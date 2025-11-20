Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta – derül ki a Profession.hu elemzéséből.
Kiderült, már nem jár Novák Katalinnak a havi 5,7 milliós juttatása: ezért nem kapja meg "nyugdíját" a volt államfő
Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat". Kétfős titkársága viszont megmaradt és az állami autóhasználatról sem mondott le - a törvény szerint ezt megteheti. Kiderült az is, hogy a Novák előtti két államfő, Áder János és Schmitt Pál nem vállalt tb-fizetési kötelezettséggel járó állást, azaz ők továbbra is kapják a havi juttatást.
Piaci állása lett Novák Katalinnak, így a volt államfőnek már nem folyósítják a havi 5,7 milliós tiszteletdíjat - erősítette meg az Országgyűlés Hivatala a Szabad Európának. A vonatkozó törvény szerint ha egy korábbi köztársasági elnök olyan munkát vállal, amellyel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége is keletkezik, automatikusan megszűnik a havi állami jövedelme.
Ugyanakkor ez csak az elnöki "nyugdíjra" vonatkozik, a többi juttatás mindaddig megmarad, ameddig a volt köztársasági elnök maga le nem mond róluk - Novák ezt nem tette meg. Korábban 3+1 fős titkárságra tartott igényt, de a lap szerint immár csak két ember dolgozik nála, és az állami autóhasználata is megmaradt, amelyre élete végéig jogosult.
Kiderült, a Novák előtti két államfő, Áder János és a plágiumügye miatt szintén lemondott Schmitt Pál nem folytatott, illetve folytat tb-fizetési kötelezettséggel járó munkát, azaz neki továbbra is jár az államfői juttatás.
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Egyre több magyar állás kerül veszélybe az automatizáció miatt. Megmutatjuk, mely munkakörök tűnhetnek el 2034-ig – és hol maradhat esély a dolgozóknak.
A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben.
Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó gyakorlatilag annyit keres, mint egy budapesti dolgozó.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdés.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
