Ilyen fizut ad a Mol, OMV, Orlen: akár fél milliót is hazavihet egy magyar benzinkutas

Képzettséget nem igénylő, töltőállomás kezelő munkákra kerestünk rá különböző Magyarországon működő benzinkutak karrieroldalán és az álláshirdető portálokon. A szűrés alapján kijelenthető, hogy a bőség zavara jellemzi ezt a szegmenst, ráadásul bámiféle tapasztalat nélkül is könnyűszerrel el lehet helyezkedni. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a fizetések terén jelentős különbségek mutatkoznak, így az álláskeresőknek nem árt alaposan körbenézni, ha jó döntést szeretnének hozni.

Folytatjuk a munkatapasztalatot és végzettséget nem, vagy csak minimális szinten igénylő állások feltérképezését. Előző cikkünkben Magyarország egyik legnagyobb kiskereskedelmi láncának raktáros munkáit vettük szemügyre, most pedig egy kicsit más területre látogatunk és a hazai benzinkutak töltőállomás kezelő álláshirdetéseit vizsgáljuk meg alaposabban. A pozíció és az azzal járó elvárások tehát különböznek, de a keresési feltételeink ugyanazok voltak; vagyis az állás betöltéséhez nincs szükség komolyabb végzettségre (általában nyolc általános is elég), se nyelvtudásra, sőt, bizonyos esetekben szakmai tapasztalatra sem.

Lokáció szempontjából sem szűkítettünk, az ország különböző pontjairól válogattunk, hogy össze tudjuk vetni a fővárosban, nagyvárosokban és kisebb településeken felajánlott bért és lehetőségeket. A keresés során állásközvetítő portálokat és közvetlenül a foglalkoztatók karrieroldalát is átböngésztük, ezek alapján pedig csak a júniusban meghirdetett pozíciókat figyelembe véve, több tucat találat közül válogathattunk az ország számos pontján.

Ahhoz képest, hogy a kútkezelők munkaköri leírása állomástól függetlenül meglehetősen hasonló, meglepően nagy eltérések tapasztalhatók a bérezésben, attól függően, hogy az ország mely pontján, melyik munkáltatónál és mennyire forgalmas töltőállomáson és milyen műszakban vállal az ember munkát. Az általunk talált álláshirdetésekben

a nettó bérek a 200 ezer forinttól egészen 500 ezer forintig terjednek és ebbe az összegbe még nem számoltuk bele a béren felüli juttatásokat.

Milyen a választék?

Alapvetően elmondható, hogy a legmagasabb fizetések a nagyobb kutaknál, például jellemzőek (igaz bőven akadnak kivételek) és a nyitott pozíciók jelentős része is az ismertebb nevekhez köthető. Az éppen aktuális álláshirdetések közül a fizetés alsó szintje nettó 200 ezer forint volt – ezt az északkelet-magyarországi Nyírmihálydin találtuk, ahol az előző év végén a magyar piacra belépő lengyel Orlen-csoport üzemeltet töltőállomást. A jelenleg 79 magyarországi kúttal rendelkező cég teljes munkaidőbe, azonnali kezdéssel keres alkalmazottat, elvárások szintjén pedig az erkölcsi bizonyítványt és a szakmunkásképzőt jelölték meg. Kereskedelmi vagy töltőállomás kezelői végzettség előny ugyan, de nem szükséges a munkavállaláshoz, mivel a vállalat belső szervezésű tanfolyamokon díjmentesen betanítja a munkavállalókat.

Az üzemanyag eladáson túl a jövőbeli munkavállaló felelősségei közé tartozik a pénztár kezelés, árufeltöltés, a munkakörnyezet rendbentartása és az ügyfélbarát kiszolgálás. A megjelölt fizetésen felül pótlékok és bónusz is járt, továbbá a bejárási költséget is támogatják, igaz arról már nincs információnk, hogy pontosan mekkora részben. Ugyanez a cég egy jóval nagyobb településen, Veszprémben 225 ezer forintos nettó bérért keres töltőállomás kezelőt, Apagyon pedig 250 ezer forintért hasonló feltételekkel, kiegészítve a leírást a havi és negyedéves bónusz ígéretével.

