Vadásszák ezeket a pályakezdőket a magyar cégek: iszonyú hiány van, kilőttek a bérek is

A küszöbön lévő csúcsszezon miatt ekkortájt trendszerűen legnépszerűbb Vendéglátás, idegenforgalom álláskategóriában az egyik hazai állásportál adatai alapján az látható, hogy idén nemcsak az átlagos bruttó bér, hanem a pályakezdőknek szóló hirdetések száma is megnőtt. Az adatokat iparági szakértőként Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke kommentálta.

A Jófogáson pillanatnyilag több mint 1000 nyitott pozíciót kínáló Vendéglátás, idegenforgalom álláskategória a hirdetésmegtekintések számában 27%-kal teljesít jobban 2022 hasonló időszakához képest, vagyis a nyári csúcsszezont megelőzően a munkáltatók is jóval több jelentkezőből válogathatnak. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke kiemelte: „Mi is úgy látjuk, hogy a 2021 és 2022-es szezonokhoz képest jelentősen csökkent a munkaerőhiány a szektorban. Minderre az építőipar lassulása is hatással van, hiszen az onnan kieső, jellemzően napi munkaviszonyban foglalkoztatott segédmunkásokat az alacsonyabb képzettséget igénylő, kisegítői vendéglátóipari munkakörökben láthatjuk viszont. A munkaerőkínálat erősödése mellett a szektorra még azok a nagyszabású, a hazai turizmus, sport, kultúra, és önmagában Magyarország presztízsét növelő rendezvények is remek hatást gyakorolnak, amelyek idén is egymást fogják érni a nyári időszakban.”

Szabó Zita, az üzemeltető cég értékesítési vezetője a portál adatai kapcsán hozzátette: „Ebben a kategóriában a legtöbb álláshirdetést Budapesten és Pest vármegyén kívül Veszprém és Somogy vármegyékben adták fel, országos szinten pedig leginkább a szakács, a konyhai munkás és a pultos munkakörök futnak. Ami az elvárt tapasztalatot illeti: tavalyhoz mérten több mint másfélszeresére nőtt a pályakezdőknek kínált pozíciók száma, és idén is az 1-2 éves tapasztalatot igénylő állásokból van a legtöbb. A bruttó átlagbér eközben az adatbázisunk alapján megközelítőleg 250 ezer forintra nőtt, ami 31%-kal magasabb, mint 2022 hasonló időszakában.”

A legnépszerűbb munkakörök között a Jófogás adatai szerint a felszolgálót, az éttermi dolgozót, a takarítót, a recepcióst és az ételfutárt/kihordót találhatjuk. A legkevesebben a portál adatai szerint jelenleg utazásszervezőt és kereskedelmi munkatársat keresnek. A Vendéglátás, idegenforgalom álláskategóriában a tavalyi trendeknek – és a szezonalitásnak – megfelelően júniusban további jelentős ugrások várhatók.