Kiderült az igazság: ennyit keres átlagosan egy diákmunkás Magyarországon

Sok diák megy el dolgozni a nyáron, hogy szakmai gyakorlatát töltse, tapasztalatot szerezzen, vagy csak azért, hogy ki tudja egészíteni az ösztöndíját, vagy a zsebpénzét. Viszont az egyáltalán nem mindegy, hogy ki, milyen órabérrel tud elhelyezkedni. Mutatjuk, hogy mik azok a diákmunkák, ahol a legtöbb pénzt lehet keresni a nyár folyamán.

Hamarosan vége a tanévnek és az egyetemi vizsgaidőszakból sincsen már sok hátra. Ilyenkor rengeteg fiatal vállal nyári munkát, a legtöbbször diákmunka formájában. A sok lehetőség között nem mindig egyszerű kiigazodni, mégis van néhány olyan pont, amelyek ismerete segíthet tájékozódni, döntést hozni.

Hol lehet a legtöbb pénzt keresni?

Talán nem meglepő, hogy a legmagasabb keresetek az informatikai ágazatban vannak. Általában a képzettséggel rendelkező – másod- vagy harmadéves egyetemisták – diákok tudnak IT cégeknél munkát vállalni, gyakornoki pozíciót betölteni. Itt az órabérek akár a négyezer forintot is elérhetik. A másik terület, ami anyagi szempontból igen kedvező lehet az a nyelvtudás. Az idegen nyelvek ismerete – akár egyéb képzettség nélkül is – nagy előnyt jelent, a legjobban az tud keresni, aki valamilyen különleges nyelvet beszél.

Mi a helyzet a fizikai munkával?

Az utóbbi években rendkívül felértékelődött a fizikai munka, így ez vált a diákszövetkezetekben az egyik legjobban fizetett munkakörré. A fiatalokat egyre nehezebb „rávenni” a kétkezi munkára, így egyes pozíciókért akár kétezer forintot is fizetnek óránként. Általánosságban elmondható, hogy a többség az irodai környezetet preferálja, még akkor is, ha az közel nem fizet olyan jól. Ennek köszönhetően viszont a fizikai munkáért egyre nagyobb összegeket kínálnak.

A gyorséttermi munkák előnyei

A gyorséttermi munkavállalás azok számára kedvező opció, akiknek olyan időbeosztásuk vagy órarendjük van, amely nem enged nagy mozgásteret. Az összes munkalehetőség közül a legrugalmasabb foglalkoztatást biztosítja, így nem csak nyáron, hanem év közben is lehet rendszeresen dolgozni. Emellett a fővárosban igen sűrű a gyorséttermi hálózat, így valószínűleg a bejárás sem okoz sok kényelmetlenséget. Bár sokan viszolyognak ettől a területtől, mégis vannak olyan készségek – kommunikáció, csapatmunka, alkalmazkodóképesség – amelyeket nagyban fejleszthet egy ilyen munkahely.

Lehetőségek tárháza

A munkaerőhiány miatt, aki 2022 nyarán dolgozni szeretne, az valószínűleg fog munkát találni. A pénzen kívül azonban más haszna is van egy állásnak. Rengeteg tapasztalatot, hasznos tudást, kapcsolatot, készséget lehet szerezni.

Fontos kiemelni, hogy azoknak a fiataloknak, akik még nem kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat vagy még nem helyezkedtek el főállásban egy munkahelyen érdemes kipróbálni magukat a munka világában. Ebben az életszakaszban, átlagosan 17 és 22 év között még nincsenek meg azok a tényezők – saját lakás, család, hitel – ami miatt el kell köteleződni egy szakterület vagy munkahely mellett. Ilyenkor nincs veszteni való, több munkakört is ki lehet próbálni. Csupán nyitottságra és némi szorgalomra van szükség – mondja Virág Viktor, a MADS - Márton Áron Iskolaszövetkezet igazgatósági tagja.