos munkahét gondolata sem újkeletű, ismét napirendre a pandémiát követően került a fejlett gazdaságokban.

Két leginkább elterjedt módja a négynapos munkahét kísérletének, hogy egyrészt továbbra is a korábbi heti munkaórát dolgozzák le a munkavállalók, de már 4 nap alatt, sűrítve; másrészt arányosan csökkentik a heti munkaórák számát a 4 munkanap vonatkozásában (pl. heti 32 óra), miközben a korábbi fizetést kapják a dolgozók. Az első esetében fokozott a stresszszint, illetve megborulhat a munka-magánélet egyensúlya, így nagyobb arányban a második módszert tesztelik - írja a témáról készült összefoglalójában az Oeconomus.

Fontos szempont, hogy nem minden munkakörben alkalmazható a 4 napos munkahét, és ahol alkalmazható, ott is a munkavállalók részéről rugalmasságot igényelhet (pl. megbeszélések időzítése, ügyfelekkel való kapcsolgattatás). Ráadásul minden változás hosszas időt vesz igénybe, akár több generációt is felölelhet, mivel az emberek munkáról alkotott felfogásának alakulása lassabb folyamat.

Mindemellett ugyanakkor számos kísérlet bebizonyította, hogy a négynapos munkahét növeli a munkavállalók jólétét, csökkenti a kiégés kockázatát, költségmegtakarítással is jár, a motiváltabb és elkötelezettebb munkavállalók pedig a négy munkanap alatt is a korábbihoz hasonló, egyes esetekben akár magasabb hatékonysággal is dolgozhatnak.

Az elmúlt évek során több országban is kísérleteztek a négynapos munkahét bevezetésével, egyebek mellett Izlandon, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Németországban, USA-ban, Írországban és Japánban. A tesztidőszakok eredményei egyértelműen megmutatták, hogy a produktivitás nem csökkent a munkavállalók körében, miközben kevésbé voltak stresszesek és javult a munka-magánélet egyensúlya - írják.

Magyarországon a Telekom kísérletezett a négynapos munkahéttel 2022 júliusától 2024 februárjának végéig, azonban annak lezárását követően visszaálltak 5 napos munkahétre. Ezt azzal indokolták, hogy a négynapos munkarend nem volt alkalmazható egységesen minden munkatársra, és a négy- és az ötnapos munkarend párhuzamos működése hosszú távon üzleti kockázatokat jelentene. Magyarországon a Telekom mellett a Libri-Bookline tesztelte 137 irodai dolgozójával négynapos munkahetet. Itt is mutatkoznak akadályok a munkaszervezés tekintetében, valamint több dolgozó jelezte a leterheltséget a 4 munkanap alatt, így a kiemelt időszakokban (karácsonykor, nyári csúcsidőben) visszaállnak ötnapos munkahétre.