Egyel magasabb fizetési kategóriába lépve, de még a 200 ezres sávban mozogva találtuk az OMV egyik budapesti (hungária körúti) töltőállomását, ahol 205 és 290 ezer között mozog a havi nettó bérezés. Elvárás terén itt az általános iskolát tüntették fel és hangsúlyozták, hogy pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várják, így ez a pozíció valóban mindenki számára nyitva áll. Hasonló bérkategóriában (nettó 240-300 ezer forint) hirdet a cég Pakson egy állást, hozzáadva, hogy a munkába járást költségtérítéssel segítik, illetve díjmentes oktatást és munkaruhát nyújtanak – tegyük hozzá ez a legtöbb benzinkút esetében alapvetésnek számít, így ezt nem is érdemes többet hangsúlyozni.

Mi a leggyakoribb bérezés?

A 300 ezres határ fölé kacsingatva még mindig bőven van lehetőség. A már említett Orlen 300 ezer forintos bérért keres alkalmazottak egy Tárnoki töltőállomásra a korábban felvázolt feltételekhez hasonlóan. A hirdetésben látható leírás szerint ez már ágazati átlag feletti jövedelmezésnek számít, de hozzátennénk, hogy mi éppen ezt a bérsávot találtuk a legjellemzőbbnek a különböző munkáltatók között. Egyébként a tárnoki állomás autópálya mellett található, ezért itt saját gépkocsira is szükség van a munkavállaláshoz – ehhez üzemanyag kedvezmény is jár. Szintén ez a cég több budapesti lokáción ugyanezért a fizetésért keresett munkavállalót.

Ahogy említettük a legnagyobb kutak nem minden esetben garantálják a nagyobb fizetést is, erre jó példa a Mol, aminek még a fővárosban, sőt a belvárosban is van olyan állomása, ahol mindössze 300 ezer forintos bruttó bért adnak.

Minden bizonnyal az állomás mérete, a forgalom és a nyitvatartási idő is sokat nyomnak a latba, mivel ugyanez a cég Szombathelyen már 270-380 ezer közti nettó bért kínál – igaz itt már középiskolai végzettséget jelöltek meg a jelentkezés feltételének. Ennél az állomásnál FreshCorner is található, így az ezzel járó nagyobb forgalom is magyarázhatja a magasabb fizetést. A munkavégzés rugalmas, rész és teljes munkaidőben is történhet, illetve itt már 12órás műszakot is vállalhat az ember. A fizetés mellett Mol GIFT kártya, személyzeti kedvezmények és egyéb juttatások is járnak.

300 felett is van élet

Az OMV-nél több hasonló bérkategóriát is találtunk, Körmenden 300-370 ezer forint nettóért lehet elhelyezkedni, de a klasszikus üzemanyag eladás, pénztárgép kezelés, árufeltöltés mellett itt még a szendvicsek és péksütemények készítése is ott volt a feladatleírásban. Ezért cserébe a fix havi fizetésen túl borravaló, jutalom, műszakpótlék, ünnepnapi pótlék is jár. A munkaidő itt is két műszakban történik: 12 órás nappalos és éjszakás műszakok vállalása lehetséges.

A nettó 350-450 ezres tartományban már jócskán megcsappant a lehetőségek tárháza, de Budapesten és Dunaújvárosban még volt erre példa, sőt az OMV-nél egy egészen kiugró ajánlatot is találtunk. Az üllői pesti úton lévő töltőállomás pontosan ugyanolyan elvárásokat fogalmaz meg, mint a többi benzinkút, végzettség terén mindössze egy általános iskolát jelöl meg és feladatok terén sem támaszt magasabb elvárásokat. Az persze, hogy mekkora bérezést tudunk kialkudni nagyban függhet a korábbi munkatapasztalattól, de a keresésünk legvonzóbb találata egyértelműen ehhez a kúthoz köthető.