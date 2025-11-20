2025. november 20. csütörtök Jolán
Budapest, Magyarország - 2023. 05.20: A Sándor-palota (Sándor-palota) Magyarország köztársasági elnökének hivatalos rezidenciája és a Köztársasági Elnöki Hivatal székhelye.
Kiderült, már nem jár Novák Katalinnak a havi 5,7 milliós juttatása: ezért nem kapja meg "nyugdíját" a volt államfő

Pénzcentrum
2025. november 20. 08:44

Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat". Kétfős titkársága viszont megmaradt és az állami autóhasználatról sem mondott le - a törvény szerint ezt megteheti. Kiderült az is, hogy a Novák előtti két államfő, Áder János és Schmitt Pál nem vállalt tb-fizetési kötelezettséggel járó állást, azaz ők továbbra is kapják a havi juttatást.

Piaci állása lett Novák Katalinnak, így a volt államfőnek már nem folyósítják a havi 5,7 milliós tiszteletdíjat - erősítette meg az Országgyűlés Hivatala a Szabad Európának. A vonatkozó törvény szerint ha egy korábbi köztársasági elnök olyan munkát vállal, amellyel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége is keletkezik, automatikusan megszűnik a havi állami jövedelme.

Ugyanakkor ez csak az elnöki "nyugdíjra" vonatkozik, a többi juttatás mindaddig megmarad, ameddig a volt köztársasági elnök maga le nem mond róluk - Novák ezt nem tette meg. Korábban 3+1 fős titkárságra tartott igényt, de a lap szerint immár csak két ember dolgozik nála, és az állami autóhasználata is megmaradt, amelyre élete végéig jogosult.

Kiderült, a Novák előtti két államfő, Áder János és a plágiumügye miatt szintén lemondott Schmitt Pál nem folytatott, illetve folytat tb-fizetési kötelezettséggel járó munkát, azaz neki továbbra is jár az államfői juttatás.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #nyugdij #juttatás #lemondás #politika #novák katalin #társadalombiztosítás #Áder János #köztársasági elnök

