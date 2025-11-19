Szárnyalt ma a magyar tőzsde: az OTP volt a nap nyertese - ennek sokan fognak örülni

A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán, közölte az MTI.
A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: enyhe fordulat volt a nemzetközi hangulatban, a vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett hír. Az európai piacokhoz képest felülteljesítő volt a magyar tőzsde. Az orosz-ukrán háború lezárásáról felröppent újabb hírek miatt kialakult pozitív európai hangulatnak köszönhető az OTP és a Mol emelkedése, mert sajtóértesülések szerint Oroszország és az Egyesült Államok megbeszélést folytat az ukrajnai rendezés "új" tervéről - tette hozzá.
- A Mol 68 forinttal, 2,26 százalékkal, 3078 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,26 százalékkal, 32 200 forintra nőtt, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,12 százalékkal, 1720 forintra emelkedett, forgalma 713,1 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,15 százalékkal, 9700 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 340,51 ponton zárt szerdán, ez 2,23 pontos, 0,02 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.