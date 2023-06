Ennyit keres egy éttermi dolgozó a legendás magyar pizzérialáncban: végzettség, konyhai tudás sem kell

Rugalmas munkaidő, garantált béremelés, előrelépési lehetőség, versenyképes fizetés - többek közt ezeket ígéri a munkavállalóknak hazánk egyik legnépszerűbb olasz gyorséttermi lánca, a jellegzetes kék-fehércsempés Bellozzo. De mi rejlik a jól csengő ígéretek mögött? Milyen eltérések mutatkoznak a bérek között, vannak -e további juttatások és milyen elvárásoknak kell megfelelni, ha valaki az olasz konyha szeretetét a munkáján keresztül is megélné?

Folytatjuk a végzettséget és nyelvtudást nem igénylő magyarországi munkák feltérképezését. A cikksorozat korábbi darabjaiban szemügyre vettük a Lidl-ös raktári/hűtőházi dolgozók fizetését, ezt követően a nagyobb hazai benzinkutak kútkezelő pozícióit vizsgáltuk meg, majd a csomagkézbesítők lehetőségeit mértük fel. Ezúttal Magyarország egyik legnépszerűbb olasz gyorséttermi láncánál, a Bellozzo-nál szemezgettünk a friss álláshirdetések közül.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy jelenleg milyen feltételekkel, mekkora bérért keresnek éttermi dolgozókat és éttermi kisegítőket a jellegzetes, kék-fehércsempés olasz kajáldában. Szerencsénkre az étteremlánc kifejezetten transzparens a meghirdetett pozíciókat illetően – a hivatalos karrieroldalon pontos képet kaphatunk arról, hogy milyen fizetéssel és béren felüli juttatással igyekeznek magukhoz csalogatni a dolgozókat. Nézzük is meg, hogy milyen jelenleg a felhozatal.

A Bellozzo habár dinamikusan fejlődő vállalkozás, azért korántsem rendelkezik olyan kiterjedt hálózattal, mint sok másik étteremlánc. Első egységük 2015-ben nyílt az Oktogonon, azóta pedig nyolc másik követte országszerte, a legutóbbi előző évben Budaörsön, melynek különlegessége, hogy autóból is rendelhetünk, egy külső, diszpécseres terminálnál a drive sávot használva. A viszonylag alacsony számú étteremkínálat miatt nyilvánvalóan kevesebb a meghirdetett álláslehetőség, de azért még így is van miből válogatni. A cikk írásának pillanatában összesen tíz nyitott pozíció volt éttermi dolgozó és éttermi kisegítő munkakörben.

Elvárások és feladatok

Az éttermi dolgozó és az éttermi kisegítő között annyi a különbség, hogy előbbinek sokrétűbb a feladatköre: az olasz tészták, pizzák és saláták készítésével, rendelések felvételével, kasszagép kezelésével és vendégek kiszolgálásával is foglalkoznia kell – összességében olyan dolgokkal, ami több kommunikációt és bizonyos fokú főzéssel-sütéssel kapcsolatos képességet feltételez. Eközben az éttermi kisegítő elsősorban a háttérben lévő folyamatokban vesz részt, olyan feladatokkal, mint a vendégtér tisztántartása, edények, tálcák mosogatása, alapanyagok előkészítése. Függetlenül a munkavégzés helyétől, az elvárás mindegyik egységben ugyanaz:

mindössze nyolc általános, további végzettségre, nyelvtudásra, mélyebb konyhai tapasztalatra nincs szükség

az viszont mindenképp előny, ha érdekel az olasz konyha világa. Érdekesség, hogy a konyhában sokkal többet tevékenykedő éttermi dolgozónál sem elvárás, hogy ilyen jellegű tapasztalattal rendelkezzen, de a szükséges tudást minden bizonnyal a vállalat belső tréningjein és tanfolyamain sajátíthatja el a jövendőbeli munkavállaló. Ezen kívül a szokásos igények vannak megfogalmazva: csapatmunka fontossága, nyitott személyiség, jó fizikai állóképesség. Fontos információ, hogy az éttermi kisegítő pozícióknál megváltozott munkaképességű személyek jelentkezését is várják a munkáltatók.

