Megáll az ész! Ennyit keres egy raktáros a Lidl-ben: azonnali kezdés, végzettség sem kell

Képzettséget nem igénylő, raktári munkákra kerestünk rá az egyik hazai kiskereskedelmi lánc karrieroldalán. A szűrés alapján elmondhatjuk: az álláskeresőknek számos lehetőség áll rendelkezésére, a magyar átlagbért jelentő fizetés mellett ráadásul számos extra juttatásban is részesülnek.

Magyarországon 2022-ben 499 980 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó éves átlagkeresete. Ami azonban igazán érdekes számunkra, hogy ezt a fizetést bármiféle végzettség vagy nyelvtudás nélkül is haza lehet vinni. A Pénzcentrumnál rendszeresen számolunk be ilyen széles körben elérhető munkalehetőségekről a határokon belül és azokon túl egyaránt.

Ezúttal a Lidl, végzettséget nem igénylő állásajánlatai, azon belül is a raktárakban, hűtőházakban végezhető munkák közül válogattunk. Ezen a szegmensen belül sem karcsú a felhozatal; csak ennél az egy kiskereskedelmi láncnál, a cikk írásának pillanatában 14 olyan pozíciót találtunk, melyek megfeleltek a felállított kritériumoknak. A Lidl karrieroldala rendszeresen frissül újabb és újabb állásajánlatokkal, így minden bizonnyal ez a merítés is csak egy rövid ideig lesz releváns, viszont jó hír, hogy jellemzően elég gyorsan "újratermelődnek" a pozíciók, így érdemes rendszeresen megnézni a kínálatot. Vegyük hát sorra, hogy milyen opciók közül válogathatnak az álláskeresők.

Targoncavezetők

Targoncavezetőből három nyitott pozíciót találtunk az üzletlánc karrieroldalán, kettőt Ecseren, egyet pedig Székesfehérváron – részmunkaidőben és főállásban egyaránt. Fontos információ, hogy részmunkaidős pozíciók esetén a bruttó jövedelem időarányosan alakul és magában foglalja az alapbért, pótlékokat, arra való jogosultság esetén a Lidl kártyára kapott összeget. A munka betöltéséhez szükséges feltételek, elvárások lényegében megegyeznek. Mindenhol egy logisztikai központban kell munkát végezni, teljes munkaidőben (napi 8 órában).

Végzettségre nincs szükség, de a targoncavezetői jogosítvány természetesen alapvető fontosságú.

Ezen kívül a szokásos elvárások jellemzik a munkákat: pontosság, teljesítményorientált munkavégzés és megbízhatóság. A különbségek csak a bérezéshez érve tűnnek fel. A székesfehérvári pozíciónál az elérhető belépő bruttó jövedelem: 445 ezer forint körül alakul, míg a 3 év után elérhető bruttó jövedelem jelenleg 546 ezer forint. Ezzel szemben az ecseri logisztikai központban egy targoncavezető belépő bruttó jövedelme már lényegesen magasabb, 566 ezer forint, 3 évet követően pedig már bruttó 698 ezer forintot is kereshet a munkavállaló. Szintén Ecseren, de már extrémebb környezetben, mélyhűtőházi (-24 fokban) targoncavezetőként néhány ezer forinttal többért, bruttó 569 ezer forintért lehet elhelyezkedni. Három év után pedig az elérhető bruttó jövedelem 701 forintra növekszik.

Emellett nagy értékű egészségprogramot is biztosít a cég és plusz egy nap szabadságot szűrővizsgálatokon való részvétel céljából. A közösségi közlekedéssel való munkába járást is finanszírozzák, méghozzá 100 százalékos térítéssel, míg autóval történő munkába járás esetén a költségtérítés 40 Ft/km.

Az elvégzendő feladatok típusát tekintve már nincs lényeges különbség. Targoncavezetőként a beérkező raklapok betárolása és a tárhelyek áruval való feltöltése a legjellemzőbb munka, mindezt száraz (18-20 fokos), hűtött (0-4 fokos) és mélyhűtött (24 fokos) területeken. Ezen kívül az áruösszekészítő kollégák munkájának támogatása, a raktári tisztaság és rend fenntartása szerepel a munkahelyi leírásban. A munkavégzés minden esetben egy tolóoszlopos Jungheinrich targoncával történik.

Hűtőházi dolgozók, áruösszekészítők

A targoncavezetői állások mellett egyéb raktári munkákat is találtunk a szűrés során. Hűtőházi raktári/áruösszekészítő pozíciót Székesfehérváron és Hejőkürtön is találtunk, hasonló feltételekkel. Egyik állás betöltéséhez sincs szükség targoncás jogosítványra, de a felvételnél előnyt jelent, ha mégis rendelkezünk ilyennel. A munkakörnyezet miatt magától értetődő, hogy kifejezetten fontos a fizikai terhelhetőség, a teljesítményorientált munkavégzés és a hétvégi műszak vállalása. A feladatleírásban a bolti rendelések összekészítése és a mélyhűtött területen törrénő komissiózás szerepel, de az egyéb raktári munkafolyamatokban (fóliázás, feliratozás, leltározás stb.) való részvétel is elvárás.

Fizetés tekintetében az elérhető belépő bruttó jövedelem 435 ezer forint, míg a 3 év után elérhető bruttó jövedelem jelenleg 516 forint. Továbbá az első három évben garantált évenkénti béremelésre lehet számítani és választhatunk teljes- és részmunkaidős pozíciók közül is. További jutattások terén atragoncavezetőkhöz hasonló feltételekre számíthatunk.

Raktári dolgozó, áruösszekészítő

A legtöbb pozíciót (összesen négyet) ebben a munkakörben találtuk. Feladatok, elvárások tekintetében lényegében nagyon hasonló pozícióról beszélünk, viszont a munkakörnyzet itt többnyire száraz területeken történik. Itt is a munka fontos részét képezi a hangvezerelt komissiozó rendszer használata (Lydia vagy Pick by Voice), a különböző raktári folyamatokban való részvétel és itt is előny, de nem elvárás a targoncavezetői jogosítvány.

Székesfehérváron és Hejőkürtön az elérhető belépő bruttó jövedelem itt is 435 ezer forint, 3 évet követően ez az összeg bruttó 516 ezer forintra emelkedik. Szigetszentmiklóson a belépő bruttó bér 531 ezer forinttól indul, 3 év után pedig már 641 ezer forintra növekszik. Itt ráadásul céges buszjáratok is segítik a munkavállallókat (2 útvonal: Népliget - Logisztikai Központ; Ráckeve - Szigetszentmárton - Szigetcsép – Szigetszentmiklós - Tököl - Szigethalom - Logisztikai Központ), Emellett a 100 százalékos tömegközlekedés-térítés szintén a csomag részét képezi.

Ecseren a szigetszentmiklósihoz hasonló feltételekkel, ugyanazért a fizetésért lehet munkába állni, miközben a céges buszjárat szintén elérhető (Kőbánya-Kispest; Pestszentlőrinc; Vecsés; Örs vezér tere; Rákoskeresztúr; Ecser; Albertirsa; Monor; Üllő; Nagykáta; Sülysáp; Gyömrő; Maglód érintésével) a dolgozók számára.