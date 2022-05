Érik a baj a kórházakban? Milliós fizetéssel csábítják külföldre a magyar ápolókat

A magyar fizetések többszöröséért lehet elhelyezkedni külföldön ápolóként. Egy munkaközvetítő cég képviselője szerint bár ehhez nyelvtudás kell, de a kinti körülmények is sokkal jobbak: míg egy ápolóra itthon 30-40, Németországban 3-5 beteg jut.

Külföldön a magyar fizetések többszöröséért lehet elhelyezkedni egészségügyi szakdolgozóként, de ehhez nyelvtudás kell. A Házipatika.com-nak Gruber Rita, egy dubaji és bécsi központtal működő munkaerő-közvetítő cég képviselője azt mondta, az a diplomás ápoló és/vagy szakápoló esélyes a jó állásra, aki jól beszéli az adott ország nyelvét, és elhivatott.

Egy fiatal nő, Andrea saját példája alapján azt mondta: Nagy-Britanniában a végzettségnél fontosabb a munkabírás. Ő tíz éve bölcsészként kezdett az ápolási munkába (carer), ma pedig már intézményvezető egy civil szervezet idősgondozó hálózatánál. Azt Gruber Rita is megerősítette, a brit egészségügyben mindig lesz munka, mert hatalmas az emberhiány. A szakember konkrét számokat is mondott, mennyit lehet keresni ápolóként külföldön:

Egy müncheni kórház frissen végzett szakápolója bruttó 3300 eurós, azaz 1,3 millió forintos kezdő fizetést kap

- mondta. Magyarországon bruttó 408 ezer forintos kezdő fizetésre számíthat úgy, hogy már jelentős béremelések is voltak az elmúlt években. Ráadásul külföldön vonzóbbak a munkakörülmények is, míg egy ápolóra itthon 30-40, Németországban 3-5 beteg jut, és ehhez segítőik, asszisztenseik is vannak.

Bakó Pál, a Szegedi Egyetem Ápolási Tanszékének mb. tanszékvezető-helyettese arra számít, hogy a jövőben többen felvételiznek diplomás ápolónak, mert a végzettek az elmúlt években Németországba, Ausztriába, Svájcba, kisebb számban Skandináviába mentek dolgozni. Ugyanakkor a szakember nem számít tömeges felmondásra május végén, mert voltak béremelések, noha szerinte is szükség lenne továbbiakra, főleg az idősgondozás, az alapellátás és a hiányszakmák területén.