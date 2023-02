Lehangoló adatok a magyar minimálbérről: már Románia is előttünk a listán

A második legrosszabb lett az EU-ban a magyar minimálbér, már csak a bolgárokat előzzük ebben a mutatóban.

Felzárkózás helyett a leszakadás lett jellemző a magyar minimálbérre, ha összehasonlítjuk az EU-s országokban találhatóéval - ezt írja az Mfor az Eurostat friss adataira hivatkozva. Idén év elején a magyar minimálbér átszámítva 578,74 euró volt, ami a kötelezően fizetendő legkisebb bérrel rendelkező tagállamok sorában a második legalacsonyabb, csak Bulgária van mögöttünk a sorban.

A lista végén kullogni már csak azért is rendkívül kínos, mert egy évvel ezelőtt ugyanebben az összevetésben három ország: Lettország, Románia és Bulgária is mögöttünk volt. Tavaly azonban a forint komoly mélypontokat élt meg a közös európai fizetőeszközzel szemben, és bár több ország saját valutája is megsínylette a dolgot, egyiké sem annyira, mint a magyar forint.