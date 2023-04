Súlyos dolog derült ki a magyar bérekről: hiába az emelések, ismét Európa szégyenpadjára kerültünk

Az Európai Unión belül tavaly Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban, 16,4 százalékkal egy átlagos dolgozó bére. Bár az Eurostat friss jelenetésében olvasottak bíztatóan hangzanak, az inflációs nyomás mellett a bérek vásárlóereje nyilván így is sokat zuhant. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint ráadásul a magyarországi átlagbér számszerűen továbbra is a második legalacsonyabb a tagállamok közül.

Az Eurostat álta készített munkaadói bérköltség-indexhez csütörtök délután kiadott kiegészítő adatokból kiderült, hogy 2022-ben az átlagos munkáltatói bérköltség az EU-n belül 22,9 euró, az eurózónában mért pedig 25,5 euró volt. Ez az előbbi esetében 4,4, az utóbbiéban 4 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

Az eurózónán az óránkénti bér és fizetési költség a legkisebb mértékben Olaszországban, Máltán és Finnországban nőtt (mindegyik országban 2,3 százalékos mértékben). A legnagyobb növekedést pedig az eurót használó országok közül Litvániában (13,4 százalék), Észtországban (8,8 százalék) és Horvátországban jelentették - emelte ki a jelentés.

Hazai szempontból azonban sokkal érdekesebb a teljes Uniót nézni. Nemzeti valutában nézve ugyanis ugyanis az összes tagállam közül Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a munkáltatók átlagos óránkénti bér- és fizetési költsége.

A 16,4 százalékos magyarországi emelkedés egészen kiemelkedő, megközelíteni is csak Bulgária tudta 15,5 százalékkal. A harmadik legnagyobb mértékű, 12,3 százalékos költségnövekedést egyébként Romániában, a negyedik legnagyobbat pedig Lengyelországban (11,7 százalék) mérték. Jól látszik tehát, hogy a mi régióban érezték a leginkább a munkáltatók szükségét a nagyobb mértékű bérkorrekcióknak.

Érdekes megfigyelni, hogy mindeközben Dániában például csupán 2,2, Svédországban pedig csak 3 százalékkal emelkedett az átlagos bérköltség. Ezek mellett az eurózónába tartozó Finnország is előkelő helyet foglal el a legalacsonyabb átlagos bérköltség-emelést jelentő országok toplistáján, amiből joggal következtethetünk arra, hogy a leginkább jóléti társadalmaknak számító tagállamok körében érezték a munkáltatók a legkevésbé égetőnek a drágulások miatti rendkívüli béremeléseket.

Átlagbérben továbbra is a sereghajtók között

Természetesen a kutatással kapcsolatos publikációban szám szerint is szerepelnek az átlagos munkáltatói költségek is. Ezeket a bér- és fizetési költségekre csupaszítva pedig azt is látjuk, mely országokban mennyibe kerül a cégeknek egy átlagos foglalkoztatott fizetése.

Órabérre bontva Luxemburg végzett az első helyen, ahol 44,4 eurójába kerül a munkáltatónak egy átlagos ledolgozott óra bérköltsége. A miniállamot szorosan követi Dánia, ahol óránként 41 euróba kerül egy átlagos dolgozó foglalkoztatása. Így talán az is érthetőbb, miért nőtt az átlagos bérköltség csupán 2,2 százalékkal. A harmadik legmagasabb bérköltség egyébként Belgiumban volt, 33,4 euróval, sokat mondó tehát az is, hogy Luxemburg és Dánia milyen mértékben elszakadt az EU-s átlagtól.

Utóbbi ugye 22,9 euró volt, amitől nem csak a legmagasabb, de a legalacsonyabb bérköltségekkel rendelkező országok is igazán messze vannak. A sereghajtó Bulgáriában ez 7,1 eurós óránkénti bérköltséget jelentett, míg Romániában 9 eurósat.

Magyarország pedig hibahatáron belül előzi csupán balkáni szomszédainkat, hazánkban is csupán 9,1 euróba került ugyanis egy átlagos dolgozó óránkénti foglalkoztatása.

Ez egyébként a régiónkban is kiemelkedően alacsony összeg. Szlovákiában 11,4 euróra jön ki az órabér, míg Csehországban 12,5 euró a munkáltatók által erre költött óránkénti költség. Szlovéniában pedig ennél is drágább, 19,8 a cégeknek egyetlen óra munka bérköltsége, nem is beszélve Ausztriáról, ahol ez az összeg már 28,6 euróra rúg. Ha egyetlen országgal továbbmegyünk tehát akár két-háromszeres költsége is lehet egy dolgozó foglalkoztatásának. Nem csoda tehát, hogy nemzetközi cégek gyárak sorát húzzák fel hazánkban.