Üzletember kézzel egymásra pénzérmék virtuális százalékos ikonok pénzügyi banki kamatláb, jelzálog és ingatlanbefektetés osztalék értéke üzleti növekedés koncepció.
Gazdaság

Szárnyalt ma a magyar tőzsde: az OTP volt a nap nyertese - ennek sokan fognak örülni

Pénzcentrum
2025. november 19. 18:09

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán, közölte az MTI.

A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: enyhe fordulat volt a nemzetközi hangulatban, a vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett hír. Az európai piacokhoz képest felülteljesítő volt a magyar tőzsde. Az orosz-ukrán háború lezárásáról felröppent újabb hírek miatt kialakult pozitív európai hangulatnak köszönhető az OTP és a Mol emelkedése, mert sajtóértesülések szerint Oroszország és az Egyesült Államok megbeszélést folytat az ukrajnai rendezés "új" tervéről - tette hozzá.

  • A Mol 68 forinttal, 2,26 százalékkal, 3078 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,26 százalékkal, 32 200 forintra nőtt, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,12 százalékkal, 1720 forintra emelkedett, forgalma 713,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,15 százalékkal, 9700 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 340,51 ponton zárt szerdán, ez 2,23 pontos, 0,02 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
