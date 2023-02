Durva béremelés az Aldinál: már az egymillió forint feletti fizetés sem csak álom

Újabb béremelést hajtott végre az ALDI International IT Services Kft.: vállalat 2023 elejétől további 10%-kal növelte munkatársai bérét, így egy év alatt pozíciótól függően 26% és 44% között emelkedtek a fizetések a cégnél. Az alapfizetésen felül a cég munkavállalói ezentúl havi bruttó 50 000 forintot kapnak a második használt idegen nyelv után.

Újabb béremelésről döntött az ALDI International IT Services Kft. (AIIS), az ALDI informatikai szolgáltatásokat nyújtó magyarországi leányvállalata. A cég év elejétől egységesen további 10%-kal emelte munkatársai bérét. Az elmúlt 12 hónap során végrehajtott rendes éves, illetve rendkívüli évközi béremeléseknek köszönhetően pozíciótól függően 26% és 44% között nőtt a vállalat munkatársainak fizetése.

Az idegen nyelvet beszélő gyakornokok kezdő fizetése már meghaladja a bruttó 400 000 forintot, míg a jelentős tapasztalattal rendelkező szenior IT technikai szakemberek esetében a 7 számjegyű fizetés az általános. A vállalat a béremelés mellett nyelvpótlékot is bevezet, az első idegen nyelven felül minden további használt idegen nyelv után havi bruttó 50 000 forintot fizet a vállalat a releváns munkakörökben.

A budapesti és pécsi központnak jelenleg közel 600 munkatársa látja el 4000-nél is több európai üzlet, valamint 55 logisztikai központ és irodaház IT-rendszerének gondozását. A vállalat 8 országban, több mint 29 000 felhasználó IT-támogatásáért felelős, illetve üzleti szolgáltatásokat – például ügyfélszolgálat, könyvelés, utazásszervezés – nyújt, továbbá szoftverfejlesztést végez.

Jön a létszámbővítés 2023-ban

A cég dinamikusan fejlődik, munkatársainak létszáma több mint 60%-kal nőtt egy év alatt, vagyis több mint 300 munkahelyet hozott létre a cég Magyarországon, az általa nyújtott szolgáltatások száma pedig egytizedével bővülve 370 fölé emelkedett az elmúlt 12 hónap során. Az ALDI Süd vállalatcsoport újabb feladatokkal bízta meg az AIIS-t, ezért a cég – folytatva eddigi bővülését – 2023-ban további 150 magyarországi munkahely létrehozását tervezi. A munkakörök nagy része otthonról is ellátható feladatokat takar, így az ország bármely részéből lehet pályázni.

Egyrészt az ALDI Süd csoporttól érkező új megbízások ellátására informatikai támogatást végző, illetve ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégákat keresünk. Itt alapvető elvárás az idegen nyelvek magas szintű ismerete, de pályakezdők, friss diplomások vagy pályaváltók jelentkezését egyaránt várjuk. Másrészt tapasztalattal rendelkező, szenior informatikusoknak nyújtunk lehetőséget: üzleti, IT, people management, project management, infrastruktúrát érintő, mérnöki és fejlesztői területen keresünk munkatársakat, illetve szoftverfejlesztőket, továbbá SAP tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is várjuk az áruszállítás, a logisztika és a beszerzés terén. Mindemellett agilis csapatok irányítására SCRUM mastereket is keresünk

– mondta el Szabados Gábor, az ügyvezető igazgató. Mindegyik állás esetében elvárás a magas szintű idegennyelv-tudás, az angol és német mellett az olasz, francia vagy szlovén nyelv ismerete előnyt jelent. Akár bölcsész vagy mérnök szakokon tanuló egyetemi hallgatók is pályázhatnak, számukra a tanulmányok mellett heti 20-30 órás munkavégzésre nyílik lehetőség.