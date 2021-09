Nagy hibát követnek el ezek a cégek: a semmiért fizetik a dolgozóikat?

Rendszeres, kiszámítható jövedelem, valós szakmai tapasztalatszerzés és a karrier elindításának lehetősége az egyik oldalon, hosszabb távon is foglalkoztatható, energikus munkaerő becsábítása a másik oldalon – a diákként végzett gyakornoki munka mindkét fél számára előnyös. Egy hazai iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint a klasszikus diákmunka mellett egyre több fiatal és munkáltató érdeklődik a diákok hosszabb távú, gyakornoki foglalkoztatása iránt.

Magyarországon is egyre több diák vállal időszakosan munkát rövid távú céljai megvalósítása érdekében, sokszor a számos lehetőséget kínáló iskolaszövetkezeteken keresztül. A hagyományos diákmunka jellemzően rugalmas, rövid távra vagy egy-egy feladat, projekt elvégzésére szól, és többnyire nem igényel különleges képességeket. Sem a diák, sem a cég számára nem jelent hosszú távú elköteleződést: előbbi több vállalatnál és területen kipróbálhatja magát, a fizikai munkaköröktől az irodai munkavégzésig, akár már 15 éves kortól, a vállalat pedig könnyen jut kisegítő munkaerőhöz, amikor éppen szüksége van rá. Egyre elterjedtebb azonban, hogy a munkáltatók gyakornoki munkakörökbe keresnek diákokat.

"A pandémia során egyértelműen megmutatkozott, hogy a gyakornoki munka sokkal válságállóbb, mint a hagyományos diákmunka. A fiatalok jóval többet tudtak dolgozni, mert az online oktatással időt nyertek, a korlátozásokkal szabadidős lehetőségeik szűkültek be, és a home office számukra is nyitva állt. Míg normál időszakban 20-25 órát tudnak a diákok iskola mellett dolgozni, a Covid járvány alatt ez a szám 30-35-re is felment, vagyis szinte teljes munkaidős kollégaként segítették munkaadójuk tevékenységét” – érzékelteti a különbséget Papp Nóra, a Work Force HR szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet üzletágvezetője.

Az elmúlt években a gyakornoki munkakörök is átalakultak. Míg korábban sok helyen a szakmai gyakorlatra érkező diákoknak a postázáson vagy a fénymásoláson kívül más munkát nem nagyon adtak, manapság már komoly szakmai feladatok ellátását is rájuk bízzák.

Egyre több vállalat indít utánpótlási vagy tehetséggondozás programokat, amelyeknek szerves részét képezi a gyakornokok foglalkoztatása is. Ennek megfelelően a legjobb munkáltatók már kidolgozott onboardinggal és mentori rendszerrel várják őket. A hiányszakmákban, mint például az informatika, a gyakornokok foglalkoztatása a képzett munkaerő bevonzásának bevett módja lett: a cégek igyekeznek már az iskolapadból magukhoz csábítani a jó jelölteket, akiket különböző ösztönzőkkel próbálnak maguknál is tartani.

A diákok számára rendkívül sok előnnyel jár a gyakornokként végzett munka. Rendszeres, kiszámítható jövedelemhez jutnak, ami pozíciótól és tapasztalattól függően havi bruttó 250-300 ezer forint is lehet, vagyis négyszer-ötször annyi, mint amennyit az általános diákmunkával meg lehet keresni. Ez már elegendő ahhoz, hogy hozzájáruljanak saját életük menedzseléséhez és bizonyos fokú anyagi függetlenséghez jussanak, ráadásul nem egy esetben a cégek belső ösztönző rendszerébe is bekerülnek. A gyakornokok teljes értékű csapattagnak számítanak, részt vehetnek szakmai továbbképzéseken, csapatépítő tréningeken, miközben munkáltatójuk alkalmazkodik az iskolai tanulmányaikhoz, ezzel biztosítva számukra a rugalmas munkavégzést. Munkájuk során fejleszthetik soft skilljeiket, mint az érvelési képesség, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a problémamegoldás, a csapatban való munkavégzés vagy éppen a határidők betartásának képessége. Korántsem utolsósorban pedig értékes szakmai tapasztalatokra tehetnek szert, kapcsolati tőkét építhetnek ki, amivel nagymértékben elősegíthetik későbbi karrierjük menedzselését

– ecseteli az előnyöket Papp Nóra. A hagyományosabbnak mondható bank és pénzügy, jog, gazdaság, informatika, logisztika, vendéglátás-turizmus vagy marketing-PR mellett, újabban már beszerzési, hitelezési és értékesítési, back office vagy munkaügyi feladatkörökbe is keresnek gyakornokokat a vállalatok. Az iskolaszövetkezetek, partneri kapcsolataik jóvoltából, szélesebb kínálattal rendelkeznek a pozíciók terén, így hatékonyan tudnak segíteni a diákoknak az érdeklődési körükhöz és tanulmányaikhoz illő gyakornoki hely megtalálásában. A szövetkezetek garantálni tudják, hogy a diákok megbízható, a szakmai fejlődésre és a tapasztalatszerzésre valóban alkalmas cégeknél tölthessék el gyakornoki idejüket.

Arról sem szabad megfeledkezniük a vállalatoknak, hogy a diákok körében azok a legnépszerűbb munkahelyek, amelyek felvállalják és képviselik a generációjuk számára fontos értékeket, például hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra, a környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre vagy az esélyegyenlőségre.