Bérezés

A meghirdetett pozíciók között enyhe eltéréseket tapasztaltunk ugyan, de egy biztosan állítható: mind az éttermi dolgozók, mind az éttermi kisegítők bére megegyezik az adott vendéglátóegységen belül. Általánosságban az is elmondható, hogy a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében megegyeznek a fizetések. Ez alól kivétel a már említett budaörsi étterem, ahol feltételezhetően a speciális drive-thru jelleg miatt magasabb a fizetés, mint másutt. Még egy helyen fedeztünk fel bérkülönbséget: a pécsi egységben kicsit alacsonyabb fizetés volt megjelölve, amiből arra következtetünk, hogy a vidéki pozíciók bérei jellemzően elmaradnak a fővárostól (ezen kívül még egy vidéki városban, Debrecenben van jelen az étteremlánc, itt viszont nem találtunk nyitott hirdetést).

A pécsi étteremben kezdőként a bruttó órabér bónuszokkal 1850 forint, míg az átlagos havi bruttó bér (bónuszokkal, műszakpótlékkal) 352 ezer forint. A karrieroldal szerint 3 és 6 hónap után garantált béremelést iktatnak be, így fél évet követően az átlagos bruttó órabér bónuszokkal 2010 forint. Az átlagos havi bruttó bér (bónuszokkal, műszakpótlékkal) pedig 382 ezer forint.

Ezzel szemben a már említett pesti megyei egységekben magasabbról indul a kezdőfizetés; egész pontosan 2290 forint a bruttó órabér bónuszokkal, míg az átlagos havi bruttó bér (bónuszokkal, műszakpótlékkal) 425 ezer forint. Fél évet és két béremelést követően 2390 forint a bruttó kereset, míg az átlagos havi bruttó bér bónuszokkal, műszakpótlékkal) együtt 455 ezer forint.

A budaörsi egységben még ennél is magasabb a kezdő bér, ott már bruttó 2400 forintól indulunk, így az átlagos havi bér bruttó 457 700 forint.

A két béremelést követően a bruttó órabér 2560 forintra emelkedik, míg az átlagos havi bruttó kereset 487 700 forintra. Fontos még hozzátenni, hogy a diák és a nyugdíjas órabérek ettől eltérnek, viszont erről bővebb információt nem találtunk az oldalon, így azt sem tudni, hogy az 25 éven alattiak adómentessége mennyiben befolyásolja a kialkudott bérösszeget.

Egyéb juttatások

A béren felül további juttatásokban is részesülhetnek a munkavállalók – ezekben nem találtunk eltérést sem a két pozíció, sem a különböző egységek között. Jellemzően az extra esti és hétvégi pótlékot tüntetik fel, ezek azonban már benne vannak a fent említett összegekben. Ezen kívül napi egyszeri étkezés, azon felül pedig 50 százalékos kedvezmény az étterem kínálatából, akik pedig nagyon rá vannak csavarodva az olasz kajára még 20 százalékos kedvezménykártyát is kapnak, mely az összes Bellozzo étterembe felhasználható.

Extra juttatások, bónuszok is fel vanna tüntetve az oldalon. A hónap, negyedév, év legjobbjai kiemelt pénzjutalomban részesülhetnek, illetve jubileumi honorárium is van ötévente – igaz az már nem egyértelmű, hogy ez pontosan milyen mértékben vagy milyen módon történik. Végezetül játékos kihívások és ösztönzők is szerepelnek a felsorolásban, ami alapján mi belső csapatépítőkre asszociálunk, de pontosabb képet erről nem kaptunk. Amit még érdemes megemlíteni, hogy az előrelépési lehetőség is adott, ezt különböző vezetőfejlesztéssel és képzésekkel is segíti a vállalat.